Otra vez, la plenaria de la Cámara se queda sin poder darle el segundo debate a la reforma de la salud. No se pudo avanzar en ningún punto del trámite. Los representantes rompieron de nuevo el quórum y no se pudo proceder a votar los tres bloques de impedimentos que dejaron pendientes desde la semana pasada.



En esta ocasión una serenata de mariachis y una recusación en contra de 15 representantes liberales fueron las razones que frenaron el debate. La oposición y otros decidieron abandonar el recinto de la Cámara cuando se iba a proceder a votar una nueva ronda de impedimentos.



La sesión comenzó con el mensaje positivo de aprobar en octavo debate del acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujeto especial de derechos. La discusión no tomó ni una hora. El segundo punto del día era la reforma de la salud.



Sin embargo, desde temprano se sabía que el trámite sería complicado este tema, pues los liberales acordaron en un almuerzo de bancada que iban a pedir el aplazamiento para el otro semestre del proyecto.



La proposición se radicó firmada por los liberales y otros partidos. Sin embargo, no se le pudo dar discusión porque aún tenía que sortearse la fase de los impedimentos. Cuando se iba a proceder a tramitar los últimos tres se conoció que había en la mesa directiva dos recusaciones.



La razón de esto fue la investigación que señala una supuesta entrega de burocracia a allegados de representantes liberales. La mesa directiva expresó que se les daría trámite a estos después de terminarse la fase de impedimentos. Sin embargo, los representantes recusados prefirieron salirse.



Varios representantes insistieron en que debía suspenderse la sesión para que la Comisión de Ética conociera las solicitudes y decidiera. Incluso, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, anunció que se salía de la sesión debido a que consideraba que estaba siendo irregular el procedimiento.



Varios hicieron el mismo anuncio. Sin embargo, lo que terminó definiendo la ruptura del quórum fue la serenata con mariachis a la ministra Gloria Inés Ramírez. Al ritmo de “Mujeres divinas” se fue desocupando el recinto.



A la salida, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, explicó su abandono del salón elíptico: “Se están abordando mal las recusaciones. Además, es una falta de respeto que justo cuando estemos votando decidan celebrarle una serenata a la ministra”.



Pocos fueron los que quedaron en el recinto. Cuando el reloj de la votación indicó que quedaban 10 minutos para emitir la decisión, la representante de la Alianza Verde Martha Alfonso pidió la suspensión de debate. “Es inadmisible. Estamos votando impedimentos de colegas de partidos que no están haciendo presencia para votar impedimentos de sus copartidarios. Quedó en evidencia la falta de respeto de muchos congresistas”, dijo la que es una de las ponentes de la reforma.



Se re agendó la discusión para este martes, pero son menos los días que quedan para que el proyecto salga adelante y está retrasando el debate de otras iniciativas que están en riesgo de hundirse.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA