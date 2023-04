A través de un trino, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, confirmó que esta semana comienza el debate de la reforma de la salud. El debate se llevará a cabo por la célula legislativa en la sesión del jueves.



De acuerdo con Escaf, se convocará a sesión de la Séptima este miércoles para anunciar el proyecto -trámite básico para poder debatir la iniciativa- y en la jornada siguiente se discutirá su articulado. "Como presidente daré las garantías necesarias para que se lleve a cabo un debate democrático", complementó el representante por el Pacto Histórico.



El anuncio del presidente de la Comisión Séptima llega justo después de que el Partido Conservador y el Partido de la U fijaran su posición frente a la reforma de la salud. Ambas colectividades reiteraron que acompañarán el proyecto si se tiene en cuenta las observaciones que han hecho con sus "líneas gruesas".

Esta semana iniciamos el debate de la #ReformaALaSalud en la Comisión VII. En la sesión de mañana miércoles anunciaremos el proyecto y el jueves 13 de abril comenzaremos la discusión.



Como presidente daré las garantías necesarias para que se lleve a cabo un debate democrático. pic.twitter.com/Ci2GSZ0MFF — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) April 11, 2023

El representante David Racero, presidente de la Cámara, ya había anticipado en diálogo con El Tiempo sobre el futuro de la discusión del proyecto liderado por la ministra de Salud, Carolina Corcho. "Espero que esta semana se apruebe la reforma a la salud en la Comisión Séptima de Cámara", expresó.



La discusión del proyecto llega justo dos meses después de que se radicara la iniciativa en la Secretaría de la Cámara. El Ejecutivo pretendía que dicho proyecto se discutiera en las sesiones extraordinarias de febrero y de la primeras semanas de marzo, pero las discusiones con los tres partidos tradicionales que hacen parte de la bancada de gobierno (Liberal, Conservador y 'La U') prolongaron el trámite y solo hasta esta semana se llevaría a cabo.

Hubo varias reuniones entre el gobierno y los partidos de su coalición Foto: @partidodelaucol

Se destraba la discusión

Los partidos Conservador y 'la U' le abrieron, una vez más, la puerta al gobierno del presidente Gustavo Petro para su apoyo a la polémica reforma de la salud. Sin embargo, su apoyo está condicionado a que sus proposiciones sean acogidas durante los debates.



Ambas colectividades sostuvieron en la mañana de este martes reuniones de bancada, de manera separada, en las que acordaron, además, que aplicarán la ley de bancadas. Es decir, todos los congresistas votarán de manera negativa o positiva y se cierra la puerta a que los votos se dividan.



"El partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto con libre elección, que presente las bondades de aseguramiento en salud (...). Aquí no estamos adicionando temas nuevos, aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones, 12 puntos acordados con el Gobierno Nacional y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno, afirmó Cepeda.