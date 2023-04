La reforma de la salud tuvo este miércoles su primera discusión oficial en Comisión Séptima. Después de dos meses de negociaciones entre el Gobierno y parte de su bancada, la propuesta tuvo su primera prueba de fuego, la ponencia negativa de los partidos de oposición, y la sorteó sin mayores inconvenientes.



Tras el aplazamiento de este martes, por una recusación del líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez, se fijó el debate para el miércoles a las 10 de la mañana. No comenzó a esa hora. La discusión se pospuso hasta que la Comisión de Ética de la Cámara se pronunciara sobre los supuestos impedimentos.



Los descargos de Gómez no fueron aceptados por la célula especial y se dio vía libre al debate. Eso fue hacia las 11 de la mañana. Sin embargo, el debate se demoró casi tres horas más en empezar. Por los pasillos del edificio Nuevo del Congreso se veían a algunos de los miembros de la Séptima de Cámara, que estaban esperando que fueran llamados a la sesión.



La hora de inicio se corrió a las 12 del día. El ministro Alfonso Prada, que estaba en el capitolio desde temprano para el debate, aprovechó y fue a la Comisión Primera de la misma corporación, pues allí se estaba debatiendo otro tema de interés para el gobierno: la Jurisdicción Agraria.



Prada no alcanzó a estar en el debate propio del proyecto, pues dicha célula se quedó discutiendo una carta del representante José Jaime Uscateguí en la que se le exigía al presidente Gustavo Petro que incluyera en la cumbre sobre Venezuela de los próximos días una discusión sobre el regreso del país al sistema interamericano de derechos humanos.



Ante la demora para empezar, el ministro se levantó y subió a las oficinas de la Comisión Séptima. De acuerdo con algunas fuentes, el ministro mantuvo allí una reunión con los ponentes. Al ser cuestionado por este encuentro y si este sirvió para destrabar el futuro de la ponencia, este respondió que fue “una reunión normal de trabajo”.



Mientras tanto, y a pesar de la demora para comenzar la sesión, el recinto donde se iba a llevar a cabo el debate estuvo lleno desde temprano. Periodistas y público ocuparon las barras con antelación y hasta se limitó la entrada bajo el argumento, según Agmeth Escaf, de que “las reglas de salud ocupacional del Congreso” prohibían aforos como el de la jornada del martes.

Prada en el debate de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Hacia la una de la tarde comenzaron a llegar los congresistas. Los primeros en el salón fueron los del Centro Democrático, Andrés Forero y Juan Felipe Corzo (ponente), y los de los partidos de la U y Conservador, Víctor Manuel Salcedo y Gerardo Yepes (ponente), respectivamente.

El recinto se fue llenando y se notó alguna que otra señal de molestia del Pacto Histórico con los otros miembros de la coalición de gobierno. “Espero que hoy sí nos dejen trabajar”, fue el saludo de la representante María Fernanda Carrascal a un compañero de bancada.



La delegación de gobierno estuvo liderada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y fue complementada por las ministras de Salud, Carolina Corcho; Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Vivienda, Catalina Velasco, y Minas, Irene Vélez. Esta última le respondió a la prensa que estaba allí para “apoyar las reformas del gobierno”.



El mensaje de unidad del gobierno vino acompañado de otros ajenos a la célula como el senador Alejandro Chacón. No hubo tantos congresistas de otras comisiones como el martes, en el que la representante Katherine Miranda jugó un papel importante en el aplazamiento.



La sesión comenzó nuevamente con un pedido de recusación por parte de Enrique Gómez. Esta vez fue en contra de los congresistas conservadores, liberales y de 'la U'. La razón fue la medida de pedirle la renuncia protocolaria del presidente de pedirle el puesto a varios viceministros de dichas colectividades como supuesta forma de presión por la reforma. Para el político identificado como de oposición, el concepto de los representantes estaba "viciado" ante la "presión indebida" del Gobierno. Comparó la situación con la entrega de puestos a cambio de votos.



Contrario a lo que ocurrió el martes, que llevó a la suspensión del debate, el presidente Escaf descartó de tajo el recurso. Y de esta manera se dió inicio oficial a la lectura de la ponencia de archivo liderada por los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical).



El primero se centró en hablar de los puntos que veía buenos de la reforma y todos aquellos puntos que consideraban inconvenientes. Sobre todo cuestionó que el proyecto supuestamente "desconociera" los avances que ha tenido el sistema de salud en 30 años.

El debate arrancó en horas de la tarde. Foto: Daniela Fajardo

La segunda señaló que el país no podía desechar los avances sociales que se han logrado en la última década. Parte de su intervención la invirtió en destacar lo que ha logrado Barranquilla en temas sociales, no solo en salud. A muchos de los presentes les pareció una velada defensa de los gobiernos del ‘charismo’ en la capital del Atlántico, grupo político al que Pérez es afín. Sin embargo, está señaló que usó dicho ejemplo para decir que esos logros eran con un trabajo articulado y "no solo con una reforma".



El debate estaba condicionado a la convocatoria de plenaria, que ya había sido cancelada el martes. Se trató de hacer lo más expedito posible. Las intervenciones fueron cortas y en ellas se expusieron los primeros argumentos a favor y en contra del proyecto de gobierno. Al final la votación hundió la ponencia de archivo con un 17 a 4. El mensaje de la comisión fue claro, acompañarán la reforma de la salud, pero no de la forma en que está.



A la salida, hubo un clima de esperanza para el Ejecutivo. "Soy un optimista empedernido" dijo el ministro Prada a la prensa. La mayoría de la bancada del Pacto Histórico asumió esa misma posición. En cambio, los partidos tradicionales de gobierno siguieron con el mensaje de que apoyarán pero deben hacerse cambios a la ponencia. Ahora queda saber si este jueves se seguirá el debate, cómo sugirió el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, o si se dará tiempo a las colectividades para volver a negociar hasta la otra semana, como anunció el ministro Alfonso Prada.

