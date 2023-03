La reforma de la salud entró en la tarde del 29 marzo inesperadamente al quirófano y su pronóstico es reservado: el Partido Conservador y ‘la U’ anunciaron que también le retiran el apoyo, tal como lo habían hecho el martes los liberales.



“No asistiremos a una reunión más del proyecto de ley de reforma de la salud porque consideramos que es una pérdida de tiempo”, le dijo a EL TIEMPO Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

A su vez, Dilian Francisca Toro, presidenta de ‘la U’, explicó que “recibida la ponencia del proyecto de reforma de la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados, por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas”.



Sin el aval de los tres partidos no petristas de la coalición, en la práctica el Gobierno solo cuenta –por ahora– con los votos del Pacto Histórico, insuficientes para que la iniciativa salga adelante.



Pero, ¿cómo se explica que un proyecto que un par de días atrás fue evaluado por Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, con un “99 por ciento de consensos”, esté ahora en estado agónico?

Sorpresiva crisis

El florero de Llorente para esta nueva situación se dio tras la publicación, a las 5 de la tarde, en exclusiva por EL TIEMPO en su edición digital, del texto que sería la ponencia final del proyecto que llegó a las sedes de los azules y de ‘la U’.



Al empezar a leerla, varios de los expertos notaron que sus aportes para mejorar, desde su óptica, el articulado no habían sido tenidos en cuenta. Por tratarse de un documento de 74 páginas, no hubo una reacción inmediata. “Sin embargo, entre más leían y leían, la molestia crecía”, dijo una fuente sobre esas horas cruciales.



En el ambiente todavía gravitaba la decisión del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, de retirar su apoyo al proyecto porque tras las discusiones que habían sostenido los partidos con el Gobierno no se habrían hecho las modificaciones solicitadas por él.



Sin el aval de los tres partidos no petristas de la coalición, en la práctica el Gobierno solo cuenta –por ahora– con los votos del Pacto Histórico. Foto: Presidencia

El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de reforma de la salud liderado por el Gobierno Nacional. FACEBOOK

“El Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de reforma de la salud liderado por el Gobierno Nacional”, fue la frase con la que el expresidente Gaviria notificó con un comunicado al gobierno del presidente Petro la separación de los liberales del grupo de partidos que apoyaban la propuesta. Además, la colectividad presentaría su propia iniciativa.



En esta oportunidad, según integrantes de ‘la U’ y los conservadores, se repetía la película. En ambas orillas se mencionó que la responsabilidad de esto era de la ministra Carolina Corcho.



Más tarde, en la noche, los dos partidos anunciaron que llevarían un texto al Congreso. De ser así, en el Legislativo se presentaría un trancón porque, además del Gobierno y los proyectos de estos tres partidos, hay más como el de Cambio Radical que llevó el propio Germán Vargas Lleras en su reaparición en la escena política. La del exvicepresidente tiene 42 artículos y se enfoca en mantener las EPS y construir sobre lo construido. Y otro más del Centro Democrático que se llama “Ley por la cual se adoptan medidas para mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Lluvia de propuestas

En este contexto en el que cada partido lleva su propia reforma surge, por si fuera poco, un problema de tiempo. A pesar de que esta reforma fue presentada en un solemne acto por el presidente Petro y con la presencia de cientos de simpatizantes, han pasado los días y sigue sin una ponencia final. Viene la Semana Santa que crea un paréntesis en el Legislativo, que en estas circunstancias agrava la situación.



Al hacer un corte de cuentas, del 13 de febrero, cuando hubo el acto simbólico de radicación realizado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño con los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero; la vicepresidenta Francia Márquez; la primera dama Veronica Alcocer, y decenas de profesionales de la salud, al día de hoy el Gobierno es más lo que ha perdido que ganado. Ya no cuenta con sus tres partidos no petristas de la coalición que en el Senado suman 38 curules.



Efraín Cepeda, director del partido Conservador. Foto: Presidencia

En su estrategia, el Gobierno, además, se centró en buscar consensos con liberales, conservadores y ‘la U’ y “descuidó”, según interpretan en el seno de la Alianza Verde, a sus parlamentarios. De ahí, que ellos a hoy no tengan una posición clara. Se trata de 13 curules.



En Cámara la situación es la siguiente: para asegurar mayorías, el Gobierno necesitaba al menos 94 votos, la coalición se quedaría sin 33 votos liberales, 27 del partido Conservador y 15 de ‘la U’. Si a esos 75 votos que hoy se anuncian negativos desde la dirigencia de sus partidos se suman los 30 ya definidos de oposición (15 de Cambio Radical y 15 del uribismo), el proyecto tendría 105 votos en contra, al menos. Es decir, a la fecha matemáticamente la reforma firmada por la ministra Carolina Corcho está hundida.



En política, sin embargo, no hay una última palabra y por eso la expectativa de los movimientos que ahora hará el Gobierno es enorme.



“Sigo convencido de que podemos llegar a los acuerdos respecto a ese 1 por ciento que falta”, dijo anoche David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y uno de los mayores defensores en el Pacto Histórico de la propuesta de la ministra Corcho. “La necesidad de hacer una reforma de la salud es un imperativo histórico que nos exige toda la disposición posible. Sigo tendiendo puentes”, argumentó.

¿Qué hacer?

En este escenario, ¿cuál sería la salida? El exviceministro Germán Escobar, quien asistió en la noche del lunes a la Casa de Nariño en representación del Partido Liberal, le dijo a EL TIEMPO que si se aprueba el proyecto como está se “genera un riesgo de insostenibilidad al mediano plazo, lo que coloca en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud”.



“El sistema de salud actual ha tenido enormes aciertos y logros sociales en 30 años y, al mismo tiempo, problemas importantes que hay que corregir. Nosotros los liberales reconocemos fallas que queremos arreglar, pero no arrasando con el sistema de salud”, aseguró.



Facebook Twitter Linkedin

En Cámara el Gobierno necesitaba al menos 94 votos. Foto: EL TIEMPO

“Bajo esta óptica, no se considera acertado para el país y las personas que se proponga un cambio total del sistema de salud y pasar a uno completamente gestionado por el Estado, estatizado. Ese es el punto más clave de la discusión y, a partir de éste, se deriva el resto”, agregó este médico y cirujano de la Universidad del Valle con una maestría en Salud Pública de Brown University.



Para el experto, otro punto que los separó del Gobierno son los fondos regionales. “Un fondo desarticulado del resto de los componentes de la gestión del riesgo en salud es un diseño que no genera los incentivos adecuados a la calidad y la eficiencia de todo el sistema y puede incluso generar riesgos de mal manejo de los recursos públicos de la salud”.



En conclusión, este uno por ciento que faltaba era fundamental y de ahí que hoy la reforma este en cuidados intensivos.

REDACCIÓN POLÍTICA

