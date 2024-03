Ministerio de Hacienda todavía no tiene el aval fiscal de la reforma de la salud

A un par de semanas del inicio del tercer debate de la reforma de la salud en la Comisión VII del Senado, el Ministerio de Hacienda sigue sin tener el aval fiscal del proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Así lo confirmó la senadora Norma Hurtado, quien pidió esa información al Ejecutivo pero obtuvo como respuesta que seguían estudiando el proyecto.



"El pasado jueves, una vez más, recibimos respuesta del Ministerio de Hacienda en relación al aval fiscal de la reforma de la salud y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Indicaron que continúan estudiando su impacto fiscal. Por tanto, no sería responsable votar a ciegas la reforma en Comisión VII, sin conocer un concepto de impacto fiscal que clarifique el costo económico de la reforma", informó la congresista de 'la U' este lunes 4 de marzo.



El pasado jueves, una vez más, recibimos respuesta de @MinHacienda en relación al aval fiscal de la #ReformaALaSalud 🏥💰y su compatibilidad con el Marco Fiscal del Mediano Plazo. Indicaron que continúan estudiando su impacto fiscal. Por tanto, no sería responsable votar a… pic.twitter.com/yJuUNCz1qc — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) March 4, 2024

Esta información es clave para el avance de la discusión, pues es necesario conocer cuánto le costará al país transformar el sistema de salud y si dichos recursos están disponibles.



Y parece, según una declaración que dio el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a finales de enero, que la plata para transformar el sistema no está. ¿Por qué? En una audiencia pública sobre el proyecto Jaramillo aseguró que es necesaria una nueva tributaria.



"Hagamos la reforma tributaria y que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen y conseguimos el problema si es de dinero. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande", señaló.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Presidencia

"Este Gobierno ha sido el que más ha incrementado el presupuesto para la salud y siempre ha existido el dilema si hay plata suficiente para el sector. Entonces, las EPS siguen con el tema que la plata no les alcanza, si definitivamente no les alcanza y hacemos un estudio riguroso y el presupuesto no da más. A pesar de lo hecho por el Gobierno, lo único que queda es que nos pongamos de acuerdo, un compromiso nacional y obtengamos más recursos como se hizo con los impuestos de guerra, lo único que queda es una reforma tributaria porque a nosotros no nos da", agregó el ministro.



El senador Humberto de la Calle, por su parte, ha insistido en la necesidad de tener el aval fiscal de cara a los dos últimos debates de este proyecto que fue tramitado hace un año en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado.



"Es sustancial conocer la realidad fiscal de la reforma para la toma de decisiones en plenaria. Esta situación revive la necesidad de formar una mesa conformada por actores públicos, privados y académicos para dar certeza al país sobre las cifras de manera rigurosa y técnica", aseveró a propósito de un editorial de EL TIEMPO en el cual se hablaba de la importancia del aval fiscal.



No obstante, los ponentes del proyecto en Cámara dijeron en su momento que la reforma no tenía concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque "no creemos que lo requiera".



Se espera que la siguiente semana se conozca la ponencia de la reforma de la salud de cara a su tercer debate y que posteriormente se cite a la Comisión VII de la Cámara de Representantes para que discuta la iniciativa que si no se aprueba antes del 20 de junio se hunde por falta de trámite.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA