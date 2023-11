¿Se estancó la reforma de salud en Cámara? En 3 semanas solo han aprobado 15 artículos

Después de las elecciones del 29 de octubre, la reforma de la salud no ha podido despegar. Al día de hoy el Gobierno no tendría los apoyos para que se apruebe el proyecto.



Este miércoles, en medio de una polémica proposición catalogada como un “orangután” que pretendía modificar el artículo 42 y flexibilizar los requisitos para dirigir las entidades públicas de la salud, el bloque opositor demostró tener las mayorías y rompió el quorum una vez más.



“Garantías, garantías”, gritaban opositores a la reforma como Katherine Miranda, Catherine Juvinao, ambas de Alianza Verde, y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, afuera del recinto de la Cámara una vez abandonaron la sesión.



En este momento se retiran más de 30 Representantes a la Cámara, Centro Democrático, Cambio Radical e independientes del recinto en medio del trámite de la inconstitucional #ReformaALaSalud



Defenderemos la salud de los colombianos. pic.twitter.com/YOI56RoQHV — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 15, 2023

Si bien es habitual que congresistas del Centro Democrático y Cambio Radicial, apoyados por el Partido Conservador, intenten romper el quorum, esto solo tiene efecto cuando se unen varios parlamentarios de la Alianza Verde que se oponen al proyecto, así como el partido de ‘la U’, que antes de las elecciones la mayoría de sus parlamentarios parecían estar comprometidos.



Se esperaba que después de los comicios se destrabara el proyecto, pero con el cambio del mapa político tras el posicionamiento del centro y la derecha en las urnas, todo cambió y el Congreso lo está sintiendo. En estas tres semanas solo han avanzado en 15 artículos, lo que significa un desafío para el Gobierno que quiere dejar el proyecto listo por lo menos en Cámara antes de que se inicie el receso legislativo, el 16 de diciembre.

Catherina Juvinao, representante de la Alianza Verde Foto: Catherina Juvinao

“Tras dos jornadas agotadoras frenamos arremetida del Gobierno para pupitrear reforma de la salud. El balance para el Gobierno es malo: solo aprobaron cinco artículos (dos el martes y tres el miércoles) a pesar del desfile de ministros por la plenaria. Insistirán la otra semana: no nos rendimos y seguimos resistiendo”, dijo el representante uribista Andrés Forero tras la sesión.



En la jornada de este miércoles se aprobaron los artículos 76, 77 y 78, que hablan de las características y objetivos del Sistema Público Unificado e interoperabilidad de información en Salud.



Así las cosas, van 78 artículos aprobados y 8 eliminados, lo que representa un avance del 60 por ciento del proyecto, que está en su segundo de cuatro debates en la plenaria de la Cámara desde mayo. La continuación del debate quedó para el siguiente martes.

La polémica por el mico en el artículo 42

Desde el martes hubo bastante polémica por una proposición de modificación del artículo 42 que, según la representante Juvinao –quien alertó sobre el “orangután”–, pretende eliminar el concurso de méritos para elegir a los gerentes de los hospitales.

“Me perdonan pero es que no puedo más con esto. El Gobierno avala cuanta politiquería en la reforma de la salud, mientras las promesas de cambio quedan en eso: promesas. Eliminan los concursos de méritos dizque para ‘cumplir acuerdos”, denunció la congresista.



Esto último, teniendo en cuenta que la defensa por el aval de la proposición la dio el ponente Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien dijo que se dio el visto bueno porque era el resultado de la concertación con distintas bancadas.

Aunque durante el debate no se discutió formalmente, este artículo el mismo presidente Petro lo enterró.

Congresistas opositores a la reforma de la salud celebraron el aplazamiento de la discusión. Foto: Archivo particular

“Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el Gobierno”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X.



Este miércoles, además, causó polémica que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el Gobierno ya tiene el aval fiscal de la reforma, pero insistió en que no es obligatorio presentarlo en este momento. “Nadie dice que lo tengamos que entregar antes, el aval se está construyendo y ya lo tenemos listo”, aseveró a medios de comunicación en Cartagena.



Reunión de Uribe y Petro en febrero. Foto: Presidencia

Presidente Petro invitó al Centro Democrático y a Uribe a tomar tinto

En medio del convulsionado día para la reforma de la salud, el presidente Petro invitó al Centro Democrático, ante sus intentos de aplazar la discusión, a tomar tinto a la Casa de Nariño para hablar sobre sus reparos a la reforma.



Ante el llamado, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido, dijo que deberían aceptar, pero puso una condición: suspender el debate.



Pero el jefe de Estado no aceptó. Dijo que las puertas de Palacio, que bien conoce Uribe, están abiertas. Más allá de que no se concretó nada, se vuelve a abrir una luz para el acuerdo nacional, que prácticamente no ha tenido mayores avances.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA