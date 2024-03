Radican ponencia positiva de la reforma de la salud para su tercer debate en Senado

En la tarde de este martes 5 de marzo, de manera sorpresiva y sin previa convocatoria, fue radicada la ponencia positiva de la polémica reforma de la salud, de cara a su tercer debate en la Comisión VII del Senado.



El texto oficial es firmada por los senadores Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva, del Pacto Histórico, ) y Ómar Restrepo, de comunes, lo que significa que ningún otro partido que tiene curul en esa célula legislativa apoya de entrada esa ponencia y es probable que se radique un texto alterno y otro de archivo.



(Además: ¿Por qué no hay consenso para debatir la reforma pensional? Habla Norma Hurtado)

Además, esto significa que el Gobierno empieza la discusión de ese proyecto con solo cuatro votos seguros de los 14 que tiene esa Comisión.



(Otra noticia recomendada: ¿Seguirá funcionando la estrategia de romper el quorum? Habla Paloma Valencia)

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

La radicación del texto ha sido criticada, pues todavía no se conoce el impacto fiscal de la reforma de la salud. Es decir, a pocas semanas del inicio del tercer debate del proyecto que fue radicado hace más de un año no se conoce cuánto le costará al país si es aprobado.



"Con solo cuatro de doce ponentes de la Comisión VII, sin haber llevado a cabo una audiencia pública en Bogotá, sin haber finalizado las mesas técnicas y sin tener conocimiento del impacto fiscal de la reforma, se ha radicado una ponencia para la reforma de la salud. Ahora es responsabilidad de todos los colombianos analizar este texto, ya que persisten serias preocupaciones sobre cómo garantizar el acceso al derecho fundamental a la salud", opinó la senadora Norma Hurtado, de 'la U', quien hace parte de esa célula legislativa.



En esa misma línea se pronunció el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien fue uno de los congresistas más activos en los dos primeros de la iniciativa en esa corporación.



(Siga leyendo: Martha Peralta: ‘Si no es la ponencia oficial, el Pacto votará negativa la pensional')

"El Pacto Histórico radicó ponencia para tercer debate de la reforma a la salud sin concertar con ningún otro partido aparte de Comunes. ¿Ese es el gran acuerdo nacional del que tanto habla el presidente Gustavo Petro? ¿Consiste en la imposición unilateral de sus puntos de vista?", aseveró Forero.



Se espera que en las próximas semanas se inicie el debate de la reforma en la Comisión VII, donde las cuentas no son favorables, por ahora, para el Gobierno, a lo que se suma que el calendario tampoco está a su favor.



Como la reforma está en su segunda legislatura, si no está aprobada el 20 de junio se hunde por falta de tiempo, pues la norma señala que un proyecto de ley ordinario solo puede debatirse en máximo dos legislaturas.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Prensa Martha Peralta

Al respecto, la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión VII del Senado, le dijo a EL TIEMPO la semana pasada que "el ambiente siempre se torna un poco difícil alrededor de cualquier reforma que se tramite o proyecto de ley de interés nacional".



Añadió que está "lo propio desde la presidencia de la Comisión, pero sí necesitamos que esto sea un trabajo mancomunado de la mano del Gobierno, de la mano del Ministerio, de la Supersalud y de toda la estructura de salud que tiene el Gobierno. No queremos es que esa carga de convencer, de motivar, de reafirmar pero, sobre todo, de contraargumentar, solo le quede a la presidencia de la Comisión, sino que sea un compromiso conjunto".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA