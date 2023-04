El primer debate del proyecto de reforma a la salud en la Cámara de Representantes tendrá que esperar. Una polémica recusación realizada por el excandidato presidencial Enrique Gómez contra los congresistas de la Comisión Séptima bajo el argumento de que estaban afiliados a EPS o a Salud prepagada, lo que, se dijo, supuestamente significaba que estarían legislando en su beneficio, causó el aplazamiento de la discusión.



(Además: Cancelan desayuno con el que el Gobierno buscaba cambiar votos de la reforma).

Fueron 12 votos a favor y 9 en contra los que impidieron que se iniciara en forma la discusión de la primera de las llamadas ‘reformas del cambio’, esto, luego de que la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, advirtió que si no se aclaraban las recusaciones, se podría invalidar cualquier votación que tuviera lugar en el recinto.



Ahora bien, aunque dicha recusación tendrá que ser resuelta por la Comisión de Ética de la Cámara -la cual, según el reglamento del Congreso, dispone de tres días hábiles para dar a conocer su conclusión-, la pregunta que queda en el ambiente política es qué tanto futuro tiene y qué tan sólido es el argumento de Gómez.



Y es que si la Comisión no la resuelve pronto, el debate solo podría tener continuidad la semana siguiente, lo que retrasaría, aún más, la discusión del articulado.



Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, la recusación es una clara “maniobra dilatoria” a la cual no le ve “ninguna lógica” o futuro. “Ahora, dado lo complicado de las negociaciones en la coalición de gobierno alrededor de la reforma de la salud, parece que esta dilación le sirvió a todo el mundo”, señaló.



(Le puede interesar: Choque de Petro y su coalición empantana la reforma de la salud, ¿qué viene?).



El analista advirtió, además, que es probable que en el futuro estrategias como estas sigan siendo utilizadas. “Dadas las polémicas que acompañan los proyectos de reforma y los desacuerdos en la coalición del Gobierno, no sería sorprendente”, agregó.



Una visión similar tienen la representante del Pacto Histórica Martha Alfonso, ponente de la iniciativa y quien, una vez se levantó la plenaria, aseguró que “se dedicaron a dilatar”.



Por su parte, Jairo Libreros, analista político, considera que el impedimento no tendrá ninguna consecuencia para este debate, más allá de retrasar el trámite.



“La Corte Constitucional ha zanjado esa esa situación en diferentes pronunciamientos, una cosa es legislar a favor de los congresistas en temas en donde ellos puedan influir y alterar sus condiciones personales, laborales o comerciales o económicas y otra cosa muy distinta es legislar en términos generales para todo el sistema administrativo del país”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Prada, Corcho y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué dice el reglamento?



El artículo 286 de la Ley 5 de 1992, el cual se refiere al ‘Régimen de conflicto de interés de los congresistas’, menciona seis circunstancias en las que se entiende que no hay conflicto de interés.



Entre ellas, se encuentran: cuando el interés del congresista coincide con los intereses de los electores o cuando se discuta un proyecto que regula un sector económico (también incluye a financiadores de su campaña) en el cual el congresista tiene un interés, pero no le genera un beneficio.



(Siga leyendo: ¿Estatizar o no el sistema de salud?, la cuestión crucial de la reforma).



Para los analistas, como el reglamento no hace hincapié en que el gozar de un derecho, en este caso el estar afiliado a una EPS como parte del derecho fundamental que tienen los colombianos a la salud, no hay cabida para que constituya un conflicto de interés.



“Por ley todos los servidores públicos y todos los empleados del país están obligados a cotizar y obtener como un derecho laboral la cobertura en materia de salud. No hay la más mínima ventana jurídica para pensar que están legislando a favor de ellos mismos, por eso no va a prosperar ese impedimento en la Comisión de Ética y mucho menos en los tribunales colombianos”, agregó Libreros.



Sin embargo, el debate está abierto. Según fuentes de la Comisión dicha recusación podría quedar resuelta este miércoles, lo que permitiría la continuación de la discusión.

Por lo pronto, la continuación del primer debate en la Comisión Séptima está citado para este miércoles. No se sabe a ciencia cierta si habrá discusión o no, sin embargo la aprobación de la solicitud de aplazamiento del debate parecería ser un mensaje de lo que le puede esperar al Gobierno si no logra consolidar las mayorías para este proyecto.



En ese sentido, el gobierno Petro intentó moverse desde muy temprano para lograr cambiar los votos que necesita para que su reforma sea aprobada en la Comisión Séptima, no obstante, varios de los representantes a la Cámara que habían citados a un desayuno con Gloria Ramírez, ministra de Trabajo y delegada de funciones presidenciales; el ministro del Interior, Alfonso Padra, y Carolina Corcho, ministra de Salud, declinaron la invitación a la Casa de Nariño.

¿Qué viene para el debate?

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Tras una reunión entre Dilian Francisca Toro, directora de ‘la U,’ y el senador Efraín Cepeda, jefe del conservatismo, quienes inicialmente parecían no estar de acuerdo, se emitió el comunicado de no acompañar el proyecto. “Las bancadas de los partidos Conservador y de ‘la U’ somos conscientes de la necesidad de una reforma de la salud que salve vidas, enfocada al usuario y el bienestar a los colombianos. Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentados por nuestras colectividades”, afirmaron.



El presidente Petro, por su parte, también estuvo activo. Desde EE. UU., donde se reunirá con el presidente Joe Biden, dijo que este debate es la “prueba de fuego” de su coalición. “Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió y en esa medida, de eso depende la coalición”.



Minutos después, refiriéndose puntualmente al comunicado de los dos partidos, afirmó: “No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos. Buena suerte”.



El cruce de mensajes se da, además, varios días después de que el Gobierno les pidió la renuncia a los viceministros que hacen parte de los tres partidos tradicionales de la coalición.



(Siga leyendo: Reforma de la salud: un partido de dos tiempos en el que no pasó nada).



La consolidación de las mayorías y el tiempo son los principales obstáculos del Gobierno, pues le quedan nueve semanas y media para sacar adelante esta reforma, así como las demás, como la laboral y pensional, que todavía no tienen ponencias y, además, también pasarán por esta Comisión, donde el Gobierno parece no tener el panorama nada sencillo.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias