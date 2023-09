En una breve rueda de prensa, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, anunció cómo será la conformación de la subcomisión pedida por distintos sectores para conciliar la reforma de la salud. Este confirmó que será una comisión accidental y que todos los partidos de la Cámara tendrán asiento en ella.



(Puede ver: Reforma de la salud pasa su primera prueba en plenaria y sobrevive al archivo)

De acuerdo con el representante liberal, esta célula tendrá como meta construir un informe a la plenaria sobre las proposiciones que se han presentado sobre el texto, que por el momento serían más de 395. Esa comisión sería muy similar a la fórmula que tuvo los partidarios del Gobierno para destrabar el trámite en la Comisión Séptima.



“Buscará establecer los consensos y las garantías para todos los sectores sociales”, dijo Calle en la rueda de prensa. Calle reiteró que tendrán asiento todos los partidos y luego reveló que se le dará prelación a los ponentes del proyecto y a los solicitantes de la célula temporal.



“Quiero dar una completa tranquilidad al país. La comisión accidental de ninguna manera suplanta las funciones de la plenaria o de la Comisión Séptima, que ya dio el primer debate”, dijo el presidente de la Cámara, que expresó que el escenario natural de la discusión será la plenaria y no la subcomisión pedida por distintos sectores.



(Además: Denuncian que Julia Miranda sufre descompensación por matoneo por subcomisión de Salud



Calle destacó la larga sesión del martes para decir que se tomaran el tiempo que sea necesario para la discusión. Asimismo, hizo énfasis en que todas estas discusiones solo serán en la plenaria y no en la célula.



La cabeza de la Cámara confirmó que el próximo martes se reanudará la discusión y en esa sesión se creará la comisión accidental. Luego de este apartado, se suspenderá para darle el tiempo que necesite la célula temporal. “No hay afanes, no vamos a correr, no vamos a limitar el tiempo”, dijo el representante Andrés Calle.



No obstante, advirtió que primero se tendrá que aprobar el informe de ponencia positiva y luego sí se podrá proceder a la comisión accidental. Aunque el proyecto está agendado para este miércoles, el liberal confirmó que solo se reanudará el trámite en la próxima semana, porque la sesión de hoy será destinada al debate de control político citado por la oposición.