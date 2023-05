En medio del debate por la reforma de la salud, algunas organizaciones advirtieron sobre un artículo que pondría en aprietos al gremio de la salud. Se trata del artículo 123, que entra a definir el acto médico y la relación entre médico y paciente.



(Lea también: Reforma de la salud: sociedades científicas se oponen a la aprobación del artículo 123).

“El acto médico es el proceso resultante de la relación entre el médico, el equipo de trabajo y su paciente. El médico actúa con ética, libertad, autonomía, responsabilidad, autorregulación y profesionalismo con el objeto de tratar y resolver los aspectos relacionados con la salud del paciente”, dice el texto de la reforma.



Para el gremio médico, ese texto puede ser problemático. En diálogo con W Radio, Dora Patricia Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, expuso que el texto como está puede llevar a que los pacientes exijan resultados sobre los tratamientos médicos.



Para ella, el texto deja la puerta abierta para que ante efectos contrarios o no esperados a los del paciente, se pudiera usar este articulado para hacer exigencias de índole legal.



(De interés: El fuego amigo que golpea al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco).



“Pone en entredicho la jurisprudencia que ya existe respecto a la dificultad y la complejidad que manejamos los profesionales de la salud”, expresó la representante del gremio.



Ante dichas reservas, que incluso expresó el representante Andrés Forero en la sesión de este martes, la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde y ponente del proyecto, señaló que se pueden hacer modificaciones para que quede mejor el articulado, pero defendió el objeto de este.



Para Alfonso, el artículo no busca la exigencia de resultados, sino “fortalecer la relación médico-paciente. No trata de trasladar responsabilidades jurídicas a los médicos”, expresó Alfonso, que añadió: “Podemos hacer ajustes, porque hay utilización de palabras inadecuadas. Hay que eliminar la palabra resolver”.



El artículo fue aprobado en un bloque de artículos de textos sin proposición. Ante la polémica, se ha pedido reabrir la discusión y cambiar la redacción. El anuncio de Alfonso hace pensar que se harán los ajustes en este debate o en Plenaria.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA