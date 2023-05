La falta de consensos para su aprobación no es el único obstáculo que tiene la polémica reforma de la salud. Desde antes de ser radicada, tanto expertos como congresistas han advertido sobre irregularidades en el trámite que podrían viciar esta iniciativa y no pasar ante una eventual revisión de la Corte Constitucional.



(Puede ver: El paso lento de la reforma de la salud: tras 9 horas solo aprobaron 3 artículos)

El primer posible vicio de trámite es su carácter ordinario. Expertos coinciden en asegurar que al tocarse el derecho fundamental de la salud debe ser tramitada como una ley estatutaria, que implica un debate más profundo y que se haga en las comisiones primeras. Sin embargo, el Gobierno aseguró, para salir de este debate, que todo artículo de carácter estatutario sería hundido. No obstante, el riesgo está latente.



“Si hay un vicio gravísimo, incorregible, es si finalmente si se considera que todo el proyecto es estatutario”, explicó el jurista y exmagistrado de la Corte Constitucional Aquiles Arrieta.



Pero más allá de si es estatutaria o no, desde el Congreso han advertido de vicios de procedimiento durante los debates y señalan a Agmeth Escaf de cometer estas irregularidades que pueden viciar el trámite.



(También: 'Salida de Corcho abrió puertas para negociar': Dilian Francisca Toro)



Uno los representantes que más ha denunciado la situación es Andrés Forero, del Centro Democrático, quien advierte que hay posibles vicios de trámite al no hacer una consulta previa, cuestiona la enmienda que se le hizo a la ponencia inicial y habla de falta de garantías a la hora de discutir. “Nosotros, como oposición, vamos a plantearle esto a la Corte Constitucional, que en el pasado ya se ha referido a estos temas”.



Asimismo, indica que cuando se comenzó a votar hace un par de semanas, Escaf suspendió la votación de manera abrupta al percatarse de que no había quorum, algo que considera irregular.



Sobre la enmienda, señala que quedaron faltando 57 artículos de los 139 de la ponencia inicial. “El artículo 4 no aparece en la enmienda y uno va a la ponencia y ese artículo lo convirtieron en el 7. Entonces ahí hay un problema grave, porque no hay claridad sobre lo que estamos discutiendo”.



Pero ¿esto puede tumbar la reforma si la Corte la revisa? Arrieta aclara que hay irregularidades y vicios. Sobre irregularidaes, explicó que citar a las 8 a. m. y comenzar a las 10 a. m. a discutir –como sucedió el jueves– puede ser una. “Hay acciones que no se ciñen al reglamento, pero eso no implica que sean actos que afecten la voluntad parlamentaria”.

Ministro en sesión de debate de la Comisión Séptima Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

Sobre los vicios, argumenta que estos son aquellos “que afecten de manera real y sustantiva el proceso de deliberación y de discusión. Lo que impida deliberar y afecte la voluntad del Congreso y lo que les impida decidir”. Por ejemplo, como cuando los congresistas van a votar y no hay claridad sobre lo que se está votando por falta de ilustración.



Pero el analista advierte que se está a tiempo de corregir los vicios que ya se cometieron, pues hay unos subsanables. Si en la enmienda los hay, aún se puede arreglar esta situación. “Es el momento para mirar vicios y pescarlos sabiendo que algunos pueden corregirlos”, explicó.



MATEO GARCÍA

Política

