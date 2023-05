La reforma de la salud, proyecto bandera del presidente Gustavo Petro, recibió una bocanada de oxígeno con la llegada al ministerio del médico Guillermo Alfonso Jaramillo. Por eso, en el sector se respira un aire distinto en vísperas de la discusión en su primer debate en la Comisión Séptima de Cámara.



Al arribo de Jaramillo se suma el tono del también nuevo miembro del gabinete, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.



“Tenemos que hablar y escucharnos. He estado presente en la construcción del proyecto. Los acuerdos tienen que ser con el Congreso, es equivocado construir algo sin tener en cuenta a los congresistas”, dijo.



“Esta no es una reforma para el Gobierno, es una reforma para toda la sociedad”, aseguró Velasco. El diálogo parece ser la nueva hoja de ruta del Gobierno Nacional para sacar adelante tan trascendental iniciativa.



De hecho, en días recientes el ministro Jaramillo se reunió con los gremios que representan a las EPS, Acemi y Gestarsalud; Asocajas, que representa a las cajas de compensación familiar) y a los voceros del empresariado representado en la ANDI.



“Fue una reunión constructiva y creemos que abrimos canales importantes de comunicación entre las EPS y el Ministerio”, dijo la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta.



Debate de la reforma de la salud es el próximo reto del Gobierno en el Congreso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Fuimos cuatro líderes gremiales que representan las EPS en Colombia, las que el ministro nos recibió, en una primera reunión de exploración de entender puntos de vista y plantear cuáles son las preocupaciones tanto de la reforma como del funcionamiento del sistema”.



En esta, contó ella, “se reiteró, además, la voluntad de las EPS de trabajar en atención primaria de salud, mejoramiento de las condiciones de talento humano y fortalecimiento de los sistemas de información”.



El mensaje contrasta con las palabras de la misma Paula Acosta cuando el ministerio estaba encabezado por Carolina Corcho.



"En una reunión que tuvimos con la ministra le solicitamos canales de comunicación permanentes con el ministerio; no para la reforma, sino para tratar los temas que día a día surgen dentro del sistema de salud. La respuesta de ella fue negarse a abrir esos espacios, dado que desde el gremio tenemos una comunicación permanente con los medios de comunicación y con el Congreso para plantear las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, o los riesgos que nosotros identificamos", le reveló ella a la periodista María Isabel Rueda en una entrevista para EL TIEMPO.



"Ah. ¿O sea, usted no venga a hablar conmigo, sino váyase a hablar con los medios o búsquese un interlocutor en el Congreso?", le contra preguntó Rueda.



"Sí, digamos que ella me dio un ejemplo de su propia experiencia. Me dijo que cuando estaba tramitando la ley de residentes acá en unas mesas técnicas en el ministerio decidió pararse, y el ministro de turno sabía que con Carolina Corcho solo hablaba en el Congreso", respondió Acosta.



"¿Qué le quiso decir con eso?", le inquirió Rueda.

Guillermo Jaramillo es el nuevo ministro de Salud. Foto: Cristian Garativo. Presidencia de la República

"Que uno no puede estar hablando en mesas técnicas en el ministerio y en paralelo tener una intercomunicación directa con el Congreso y con los medios de comunicación. ‘Ustedes decidieron hablar con los medios y con el Congreso; sigan hablando con ellos. De manera que entiendan que acá no se van a sentar también’", contestó Acosta.



Las dificultades de comunicación con la ministra se extendían también a los presidentes de los partidos no petristas y que en su momento formaban parte de la coalición de Gobierno.



“Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface”, dijo en su momento el expresidente César Gaviria, jefe del partido Liberal.

“La ministra es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo”, agregó Gaviria en el foro La tercera vía para reformar el sistema de salud de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora.



"Yo tengo que registrar que salió quien causó todo este movimiento, que es la ministra Corcho, quien no fue capaz de consensuar la reforma. O mejor, que sí consensuaba una reforma, pero nunca la escribía en los textos. Todas las semanas enviaba puntos nuevos. Eso fue el dolor de cabeza y hoy la reforma de la salud tiene los problemas gracias a la ministra", aseguró, por su parte, el presidente del partido Conservador, el senador Efraín Cepeda.



La declaración de Cepeda fue hecha al conocerse la crisis que llevó al presidente Petro a cambiar a siete de sus ministros.



Con la llegada de Jaramillo ahora las relaciones se muestran más fluidas. “Agradecemos al nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por el espacio de escucha y diálogo en la tarde de este viernes. Cuente con la experiencia de las EPS agremiadas en GestarSalud para lograr las mejoras que necesita el sistema de salud”, informó GestarSalud en su cuenta de Twitter.



Así las cosas, en el Congreso hay expectativa para ver cómo se llega a consensos en un proyecto que ha estado en varias ocasiones al borde del naufragio.





