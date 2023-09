Después de un largo debate, en el que la lentitud fue la tendencia, la plenaria de la Cámara salvó el futuro de la reforma de la salud. Se negó el pedido de archivar el proyecto. No obstante, se mantuvo durante el debate la polémica sobre la subcomisión creada la semana pasada para conciliar el texto final.



El debate comenzó pasadas las tres de la tarde y se extendió más allá de las 10 de la noche. Como ocurrió en la Comisión Séptima de Cámara, los tiempos han sido lentos y han sido pocos los avances por cesión. Después de múltiples sesiones fallidas, varias de ellas en el semestre pasado, la plenaria superó la fase de impedimentos y se negó la ponencia de archivo.



El debate fue poco ágil. Fueron casi dos horas para tan solo definir el orden del día. La polémica era si en esa etapa se debía estudiar o no una proposición para aplazar la discusión de la reforma de la salud. El sector de Carolina Arbeláez y Andrés Forero insistía que debía ponerse a discusión la proposición porque tenía que ver directamente con el primer punto de la jornada.



Después de argumentos basados en la ley quinta y en una supuesta lógica sobre cómo llevar el debate, se pasó a votar el orden del día hacia las 5:30 de la tarde. A renglón seguido sonó el himno nacional. Luego se volvió al debate de si debían o no aplazar el debate ante la aprobación hace una semana de una proposición para crear una subcomisión para consolidar el proyecto de reforma de la salud.



La oposición y los sectores independientes siguieron esgrimiendo que se debía suspender el debate para llevar a cabo la subcomisión. Los afines al proyecto insistieron en que debía seguirse el debate debido a que era en la plenaria donde se debía depurar las diferencias.



El presidente de la Cámara, Andrés Calle, disipó las dudas cuando anunció que sí iba a proceder a crear la célula temporal. “Crearemos la comisión accidental para el proyecto de reforma a la salud, pero respetando la ley y la Constitución. No cerraremos la puerta al consenso popular, pero la crearemos, para entregar un informe de artículos concertados y no se dilate el debate que tanto necesita”, dijo Calle.



Se procedió a votar la propuesta de aplazar el debate y fue derrotada la proposición. Esto permitió que se entrara de lleno al debate con el estudio de la proposición de archivo de la oposición. Los encargados fueron Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Pérez (Cambio Radical). Su exposición fue casi la misma que hicieron en la Comisión Séptima.



El debate giró de nuevo sobre la subcomisión. Varios pedían que se hiciera antes de la ponencia de archivo para que esta sirviera de seguro si el resultado no era el deseado. Afines al Gobierno, como David Racero, insistían en que la subcomisión solo podía darse cuando se procediera al debate de la ponencia mayoritaria.



Al final predominó esta tesis. La plenaria negó el archivo. Ahora queda el debate sobre cómo a funcionar la célula temporal. Andrés Calle afirmó que solo se presentará un informe de artículos concertados. Mientras que los partidarios de la subcomisión buscarán una ponencia nueva.



En los últimos minutos del debate, el ministro Luis Fernando Velasco celebró lo alcanzado este martes y pidió que el gobierno tenga una silla en esa subcomisión. Este la calificó de interesante y necesaria para avanzar en el debate. Asimismo, se conoció un comunicado desde la oficina de Andrés Calle en el que dice: "se suspende el debate hasta que la comisión accidental rinda un informe y se presente ante la plenaria. Un informe donde se logre conciliar las más de 390 proposiciones que se han presentado al proyecto de reforma".