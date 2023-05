Mañana se cumplen dos semanas con el trámite de la reforma de la salud estancado. La Comisión Séptima de Cámara aprobó el informe de ponencia el 26 de abril, pero no se ha debatido ni votado siquiera un punto del articulado. Se espera que la célula legislativa vuelva a ser citada para este miércoles o jueves para destrabarla.



Por el momento, a simple vista, el panorama del proyecto poco ha cambiado. Conservadores y ‘la U’ mantienen el mensaje de que sus congresistas no pueden apoyar la reforma puesto que el Gobierno no ha incluido en el articulado la totalidad de los puntos que han denominado “líneas gruesas” o “líneas duras”.



No obstante, la salida del Ministerio de Salud de Carolina Corcho y la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo, al parecer, ha relajado el ambiente y ha abierto la puerta a las negociaciones. Este ha tenido la intención de reunirse con los partidos para tratar de llegar a acuerdos. Por ejemplo, voces en el Partido Conservador confirmaron que el nuevo ministro ya buscó a Efraín Cepeda, cabeza de la colectividad.



En el partido de ‘la U’ han expresado también el cambio que han percibido desde la salida de Corcho de la cartera. “(Guillermo Alfonso Jaramillo) Es una persona mucho más abierta a dialogar con todo el mundo. A escuchar los argumentos de los otros. Tiene experiencia en lo público, ha sido alcalde y secretario de Salud”, comentó a EL TIEMPO la directora del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, que añadió que Jaramillo “llegó con las ganas de dialogar y poder concertar”.



Cambio de tono

Los liberales también han destacado el cambio de tono que se ha venido dando. Además, allegados al expresidente César Gaviria, director de la colectividad, reseñaron que el ministro ha sido cercano a este y que incluso sirvió de puente con Gustavo Petro durante la campaña. Esto podría traer un nuevo aire a las negociaciones.



No obstante, las colectividades aún se mantienen en que no apoyarán el proyecto si no se incluyen los puntos que han pedido. “Los liberales esperan que sus líneas rojas sean incluidas. Si no, seguimos sosteniendo que debe votarse negativo”, expresaron cercanos al expresidente. Esa posición fue secundada por el representante liberal de la Comisión Séptima Germán Rozo: “Estamos muy atentos para iniciar la discusión. En los temas que estamos distantes debatiremos para ver si podemos llegar a acuerdos”.



Además del intento del ministro por reunirse con Cepeda, se ha sabido que el experto en temas de salud del Partido Conservador ha participado con ‘la U’ en las nuevas reuniones con el Ministerio de Salud. Sin embargo, esto no quiere decir que tendrán una decisión en común.



Desde las toldas azules han confirmado que, mientras no acojan sus observaciones, se mantienen en el no al proyecto, que reiteraron a través de un comunicado durante la votación del miércoles en el que se pausó el debate. Incluso, comentaron que hay una decisión de bancada en firme, por lo que la única forma de cambiarla es con otra convocatoria de sus credenciales de Cámara y Senado y la última que se realizó fue el martes pasado, que tuvo como propósito anunciar que pasaban a la independencia.



‘La U’ se acerca

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El partido de ‘la U’ ha sido la colectividad que ha mostrado una posición más cercana al proyecto. En el diálogo con este diario, Toro dijo que hay posibilidades de que apoyen el proyecto: “Si entran todas las proposiciones que nosotros presentamos, en las cuales estamos mejorando la reforma, estaríamos dándole la posibilidad para que se abra la discusión en la Comisión Séptima”.



Esto fue complementado por el representante Víctor Manuel Salcedo, de dicha célula: “Hemos avanzado en varios temas que hemos propuesto, veo voluntad del nuevo ministro y del Gobierno en incorporarlos. Si acogen los puntos, acompañamos”.



Aunque el informe de ponencia fue aprobado sin los votos de conservadores, ‘la U’ y dos de los tres liberales de la Séptima, sus apoyos son necesarios para que el articulado salga adelante. Sin ellos, las cuentas no dan para que el proyecto llegue a plenaria.



Al arribo de Jaramillo se suma el tono del también nuevo miembro del gabinete, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.



“Tenemos que hablar y escucharnos. He estado presente en la construcción del proyecto. Los acuerdos tienen que ser con el Congreso, es equivocado construir algo sin tener en cuenta a los congresistas”, dijo. “Esta no es una reforma para el Gobierno, es una reforma para toda la sociedad”, aseguró Velasco. El diálogo parece ser la nueva hoja de ruta del Gobierno Nacional para sacar adelante tan trascendental iniciativa.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

@JuanLombo

REDACCIÓN POLÍTICA

