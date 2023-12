‘El sistema de salud no se volverá un seguro social con la reforma’: Martha Alfonso

Tras un intenso debate que duró más de seis horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de reforma de la salud, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Martha Alfonso, coordinadora ponente del proyecto y representante de la Alianza Verde, habló sobre los puntos más polémicos del proyecto y explicó los cambios al sistema de salud que se aprobaron en la plenaria.

¿Qué cambios al sistema actual se aprobaron?



Cambia de manera definitiva la administración del sistema, la financiación no. Porque están diciendo, por ejemplo, que la reforma acaba con el sistema de aseguramiento. El sistema de aseguramiento es una forma de financiación de los sistemas de salud en muchos lugares del mundo que permite que con una financiación anticipada, a través de aportes solidarios de trabajadores, empleadores y el Estado, se garantice un sistema para que el día que nos enfermemos o necesitemos una cirugía, no nos quebremos financieramente por pagar esos servicios de salud, sino que hemos ido haciendo unos aportes de manera solidaria a un sistema general que cuando se necesitan sus servicios ya están pagados. Ese es el sistema de aseguramiento universal y eso se mantiene tal cual como se creó en Colombia desde la Ley 100 y como funciona en muchos lugares del mundo.



¿Qué sí cambia? Hoy tenemos un modelo de salud que administra los recursos a través de terceros, entonces, toda esa financiación tripartita del aseguramiento va a una administradora de los recursos que se llama Adres, que existe desde hace varios años y que recoge todos los recursos de la salud en Colombia, y los distribuye. La Adres recoge todos esos aportes, se los entrega a las EPS cada mes por anticipado por cada afiliado que tiene para garantizar que la EPS le garantice servicios a los afiliados. Eso se acaba porque eliminamos esa intermediación financiera. La EPS no presta servicios de salud, la EPS recibe esa plata y a su vez contrata a clínicas y hospitales para que le presten servicios de salud a sus afiliados, entonces se retira esa figura de la EPS, o sea la intermediación financiera, y se le paga directamente al prestador de servicios.

La bancada d Gobierno celebra la aprobación de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Segundo cambio. Como las EPS recibía la plata y administraba los recursos, contrataba la red de servicios, definía las tarifas, auditaba las facturas, autorizaba los pagos, es decir, es una figura muy monopólica dentro del sistema de salud, lo que propone la reforma es que vamos a distribuir responsabilidades. Entonces, primero, hay una relación directa entre el usuario y el prestador de servicios. Por ejemplo, si necesito que me revise un médico general, voy al centro de atención primaria en donde me revisa el médico general. Es decir, habrá una relación directa porque se acaban las autorizaciones y también la intermediación financiera porque el prestador de servicios tendrá una relación directa con el Estado y con Adres.



Básicamente, el médico general de ese centro de atención le hace atención al usuario y se la cobra el Estado y la Adres le paga directamente. Y tercer elemento, que esa figura monopólica, las EPS, cambian su rol, se les quita como de esa de ese monopolio y el Estado asume la gobernanza del sistema. Ministerio de Salud, secretarías departamentales, municipales o distritales de salud ayudan a organizar la red de prestadores de servicios de salud, que no es tampoco nada nuevo porque aunque son las EPS hoy las que organizan las redes de salud, porque ellas deciden con quién contratan y con quién no, por eso un usuario que puede tener en Ibagué un cáncer y allá puede tener una clínica que le atiende en el cáncer, lo mandan para Bogotá. La EPS no contrata con el servidor el prestador de servicios, sino que contrata en Bogotá un paquete nacional y aquí atienden a todos los del país.



¿Se puede construir esa infraestructura de la que habla en poco tiempo?



Yo creo que sí, porque muchas de las cosas que hablan de forma ya existen, lo que pasa es que están desorganizadas y desarticuladas en el sistema, entonces los prestadores de servicios, llámese Secretaría de Salud de cada municipio de cada departamento, dirección local tiene conocimiento de la red de prestadores de servicio en su territorio porque es la autoridad sanitaria. Conoce cuántos médicos, enfermeras, camas, prestadores, especialistas, y ambulancias hay. Hoy la organizan las EPS, pero esta información también la tiene el municipio o el departamento. Lo que hay ahora es un diálogo entre esa gestora, la autoridad sanitaria de ese territorio y el Ministerio de Protección Social, que es el que dicta la política, y entre todos organizan esa red de prestación de servicios con unos principios, que eso también cambia.



Ahí ya hablamos de la contigüidad, es decir, que el servicio sea lo más cercano al paciente para que no lo manden lejos de su casa, para que no le toque invertir grandes cantidades de tiempo y de dinero para poder acceder al servicio y a eso es a lo que le llamamos ‘acceso expedito a los servicios de salud’. Entonces, ese es un elemento significativo y un cambio de enfoque en donde no importa la estabilidad financiera, sino el acceso al servicio y la garantía del derecho a la salud y eso no quiere decir que vamos a desbordar el gasto, porque la reforma propone un sistema de tarifas que permite controlar el gasto. Ese sistema de tarifas hoy es privado, lo definen la EPS con cada prestador de servicios y aquí lo que se propone es un régimen tarifario para que a nadie se le pague más o menos, aunque sí hay unos factores diferenciales en las regiones más apartadas y se tendrá que pagar algo más.

¿El artículo que plantea que la Adres pague mínimo el 85 por ciento de las facturas sin control previo no podría abrir la puerta a la corrupción?



Hoy la Adres le paga mensualmente y por anticipado a las EPS sin que se hayan prestado servicios. Así no usemos servicios de salud, se paga la EPS por anticipado mensualmente, una unidad de pago por cada persona o por capitación. Eso es lo que ha generado que ellos usen la plata y digan: ‘yo con esto le garantizo los servicios, a mí no me pregunte en qué lo gasté, cómo lo gasté, porque yo lo que hago es que equilibrio entre el que consumió mucho y el que nunca pidió una cita en la EPS’. Entonces, ellos dicen que hay una un sistema de solidaridad, pero eso se ha prestado para una corrupción tremenda, para que usen esa plata para construir su propia infraestructura hospitalaria, eso se ha prestado para que inviertan algunas EPS en cosas que no son de salud como resorts, campus de golf o apartamentos.



Muy seguramente puede haber una lógica perversa de invertir en bolsas y de hacer negocios internacionales. El problema es que no tenemos cómo demostrarlo porque se les entrega la plata y se pierde total control. La reforma propone que se pague el 85 por ciento de lo que se facturó y se busca que se pague lo que se facturó. Entonces la gestora entra, audita, verifica que la persona existe y el procedimiento y la Adres paga el otro 15 por ciento. No es que se audite solo el 15 por ciento, y que se entrega el 85, sino que no se paga ese 85 para que el prestador de servicios tenga capacidad de maniobra financiera y le pueda pagar a su trabajador a su odontólogo.

¿Esa auditoría es inmediata?



Entra de inmediato a ser auditada. Si esa factura tiene cosas fraudulentas y que no cuadran, entonces se le debita eso que cobró mal de la siguiente factura a esa clínica. Si por tercera vez lo hace, se le sanciona y entra en una situación de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Si todo está bien se le transfiere el otro 15 por ciento. Se audita el 100 por ciento de la cuenta para poder autorizar el pago del 15 por ciento restante.



Se decía que iba a haber aleatoriedad en la revisión de las facturas, ¿eso sigue igual?



Esa es la segunda parte de la auditoría y se llama ‘auditoría de segundo nivel’. La Adres hace una auditoría de segundo nivel que es aleatoria y verifica que lo que la gestora está haciendo lo está haciendo bien. Es decir, tiene control la IPS a través de la gestora y tiene control la gestora a través de Adres. La Adres puede contratar auditorías de segundo nivel aleatorias porque si ya se revisaron, por ejemplo, cinco millones de facturas este mes, pues para qué se van a volver a revisar cinco millones de facturas. Es un control sobre el control.

Centro de Salud en Suba. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿La Adres y la gestora que saldría de la reforma tendrán la capacidad para ejercer esas funciones?



Sí, la Adres consume hoy la mitad de los recursos que podría consumir en funcionamiento. Puede gastar hasta el 0,5 por ciento del presupuesto que hoy es cercano a los 84 billones de pesos. Hoy solo gasta el 0,3 por ciento, entonces tiene la capacidad para gastar eso en personas, equipos y en su funcionamiento. Pero además quiero contarles que la Adres ya viene, incluso desde el gobierno de Duque, desarrollando nuevas capacidades que se están fortaleciendo con este Gobierno sin que se haya aprobado todavía la reforma.

La representante Juvinao advertía que este sistema regresaría al seguro y social y al septiembre negro, de que se acaban los recursos antes de tiempo. ¿Qué va a garantizar que eso no es así?



Eso es equivocado. No se va a agotar el recurso porque va a haber más controles que antes. Va a haber un sistema tarifario único, mientras que hoy lo define cada EPS a su criterio. Eso es un nuevo mecanismo que no permitirá el desbordamiento del gasto. Segundo, las gestoras estarán para controlar. Y tercero no se va a convertir en un seguro social porque se va a distribuir las distintas competencias a quien corresponde y no se centra en un solo actor. No hay posibilidad de que se concentre en una sola entidad como antes. Cada quien estará en su competencia. Dicen que el Estado va a monopolizar el sistema y resulta que ya es el Estado el que paga todo, con recursos de los aportes, y todo es monopolizado por las EPS. Lo que estamos haciendo es desmonopolizando el sistema.

¿Cuál fue la clave para que en dos semanas se pasara de un escenario de una reforma casi hundida a aprobada?



Muchos factores, pero definitivamente los méritos son del ministro del Interior porque es el ministro de la política. Fue el que organizó las mayorías. Todo el reconocimiento a él por su gestión. Igual hay que entender que el país y los representantes vieron que el presidente se sentó con los empresarios y el Centro Democrático a hablar. Todos esos elementos fueron sumando. También está nuestro diálogo con cada uno para explicar las dudas. Pero repito, no se puede dudar del trabajo del ministro de la política, el doctor Luis Fernando Velasco.



Hablando de ministros, Guillermo Alfonso Jaramillo dejó la sensación de que hubo mermelada para aprobar el proyecto con su reclamo a los verdes...



Quiero contarles que desde que hice campaña en el Tolima me comprometí a una reforma de la salud, que era algo con lo que coincidía con el presidente Petro. A mí no me tuvieron que convencer con mermelada porque estaba convencida de la necesidad de esta reforma, que va a traer equidad y superar las brechas. Además, pueden ver que no tengo a nadie trabajando en el gobierno. Eso sí, creo que un partido de gobierno debe participar del cogobierno, por eso son partidos de gobierno. Otra cosa sería el cohecho, que es ofrecimientos a cambio de votos, y eso en los verdes nunca fue así. Nadie dio un voto a cambio de favores.

¿Cómo termina la Alianza Verde después de la reforma?



Es una relación muy respetuosa. Hay momentos en que los debates generan tensiones y también hay que hacerse respetar. Yo con mucha nobleza soporté, pero hay estrategias comunicativas en las que siembra dudas sobre la persona de uno y ahí sí yo me paro. Como dije, que entren a esculcarme la vida y verán que soy honesto. Hemos tenido diálogos tensos pero constructivos. Por ejemplo, nos encontramos con Juvinao, Miranda y Pedraza en la defensa del artículo 42 y luego nos distanciamos en el tema de la consulta previa. En medio de toda la tensión nos hemos reconocido como personas de criterio y eso es el partido. Hay mucha libertad.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud el día de su radicación. Foto: Presidencia

El artículo 42 se hundió a pesar de que el presidente pidió que se mantuviera, ¿qué pasó?



Yo creo que de buena fe Alfredo Mondragón acompañó la proposición para quitar los temas de meritocracia para elegir los directores de las instituciones públicas como forma de seguir con la reforma. Yo había dicho que no porque ese artículo era un contrapeso a la corrupción en la que se ha convertido la elección por alcaldes y gobernadores de los gerentes. Se vuelve de bolsillo y luego los presionan para que les den contratos. Han convertido los hospitales en contrataderos.

¿Qué va a pasar en el Senado?



Espero que los senadores con su raciocinio vean la importancia del proyecto. Aunque, como el país sabe, la correlación de fuerzas en Senado es más difícil que en Cámara.

¿Algún consejo de los ponentes en Senado?



Creo que una buena ponente sería Ana Paola Agudelo, del Partido Mira. Le ha hecho seguimiento al proyecto desde que comenzó el proyecto en Cámara. Es una persona con intención de diálogo. También está el senador Wilson Arias, totalmente conectado con esta reforma. Está Norma Hurtado, de la U, que incluso estuvo en las primeras reuniones de la primera ponencia. Hay gente muy interesante, pero sobre todo el consejo que doy es que no se politice el debate sino que sea lo más técnico posible.

REDACCIÓN POLÍTICA

