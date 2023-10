Liberales y ‘la U’, las llaves del avance del articulado de la reforma de salud

Los partidos Liberal y ‘la U’ se graduaron esta semana como los artífices de la reforma de la salud y ratificaron su respaldo al proyecto oficial, que venía desde el primer debate en la Comisión VII, no obstante los duros reparos que se han hecho desde las directivas de ambas colectividades al polémico proyecto.



(Puede leer: ‘Se impuso la visión del Gobierno en la subcomisión de la salud’: Andrés Forero)

La mayoría de los representantes ‘rojos’ y de ‘la U’ le están diciendo sí al articulado y juntos aportaron un promedio de 30 votos en el segundo de cuatro debates de la iniciativa. Sin estos, la reforma de la salud estaría obteniendo unos 60 votos positivos del Pacto Histórico, las curules de paz, 8 de la Alianza Verde y Comunes, principalmente.



Cambio Radical, los conservadores y el Centro Democrático no han votado la mayoría del articulado o lo han hecho de manera negativa.

Sigue el trámite en el congreso de la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

En solo dos días, la plenaria de la Cámara de Representantes, liderada por uno de los suyos, el congresista cordobés Andrés Calle, aprobó el 49 por ciento de la iniciativa y, en promedio, 21 liberales –son 33 representantes– votaron de manera positiva los 63 artículos. Además, también acompañaron la eliminación de otros ocho.



María Eugenia Lopera, Héctor David Chaparro y Hugo Alfonso Archila siguen votando artículos positivos, tal y como lo hicieron en la Comisión VII, en el primer debate.



Además, también lo ha hecho Dolcey Torres, hermano del megacontratista Euclides Torres, quien es señalado de financiar la campaña del presidente Gustavo Petro en el Atlántico.



Entre quienes no han acompañado están Julián Peinado, quien se enfrentó con Calle por la presidencia de la corporación y está de licencia por paternidad, así como Juan Carlos Losada, quien estaba de licencia por la muerte de su abuelo. Ambos han manifestado sus reparos al proyecto.



(Puede leer: Reforma de la salud: sin viabilidad fiscal, revive preocupación por vicios de trámite)



Por el lado del partido de ‘la U’, que tiene 15 miembros en la corporación, al menos 10 representantes votaron a favor los primeros 63 artículos.Desde que Dilian Francisca Toro dejó la dirección del partido para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca la colectividad se ha visto fragmentada y no hay una posición clara de bancada.

Debate de la reforma de salud. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Entre quienes votaron positivo están Astrid Sánchez, Julián López, Alexánder Guarín, Ana Paola García y Milene Jarava, quien es la esposa del excongresista Yahir Acuña, quien aspira a la alcaldía de Sincelejo.



Quien no ha acompañado es el representante Víctor Manuel Salcedo, cercano a Dilian Francisca. Saray Robayo, por su parte, no votó porque está impedida.



La Alianza Verde, por su parte, ha estado dividida y no hay una posición de bancada, como suele suceder con esta colectividad. Entre quienes votaron prácticamente todos los artículos positivos está Olga Lucía Velásquez, esposa de Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y quien fue la ficha del Gobierno Nacional para ocupar ese cargo.



También acompañaron Camilo Londoño y Martha Alfonso, la ponente que afirmó que no se necesitaba la viabilidad fiscal. Katherine Miranda, por su parte, el lunes votó varios negativos, pero el martes no pudo asistir al debate por problemas de salud. Catherine Juvinao votó varios a favor y otros en contra.



Aunque todavía no han llegado a los puntos más polémicos. Entre los artículos más sensibles aprobados se destacan el 61 y 117, los cuales fueron avalados por congresistas de estas tres colectividades.



El 61, por ejemplo, crea una cuenta de atención integral y resolutiva en salud a cargo de la Adres, la cual integra recursos de aseguramiento de los colombianos en un fondo de nivel regional, y se abriría la puerta para que los recursos se puedan usar para varios aspectos como soluciones de transporte y dotación de equipos.



Según Acemi, representa la pérdida de la titularidad territorial del Sistema General de Participaciones (SGP). “El artículo hace nuevo uso de los recursos que hoy financian el aseguramiento, sobre todo de los más pobres”.



Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA