Estos son los congresistas que votaron a favor del artículo sobre pagos de las Adres

Después de más de cinco horas de discusión, en la plenaria de Cámara se aprobaron este martes 15 artículos de la reforma de la salud, cuyo trámite finalmente se destrabó.



Uno de los temas más controversiales de la jornada fue el de las funciones que tendría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en lo que a pago de facturas se refiere.



El bloque que fue aprobado con 61 votos a favor y 36 en contra contenía el artículo 60 como venía en la ponencia y los 58 y 70 con proposiciones.



Lo que propone el 70, que fue calificado por varios sectores como un "orangután", es que la Adres pague "mínimo el 85 por ciento de las facturas sin control previo, mientras que solo el 15 por ciento restante estaría sujeto a auditoría". Algunos señalan que esto quebraría el sistema.



"Crea riesgo enorme de corrupción, permitiendo replicar en todo el sistema el “Cartel del SOAT”, y crea condiciones para un agotamiento anticipado de los recursos de la salud. Volverán los “septiembres negros” del Seguro Social", indicó el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

El expresidente Alvaro Uribe junto al representante Andrés Forero y la senadora Paloma Valencia. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

“Acaban de aprobar una proposición que a mi parecer es un orangután que permite que se apruebe mínimo el 85 % que abre la puerta a que se audite de manera aleatoria solo un porcentaje de la plata", manifestó la congresista Jennifer Pedraza.



El artículo fue defendido por el presidente Gustavo Petro horas después de que se desatara la polémica: "Van repitiendo una u otra vez, para instalar en la mente de las personas que es "orangután" el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados", escribió.



Y agregó: "Olvidan que hoy se paga con dinero público por anticipado hasta un 100 % del servicio sin auditoría alguna a clínicas privadas si estas son propiedad del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales que no son de su propiedad".



Ahora bien, ¿quiénes fueron los congresistas que aprobaron el bloque de artículos, incluido el 70? Hubo apoyos del Partido de 'La U' y liberales.

Salón Elíptico. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Los congresistas que votaron a favor del artículo sobre pagos de la Adres

Partido de 'la U'

- Camilo Ávila

- Jorge Eliécer Tamayo

- Milene Jarava

- Alexander Guarín

- Teresa Enríquez

- Diego Caicedo

- José Eliécer Salazar



Partido Liberal

- Elizabeth Jay Pang

- Diego Patiño

- Olga B. González

- Flora Perdomo

- Dolcey Torres

- Silvio Carrasquilla

- Álvaro Monedero

- Leonardo Gallego

- Aníbal Hoyos

Pacto Histórico

​- Jorge Bastidas

- Alejandro Toro

- Jorge Cancimance

- Leyla Rincón

- Eduardo Sarmiento

- Alexandra Vásquez

- Gabriel Parrado

- Felisa Ramírez

- Erick Velasco

- Mary Anne Perdomo

- Pedro Suárez

- José A. Tejada

- Tamara Argote

- Heráclito Landinez

- Gabriel Becerra

- Cristóbal Caicedo

- David Racero

- María Fernanda Carrascal

- Susana Boreal

- Gloria Arizabaleta

- Alejandro Ocampo

- Dorina Hernández

Gente en Movimiento

​- Wilmer Escobar



Comunes

- Carlos Carreño

- Germán Gómez

- Pedro Baracutao

- Luis Alban

- Jairo Cala



Curules de paz

- Orlando Castillo

- Karen Manrique

- Karen López

- Leonor Palencia

- Gerson Montaño

- Juan Pablo Salazar

- Juan C. Vargas

- Jorge Tovar

- Jhon Fredy Núñez

- Diógenes Quintero

- Haver Rincón

Por su parte, nueve congresistas conservadores, cuatro de Cambio Radical, tres del Centro Democrático, dos del Nuevo Liberalismo y uno de Centro Esperanza votaron en contra del bloque.



La bancada de la Alianza Verde no pudo participar debido a que la Comisión de Ética no resolvió las recusaciones presentadas en contra de todos los miembros debido a las declaraciones del ministro de Salud. Este, a su salida de la Casa de Nariño tras la reunión con el expresidente Álvaro Uribe, el miércoles pasado, lanzó unos duros comentarios en contra de dicho partido que fueron aprovechados para recusarlos.

Habló el director de la Adres

Facebook Twitter Linkedin

Félix León Martínez, director de la Adres. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El director de la Adres, Félix León Martínez, esclareció las dudas frente a las funciones y responsabilidades de la entidad afirmando que “esto no va a ser ningún Seguro Social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones, la Adres va a ser el pagador único del sistema como hizo Corea del Sur para todos los prestadores privados, pero no va a auditar las cuentas ni va a ordenar los servicios, solo es el banco, el pagador. Las gestoras van a llevar a los pacientes por los hospitales y clínicas privadas, van a recibir las cuentas, esas cuentas van a llegar a Adres y a la gestora, la gestora va a auditar, Adres no, además no necesita 30 mil personas, eso fue inicialmente antes de pasar por comisión Séptima de Cámara”.



Sobre el porcentaje de pago de facturación, Martínez indicó que se puede pagar el 80 u 85 % sobre un servicio ya prestado antes de la auditoría, porque las prestadoras presentan cuentas permanentes “y si en una cuenta le pagamos el 80 o el 85, cuando llega el informe de auditoría le descuenta el 25 %, o sea que no había que haberle pagado el 75 y no el 85, ese 10 % se le descuenta en la cuenta siguiente porque las cuentas de prestación continuas”, solamente, dice, en caso de liquidación de una IPS podría surgir el problema de pérdida de recursos y de entrar en proceso liquidatorios, “de modo que son sistemas de cuentas continuas y si una se pagó más de lo dicho en el informe de auditoría, habría que descontarle en la cuenta siguiente”.

Sobre las 10:13 de la noche se levantó la sesión y se convocó para este miércoles a las 11 de la mañana para continuar con el debate de la reforma de la salud.

REDACCIÓN POLÍTICA