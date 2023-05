Una hora después de la citación, la Comisión Séptima de Cámara no había podido dar inicio al debate de la reforma de la salud debido a la falta quórum. Mientras las barras del recinto estaban abarrotadas de prensa y de asistentes, el lugar de sesiones reportaba varias sillas vacías.

Liberales y uno de los dos conservadores no estaban en el lugar de sesiones. La ausencia de los representantes suficientes prendió nuevamente las alarmas ante la posibilidad de que no se pudiera dar inicio al debate. Incluso, se vio a la representante Maria Fernanda Carrascal reclamando ante las ausencias.



Luego de varios minutos de tensión, los representantes fueron llegando y hacia las 9:45 de la mañana se cumplió con los mínimos para dar inicio a la sesión de este jueves. Sin embargo, es un nuevo aviso de que el Gobierno no la tendrá fácil en el trámite de la reforma de la salud.



En medio de la espera, se dio un nuevo choque entre el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, y la mesa directiva. Este pidió la palabra mientras se daba inicio al debate y el presidente de la Séptima, Agmeth Escaf, no la concedió.



Ante la molestia, Forero reiteró su tesis de que hay múltiples vicios. En este caso, llamó la atención de que el debate estaba planillado para las 8 de la mañana y sólo se tenía una hora para darle inicio y no ocurrió así. Además, criticó que no se les haya aceptado a tiempo la solicitud de que se les concediera el manejo de la sesión bajo el estatuto de la oposición.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA