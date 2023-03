Este miércoles se conoció que los partidos Conservador y de 'la U' no acompañarán la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se reveló un día después de que los liberales también anunciaron que no apoyarán el articulado en la comisión séptima.



El anunció fue realizado, en primer momento, por el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien anunció que no sostendrá más reuniones de la reforma a la salud con el Gobierno. Minutos después desde el Partido de la U tomaron la misma decisión.



"Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas", señaló Dilian Francisca Toro.



La decisión generó varias reacciones y críticas no solo al Gobierno, sino a la ministra de Salud, Carolina Corcho.



"La U y el partido conservador se desmontan de la reforma a la salud del gobierno. El radicalismo y falta de seriedad de Carolina Corcho causaron una nueva derrota a Gustavo Petro. La ministra debe dar un paso al costado", señaló el representante a la Camara Andrés Forero.

Desde el partido Cambio Radical también hubo un pronunciamiento frente a la decisión de los conservadores y de 'la U'.



"Lo que empieza mal, termina mal. Desde el principio sabíamos que reforma a la salud del gobierno Petro era nefasta. Ahora, después de semanas de componendas y acuerdos a espaldas del país, por fin el Partido Liberal, Partido de 'la U' y el Conservador entraron en razón", trinaron desde la cuenta oficial de la colectividad.



Así mismo, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, se mostró aliviado por la decisión de los partidos de no apoyar la reforma de la salud.



"Hoy sentimos un gran alivio ante la absoluta inminencia que tuvimos de una reforma regresiva para los colombianos. Nos quedan lecciones como valorar lo que habíamos logrado, entender que el sistema tiene fallas pero que es sobre el diálogo y concertación que podemos superarlas", escribió Ruiz en su cuenta de Twitter.

Por su parte, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que no es cierto que la reforma se haya hundido.



"Sigo convencido que podemos llegar a los acuerdos respecto a ese 1% que falta. La necesidad de hacer una reforma a la salud es un imperativo histórico que nos exige toda la disposición posible. Sigo tendiendo puentes", dijo en su Twitter.

REDACCIÓN POLÍTICA

