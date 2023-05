La oposición, liderada por los representantes Andrés Forero (Centro Democrático) y Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), invocaron el estatuto que la ampara para tomar control de la sesión de este martes de la Comisión Séptima de Cámara.



De esta forma solicitaron que la primera parte se gastara en una sesión informal para que los actores del sistema de salud hablaran sobre el proyecto. La mayoría de intervenciones fue en contra del proyecto.



(Además: Una vez más, se enreda la votación en el debate de la reforma de la salud)

Dos que siguieron en esta línea fueros los exministros de Salud Fernando Ruiz (Iván Duque) y Alejandro Gaviria (Juan Manuel Santos). Ambos expresaron sus reservas al proyecto y la cuestionaron ampliamente.



“Es ampliamente regresiva, inviable y lesiva para los colombianos”, fue la tesis central expresada por Ruiz Gómez. “Es una reforma regresiva para el ciudadano y con una pérdida sustancial de las capacidades en un sistema de 30 años”, añadió el exministro del gobierno de Iván Duque.



(Lea también: ¿Tiene el gobierno Petro los votos para que este martes avance la reforma de la salud?)

Comparto mi intervención en la comisión VII de la Cámara de Representantes sobre la reforma al sistema de salud: pic.twitter.com/OjeX3luFJ0 — Alejandro Gaviria (@agaviriau) May 16, 2023

“Nuestros ciudadanos y los pacientes y las personas que están sometidas a tener un sistema, el proyecto de ley los va a convertir en dolientes de un sistema sin libertad de elección”, expresó Ruiz Gómez, que a renglón seguido añadió: “Se va a pasar de un sistema en el que el paciente es el centro a uno en el que las instituciones son el centro”.



Alejandro Gaviria también intervino, aunque en video. Este fue crítico y pidió que se retire el texto actual para que se haga uno nuevo, en el que medie el consenso. Fue el mensaje del exministro del gobierno Santos.



(Le puede interesar: Reforma de la salud: los vicios que ponen en peligro el proyecto)



“Estos procesos son difíciles, complicados, necesitan una búsqueda de legitimidad. Este proceso va mal en la forma y en el trámite. Sin legitimidad va a ser difícil que los esfuerzos de cooperación prosperen”, dijo Gaviria frente a la realidad del proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Debate de la reforma a la salud 16 de mayo Foto: Mauricio Moreno - El Tiempo

De acuerdo con el exministro, “la leyes no cambian el mundo” por sí solas, sino que debe haber un cambio de cultura que no está en dicho proyecto. Asimismo, llamó la atención sobre el riesgo financiero en el que se incurriría con el sistema planteado por la reforma.



“La reforma propone un sistema abierto sin beneficios, sin UPC, sin auditorias permanentes, un sistema así llevaría a una crisis financiera en afectos inmediatos en la función de salud”, expresó el exministro, que advirtió una situación similar a lo que ocurrió con el Fosyga.



(En otras noticias: Es oficial: el Partido de 'la U' ya no es aliado de Petro y se declara independiente)



“Todo está alineado para pasarle la cuenta al Adres, se pasaría a una nueva quiebra del Fosyga”, apuntó Gaviria, que ha sido crítico del proyecto y que dicha oposición fue crucial para su salida de Gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud en el debate de la reforma de la salud. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En este mismo camino cuestiono que el papel que jugarían las EPS no es claro, “están y no están”. “El estado asumiría las funciones extras que prestan las EPS, como el transporte a otras zonas, pero no tiene esa capacidad”, complementó.



Asimismo, habló de un posible “agotamiento temprano de los presupuestos” cada año. Hizo un comentario en contra del Ejecutivo: “me cuesta creer que es la reforma de un Gobierno de izquierda”. Esto debido a que, a su consideración, se va a garantizar en el nuevo modelo que las clases más altas busquen aseguramiento privado y que los de menos recursos se queden en un sistema limitado.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué les espera a las reformas de Petro sin el poderoso senador Roy Barreras?)



“Sin consensos y legitimidad, la reforma fracasará, así sea aprobada. Ojalá hagan un alto y presenten un proyecto sin vicios donde el objetivo sea el mejoramiento de la salud”, concluyó Alejandro Gaviria.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA