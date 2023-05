A diferencia del ambiente que se vivía a inicios de la discusión de la reforma de la salud, el cual estuvo marcado por los álgidos debates, este jueves la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó otros 93 artículos del proyecto sin mayores reparos en una sesión que se extendió por 12 horas.



(Puede leer: Sin mucho debate se aprobó casi toda la reforma de la salud: esto fue lo que pasó)

Lo anterior se dio por la estrategia que implementó el Gobierno que, luego de meses de polémicas y discusiones con algunos sectores, se la jugó por la votación en bloque al unificar por grupos los artículos que no tienen proposición - es decir, que no tienen mayores reparos - y artículos que sí tienen proposiciones de eliminación, pero no son avaladas por los ponentes.



La idea es evacuar primero todos aquellos que no generan mayor polémica y tienen el consenso para su votación positiva, lo cual ha funcionado. Sin embargo, esta estrategia ha levantado críticas de algunos representantes, quienes han señalado que en esos bloques se han colado ciertos artículos con temas gruesos que sí necesitaban más debate.



En medio de la discusión de este jueves, por ejemplo, el congresista Camilo Ávila le pidió al presidente de la Comisión Agmeth Scaf "llevar bien el debate" y se quejó: "Votamos un artículo, no sabemos qué es lo que se vota. Duramos media hora pausados. Los congresistas también se confunden, entonces llevemos el debate pausado".

Facebook Twitter Linkedin

Apuntes de uno de los congresistas sobre los artículos en bloque que se estaban votando. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El representante del Centro Democrático Andrés Forero, por su lado, denunció vicios de trámite y que se está "pupitreando" la votación del proyecto y manifestó que "a pesar de los cortafuegos que supuestamente habían puesto los partidos tradicionales, la reforma no ha sufrido modificaciones sustantivas. Ningún artículo ha sido rechazado y las modificaciones han sido cosméticas. Nos están condenando a un monopolio estatal costoso e ineficiente".



(Puede leer: Reforma de la salud: ¿por qué hay molestia del gremio médico con el artículo 123?)

Vencieron, pero no convencieron.



Los cortafuegos de los partidos no sirvieron, no hubo cambios sustantivos y los artículos más polémicos fueron aprobados a “pupitrazo”.



La pelea sigue en plenaria y ante la Corte Constitucional si es necesario.



El que se cansa pierde. pic.twitter.com/eNOyEEEjE8 — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) May 19, 2023

Desde el Senado y la oposición también han reparado la forma como se está llevando a cabo la discusión, en la cual ya fueron aprobados dos de los temas más controversiales. Este jueves, por ejemplo, pasó el artículo 60, el cual es prácticamente el corazón de la reforma y una de las tesis que siempre defendió la exministra de Salud, Carolina Corcho.



Este establece que la Adres administrará los recursos de la salud y tendrá la gestión de pagos al ser "pagador único del sistema de salud". Podrá, entonces, hacer los giros directos a los "prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del sistema".Analistas y expertos en el sector han señalado que la Adres no está en capacidad de gestionar esa cantidad de recursos, pero el Gobierno insiste en que este dinero debe ser manejado por una administradora del Estado y no debe estar en manos de EPS privadas.

Facebook Twitter Linkedin

Votación de la reforma de la salud, 18 de mayo. Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

También se aprobó que las EPS tengan dos años para convertirse en Empresas Gestoras de Salud y Vida bajo condiciones que, según analistas, conducirían a su virtual marchitamiento.



Ante este panorama, el senador de Cambio Radical David Luna reparó: "Anoche se “debatió” y aprobó casi en su totalidad la Reforma a la Salud, pero eso de debate no tuvo un pelo. La aplanadora la pupitreó y vaya sorpresa, los partidos que dijeron independizarse del Gobierno reafirmaron su apoyo a esta peligrosa iniciativa. La pantomima".

Anoche se “debatió” y aprobó casi en su totalidad la Reforma a la Salud, pero eso de debate no tuvo un pelo. La aplanadora la pupitreó y vaya sorpresa, los partidos que dijeron independizarse del Gobierno reafirmaron su apoyo a esta peligrosa iniciativa. La pantomima. — David Luna (@lunadavid) May 19, 2023

Frente a las críticas, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, defendió la estrategia de la votación.

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Carrascal, representante del Pacto Histórico. Foto: Prensa Mafe Carrascal

"No todo puede llamarse "pupitrear", proyectos tan extensos como las reformas, se votan por bloques, es decir, se votan artículos o proposiciones avaladas, acordadas por los ponentes y el gobierno, lo que no tiene acuerdo se deja abierto y se discute en el momento en la comisión o en la plenaria, donde se esté llevando a cabo el debate", expuso.

"Cualquier congresista puede pedir que se saque un artículo de un bloque listo para ser votado y ese artículo se discute de manera individual y se vota también de manera individual", agregó Carrascal.



También señaló que a este punto se ha llegado luego de meses en los que "se han hecho cientos de proposiciones modificando, eliminando e incluyendo nuevos artículos. Lo que ha habido es concertación. (...)".



En una respuesta al periodista Daniel Samper Ospina, concluyó: "Los congresistas tenemos todo el derecho a cambiar votos a favor o en contra cuando se nos escucha y se nos atienden las proposiciones. Es el desarrollo mismo del debate democrático, no todo son transacciones burocráticas".

Desde la oposición, por su parte, han manifestado que lo más posible ahora es que la reforme termine de aprobarse en esta Comisión la próxima semana, pero esperan que en la discusión que sigue plenaria algunos artículos se modifiquen o se eliminen.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA