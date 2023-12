Reforma de la salud: la polémica crítica del Mininterior a los concursos de méritos

Mientras que la semana pasada la votación de la reforma de la salud avanzó rápidamente, este lunes el panorama fue diferente. Aunque quedaban tan solo 9 artículos para que fuera aprobada en su totalidad, la sesión se levantó porque no se logró un acuerdo respecto al artículo 42.



Y es que la controversia se ha desatado porque hay algunos congresistas que quieren eliminar gran parte de lo que establece dicho artículo, el cual determina los criterios de meritocracia para elegir a los directores de las clínicas y hospitales.



Algunos sectores han señalado que esta decisión no puede quedar en manos de gobernadores y alcaldes porque esto podría causar que estos cargos se elijan "a dedo". La tensión en la Cámara aumentó este lunes luego de que el ministro Velasco defendió que los mandatarios locales sean quienes tengan la posibilidad de elegir las cabezas de los hospitales de sus respectivos departamentos o municipios.

"Nosotros tenemos primero que ser respetuosos del ordenamiento constitucional. El responsable de la salud en un departamento o en un municipio es el gobernador y el alcalde, respectivamente. Es evidente que quien responde políticamente si un servicio fundamental como el de la salud no está funcionando, es el gobernador o el alcalde".



Luego indicó: "Cuando ustedes hablan de concurso hay sentencias de la Corte Constitucional que señalan con claridad que el concurso no es lo que el alcalde quiera, sino lo que diga el concurso. ¿Es eso prudente? ¿Ha funcionado bien? Les tengo malas noticias a quienes defienden esa tesis: eso no ha funcionado".



Velasco, en medio de la discusión, les dijo a los representantes: "Hagan un examen de los concursos vendidos que han existido en este país (...)".



De acuerdo con el ministro, se debe crear un mecanismo que "fusione" los elementos de meritocracia "con la posibilidad constitucional de no quitarles la decisión a los gobernadores y alcaldes".



Finalmente sentenció: "Si ustedes llegan a meter la palabra concurso, no hay nada que hacer. Pero podrían buscar un mecanismo que cualifique a las personas que sean elegibles con la capacidad constitucional del gobernador de elegir para que no sea cualquier persona".



Su posición levantó controversia en el Capitolio. La representante Catherine Juvinao, por ejemplo, se mostró en desacuerdo: "No saquen excusas. Si aquí lo que se están inventando es otra nueva jugadita para quitar la meritocrcia del artículo 42, díganselo al país".



Mientras tanto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló: “A mí personalmente me gustan los concursos de méritos, pero no es lo que yo quiera, es lo que decida el Congreso, seguramente habrá un término medio”. El presidente Petro, por su lado, hace unos días intervino para pedir que se mantenga el texto de ese punto tal como venía en la ponencia original.

"Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos se selección tal como propuso el gobierno", dijo el mandatario.

Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, por su parte opinó: "Pueden ponerle las palabras rimbombantes que quieran, pueden intentar perfumar este adefesio pero la verdad es sólo una: la dirección de los Hospitales Públicos es una moneda de cambio de este Gobierno, con tal de que le voten su reforma. Hasta las cosas buenas de la reforma las dañan".



La discusión de este proyecto continuará hoy martes y desde ya se está alertando que el artículo 42 podría hundirse. Algunos sectores han indicado los riesgos de politizar este tipo de cargos en los cuales debe primar el tecnicismo.



