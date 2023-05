La reforma de la salud va a paso lento. En cuatro sesiones de debate y en más de tres meses desde su radicación, apenas se han podido aprobar 24 artículos: 3 en la sesión del jueves de la semana pasada y 21 en la sesión de este martes.



Sin embargo, el Gobierno ha celebrado como un gran logro lo alcanzado hasta el momento: “Avanza reforma de la salud con nuevo acuerdo en su contenido”, dijo el presidente Petro desde su cuenta de Twitter.



Aunque en las cuentas del Ejecutivo estaba que el proyecto ya estuviese aprobado por ambas cámaras a estas alturas, se puede considerar un logro que casi se esté llegando al 20 por ciento del articulado total aprobado, y sin que se haya eliminado hasta el momento ningún artículo.



Discusión de la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La estrategia que ha usado el Gobierno ha sido ir avanzando en los artículos en los que no hay mayores discusiones. Precisamente el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reiteró en los debates que se “debía ir avanzando en los artículos en los que no había debate” para luego seguir con aquellos temas espinosos.



Para ejecutar esta estrategia ha jugado un papel muy importante la subcomisión accidental propuesta por el representante Alfredo Mondragón, coordinador ponente, para organizar el debate e ir depurando las proposiciones radicadas.



De esta manera, esta célula temporal ha logrado encontrar los artículos en los que no hay proposición, lo que significa que no tienen discusiones encima, para que la comisión los apruebe. Luego, pasó a aquellos que solo tienen proposiciones de eliminación, pero no son avaladas por los ponentes.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo saluda al exministro Fernando Ruiz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Al ir clasificando y encontrando artículos sin conflictos, ya se logró que empezaran a aprobar artículos y se supero el bloqueo impuesto por los partidos tradicionales, que sentenciaron que no acompañarían el proyecto si no se incluían las observaciones.



Al poner en primer lugar los textos sin controversias, se ha logrado el sí de estas colectividades. Los únicos que han mantenido su posición son los conservadores, que han hecho saber a la Comisión Séptima que comparten la propuesta, pero que hay una orden de bancada de no poder votar sí a ningún artículo.



En cambio, ‘la U’ y liberales han votado afirmativamente en las dos rondas de votación de artículos que han habido hasta el momento. En cuanto a los primeros, estos han sostenido que apoyarán siempre y cuando se acepten sus reparos.

El ministro de Salud en el debate de la reforma de la salud. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por el lado de los rojos, cercanos al expresidente César Gaviria, director de la colectividad, confirmaron que todos los votos se han dado con el visto bueno del exmandatario y que solo votarán no en aquellos temas en los que no han estado de acuerdo.



La estrategia de ir votando aquellos temas en los que no hay reparos o se han logrado acuerdos se ha complementado con la gestión del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este llegó a la cartera con un mayor ánimo de negociación y esto ha ido destrabando las discusiones.



En diálogo con EL TIEMPO, este confirmó que ha tenido varios encuentros en los que le han hecho llegar propuestas y varias han sido avaladas. Además, celebró la actitud que han tenido las colectividades.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la coalición política con los partidos Conservador, La U y Liberal se terminó. Foto: Prensa Partidos - AFP

Sin embargo, aún son muchos los temas en los que no hay acuerdos y son estos los que se están dejando hasta el final. La estrategia pasará ahora a votar aquellos donde haya proposiciones avaladas y hacia el final se dará la discusión de aquellos puntos en los que las diferencias son irreconciliables.



En esta etapa “será a voto limpio”, comentó la ponente de la Alianza Verde, Martha Alfonso. Por el momento, los temas en los que no hay acuerdos son el papel que jugará las gestoras de salud y vida -entidades en las que evolucionarán las EPS-.



Mientras que los partidos tradicionales mantienen en que estas deben permanecer con la gestión del riesgo, la bancada de Gobierno ha insistido en que este debe repartirse en distintos actores.



Asimismo, ‘la U, Liberales y conservadores han coincidido en que las EPS o en lo que evolucionen deben quedar con labores de gestión, administrativas, de atención y financieras, mientras que el Gobierno busca limitar sus funciones en gran manera.

Alfredo Mondragón Garzón, Representante de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Precisamente, este sábado se conoció un nuevo documento del expresidente César Gaviria en el que este insistió en sus preocupaciones debido a que las gestoras de salud y vida quedaban con unas funciones poco clara que podrían ayudar a que en una reglamentación las marginaran del todo del sistema.



Otro de los temas en los que no hay consenso es la cantidad de funciones que se le están entregando al Estado en el futuro sistema de salud. Los partidos que antes eran de la coalición de gobierno han expresado sus reservas y este es otro de los puntos en los que se mantienen las diferencias.



El tema de los fondos y de los recursos es otro de los aspectos que aún hay debate y no se han avanzado en acuerdos. Todavía hay preocupación sobre la centralización total de los recursos en la Adres.



Tratando de destrabar el debate, estos puntos se han dejado hasta del orden de discusión. Cuando se lleguen a estos se verá si el debate se pausa o se logran llegar acuerdos. También está la opción del voto limpio y allí el Ejecutivo corre el riesgo de que salgan artículos con los que no están de acuerdo.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA