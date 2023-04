La reforma de la salud sigue siendo un tema que causa polémica en el Congreso de la República. Mientras el Gobierno intenta salvar su proyecto - pues sin los votos del partido Conservador y de 'La U', por lo menos, será difícil que avance - en el Pacto se registró una discusión en este sentido.



(Puede leer: Así será el trámite de las reformas de la salud y laboral, según Agmeth Escaf)

Este viernes, el presidente del Senado Roy Barreras - quien ha sido un duro crítico de la ministra de Salud Carolina Corcho al señalar que la funcionaria es ideologizada y que no escucha, aseguró: "No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el ministro Alfonso Prada y la ministra Corcho".



Lo anterior porque, como lo contó EL TIEMPO, desde hace unas semanas se está presentando un duro pulso en la Casa de Nariño por el aval de las propuestas de los conservadores y 'La U', así como de los liberales. Mientras que Prada insiste en que estas serán acogidas, la ministra Corcho se niega.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior, y Carolina Corcho ministra de Salud. Foto: Archivo EL TIEMPO

Barreras opinó que "lo ideal y funcional es que las dos tendencias se reflejen también en el Gobierno construyendo reformas y transiciones concertadas y no extremas".



Alexánder López, su compañero de coalición, le respondió defendiendo la postura de Corcho.



"Roy, la señora Carolina Corcho me representa, al igual que representa a millones de colombian@s y al Pacto Histórico en el que luchamos contra la corrupción y contra el modelo de salud mafioso que nos impusieron en Colombia: un modelo que mata a nuestra gente y enriquece a criminales que en nombre de la democracia han llenado de dolor a nuestro pueblo", dijo.

En su publicación, agregó que la ministra de Salud está defendiendo la salud de los colombianos y que por eso es "evidente su angustia por transformar un sistema de salud para proteger la vida y no los negocios".

Roy, la Señora @MinSaludCol @carolinacorcho me representa, al igual que representa a millones de colombian@s y al @PactoCol en el que luchamos contra la corrupción y contra el modelo de salud mafioso que nos impusieron en Colombia: un modelo que mata a nuestra gente y enriquece a… https://t.co/My1AU76GwC — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 14, 2023

Expuso que esta discusión no es un asunto ideológico, sino "de humanidad, de justicia y de combatir las realidades absurdas que nos llevaron a que en 15 años se presentaran 1.598.441 muertes evitables de colombianos y colombianas".



Reiteró la posición que tienen algunos miembros del Pacto: "Con esta reforma a la salud nos jugamos la vida del pueblo, en donde las mafias y los clanes políticos nos desafían y extorsionan, porque saben que perderán su fuente de riqueza". Y le dijo directamente al presidente del Congreso: "Te repito Roy: !NO PASARAN! Estamos con la vida y no con la muerte, esa es la reforma".



(En otras noticias: La empresa de la familia del canciller Álvaro Leyva por la que es cuestionado)

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Barreras, por su lado, le contestó asegurando que "garantizar la vida es garantizar un sistema viable. Pasamos de una cobertura del 27 % (solo los afiliados al seguro social estatal que ademas quebró ) a una protección del 98% de los colombianos con el sistema de aseguramiento mixto".



Retomó lo que ha dicho en varias oportunidades. Su punto es que si bien está de acuerdo en que hay que corregir "abusos de las eps: integración vertical, posición dominante, quitarles el manejo del dinero -pago directo-", esto se puede hacer "sin destruir la capacidad instalada de auditoría y administración en salud de un sistema mixto y no 100 % estatal".



Su mensaje lo finalizó diciendo: "Estamos con la vida y no con la muerte. Yo trabajé 23 años salvando vidas. Lo sabes".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política

- ¿Sirven las demandas de Roy Barreras contra sus colegas congresistas?



- Curioso error que Time corrigió tras anunciar a Petro entre los más influyentes