El año pasado, Marelen Castillo y Francia Márquez eran contrincantes por la Vicepresidencia de la República. Castillo fue la fórmula del excandidato Rodolfo Hernández, y Francia, del presidente Gustavo Petro.



(Puede leer: Francia Márquez: reforma de la salud busca 'quitarle el negocio a la élite')

Ahora, ambas se desempeñan en distinto escenarios: Castillo desde el Congreso de la República como representante y Márquez desde la Vicepresidencia.



La congresista, por su lado, se ha vuelto una contradictora de algunas de las posiciones del Gobierno Nacional. Incluso, participó en la marcha convocada por la oposición de este 15 de febrero y lanzó críticas a unas afirmaciones de la ahora vicepresidenta Márquez, quien estuvo en Cuba por estos días.



Desde la isla, la 'vice' se refirió a la reforma de la salud y elogió algunos aspectos del sistema que tienen en Cuba. Manifestó que esta iniciativa pretende que "la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Esto no va a ser fácil, será una disputa muy fuerte en términos de la reforma que se está proponiendo, pues es quitarles el negocio a la elite y negocios privados que volvieron la salud un mercado y no un derecho fundamental".

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en Cuba. Foto: @FranciaMarquezM

Después aplaudió el modelo de salud preventiva de ese país. Agregó que ese eje central es lo que "queremos hacer" en Colombia.



Ante eso, Castillo señaló que la reforma a la salud "no puede convertirse en una lucha de egos".



Según ella, la salud debe ser reconocida como una necesidad básica y el hecho de que la vicepresidenta haya mencionado que esta se convirtió en un negocio no contribuye, dice Castillo, al debate por "la defensa de este derecho de los colombianos".



(Le sugerimos: Ministro Gaviria critica duramente la reforma pero dice que no va a renunciar)

La reforma a la salud no puede convertirse en una lucha de egos, así como pasó con la espada de Bolívar, por la siguientes razones: pic.twitter.com/oLc77pmDF8 — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) February 13, 2023

La reforma a la salud no puede convertirse en una lucha de egos, así como pasó con la espada de Bolívar FACEBOOK

TWITTER

"De una vicepresidente se espera altura y propuestas que no radicalicen más el país", afirmó.



Expuso que en la discusión de esta reforma hay que dejar de "buscar culpables y proponer soluciones".



Catalogó lo dicho por Márquez como una "falta de respeto", especialmente, en lo que tiene que ver con su afirmación de que la salud la volvieron "una mercancía".



Finalmente, la representante a la Cámara invitó a la vicepresidenta a "ser constructora de unidad, transformación y respeto".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA