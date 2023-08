De forma sorpresiva, la Cámara presentó una proposición para crear una subcomisión en la que se concilie la reforma de la salud. La propuesta viene firmada por la representante Julia Miranda y uno de sus principales efectos es que vuelve a pausar la discusión de la iniciativa. En diálogo con EL TIEMPO, la representante del Nuevo Liberalismo habló de su solicitud y reiteró en varias ocasiones que no quieren sabotear la discusión sino que haya una discusión en la que se lleguen a acuerdos entre todos los partidos.



¿De dónde nació la idea de la proposición para la subcomisión?





Estábamos conversando con Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Juan Sebastián Gómez, Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza y vimos el llamado del presidente a trabajar en ese gran acuerdo nacional. Dijimos que era la oportunidad para nuestra propuesta y yo me ofrecí a firmar la proposición y la presentamos inmediatamente. Fue aprobada por unanimidad en la plenaria. Esperamos que salga bien porque tenemos la mejor intención de lograr aportarle a esta ponencia que, como está presentada actualmente, no nos representa y no nos gusta. No es una discusión de gobierno-oposición, sino que todos podamos estar de acuerdo en un proyecto de ley donde sea lo mejor para el país. En lo que estamos de acuerdo todos es que sí se necesita la reforma de la salud. Pero a ese texto le faltan cosas y le sobran otras. Yo misma presenté una proposición de archivo e incluso presenté una tutela porque la reforma es estructural y necesita un procedimiento estatutario. Lo que estamos viendo es coherente. Queremos que un tema tan importante, como la reforma de la salud, tenga el acuerdo nacional al que llama el presidente.

¿El Pacto Histórico no tuvo que ver con la proposición?





No porque estamos sentados lejos de ellos. No, fue una conversada y espontáneamente dijimos que queríamos acoger este llamado y que la oposición como los independiente le propusiera eso a la Cámara.

¿Cómo vio la respuesta del Gobierno tras esa movida? ¿Les dieron un mensaje o algo?





Ningún mensaje. No hemos hablado con ellos y no han enviado ningún mensaje. Lo único es que en la mañana del jueves tuve un diálogo en radio con la representante Martha Alfonso, ponente, y ella piensa que bienvenida la proposición, siempre y cuando no detenga el proceso. Nosotros pensamos que sí lo detiene porque se trata de aportarle a la ponencia y de radicar algo en lo que todos estemos de acuerdo.

Celebramos que la Cámara de Representantes haya aprobado la conformación de una subcomisión de todos los partidos políticos para estudiar y llegar a un consenso en el texto de la Reforma a Salud. pic.twitter.com/hZUtaxmCRH — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 30, 2023

Al Pacto Histórico le causó molestia la proposición y la califican como 'mico' porque fue aprobada en el orden del día. Que no se le dijo a la plenaria lo que estaban aprobando...





Ya estábamos sesionando e incluso hubo una importante intervención de David Racero en el sentido a un llamado para que los congresistas acogiéramos la propuesta del presidente Gustavo Petro de un gran acuerdo nacional. Después de eso se leyó mi proposición. Los que no estaban, fue que llegaron tarde a la plenaria y eso uno no lo puede prever o controlar. Pero todo se hizo en el marco de la ley quinta y con una lectura explícita de la proposición a los congresistas.



Entonces, ¿de ninguna manera fue un 'mico' o una jugadita?





De ninguna manera, mi proposición es de buena fe. Queremos aportar y acoger el llamado del presidente.

¿Qué debe pasar con el proyecto de reforma de la salud con la proposición aprobada?





Los tiempos deben pararse para la discusión. Es tan importante la reforma que no tenemos el afán de aprobarla de inmediato. Hay tiempo para que este gobierno pueda sacar una muy buena reforma de la salud. Lo que buscamos es superar la polarización, que no haya ese debate de gobierno contra la oposición. Por el contrario, debemos lograr ese acuerdo que el presidente está buscando en un tema tan importante como la reforma de la salud. Todos estamos de acuerdo que se necesita.

¿Cómo debe llevarse a cabo esta subcomisión? ¿Qué le piden al presidente de la Cámara, Andrés Calle, frente a la proposición?





Esperamos que el día martes, se convoque a iniciar el debate de la reforma. De esta manera se adelante el tema de impedimentos y la proposición de archivo. Después, el presidente debería darle curso a la conformación de la subcomisión para comenzar a trabajar.

¿Eso significa que el proyecto queda quieto hasta que la subcomisión saque un texto?





Así es, exactamente.

¿Calle les ha referido algo sobre acoger o no la proposición?





Él debe acogerla porque fue aprobada por la plenaria. No es algo de que tenga opción porque fue aprobada por la mayoría.



¿Qué han pensado sobre la conformación de esta célula temporal?





Esa será una dinámica de discusión del Congreso. Muchos representantes están entusiasmado con el tema. Muchos quieren participar. Vamos a ver qué propone el presidente para que haya una conformación desde los partidos. Lo que pedimos en la proposición es que estén todos los partidos.

Hoy la @CamaraColombia acogió mi propuesta de crear una subcomisión para lograr un texto concertado de #ReformaALaSalud con distintos actores



Congreso atiende el llamado del presidente @petrogustavo y ministro @GA_Jaramillo para acuerdo nacional. Los convocamos a este diálogo pic.twitter.com/ag9ZrDJfis — Julia Miranda Londoño (@JuliaMirandaLo) August 30, 2023

Algunos del Pacto Histórico han dicho que la subcomisión no puede reemplazar el debate público de la plenaria...





Primero, quiero decirles que la proposición fue presentada de buena fe y acogiendo el llamado del presidente y en el marco de la ley quinta. Segundo, quiero decirles que todo se hizo correctamente. Queremos aportar y trabajar juntos para que no haya polarización en un tema tan importante como este.