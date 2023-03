La discusión alrededor de la reforma de la salud se ha centrado en si habrá acuerdo con los liberales, conservadores y ‘la U’. Sin embargo, no se puede ignorar que el Gobierno no tiene aún el respaldo de la Alianza Verde, que también hace parte de su coalición y tiene 13 senadores y 15 representantes. El partido todavía no toma una postura y, aunque hay opiniones encontradas, ha trascendido que a las mayorías no les gusta el proyecto. Estos votos, sin duda, son claves para que la reforma pase.



Política y literatura

Germán Córdoba Ordóñez, director del partido Cambio Radical. Foto: Cambio Radical

Germán Córdoba, director de Cambio Radical, estrena una nueva faceta. El 13 de abril, en la Feria del Libro de Bogotá, presentará su primera novela, titulada El fragor de la leña verde. La publicación ha generado expectativa, pues si bien es ficción, relata cómo funciona la política colombiana y plantea reflexiones sobre lealtad y poder.

Bloque opositor



Esta semana, con el hundimiento de la reforma política, se estrenó el nuevo bloque opositor del Congreso, conformado por el Centro Democrático y Cambio Radical. La idea de estos partidos es seguir consolidando fuerzas, aprovechando que la coalición de gobierno tiene fisuras y controversias internas.



La carrera de Roy



Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

El miércoles, Roy Barreras corrió para tratar de salvar la reforma política. Cuando los opositores se aliaron con los partidos de la coalición para hundirla en la Comisión I del Senado, Roy, uno de los padres del proyecto, acababa de recibir su octava dosis de quimioterapia, en el norte de Bogotá. Pese a que requería de reposo, apenas se enteró de la crisis se dirigió al Capitolio y salvó el proyecto, aunque finalmente solo logró darle unas horas más de vida. Ni siquiera almorzó y ese día solo se tomó tres vasos de Ensure.



Justicia en casa

En la Corte Suprema de Justicia han causado sorpresa, y un gran debate, los cientos de solicitudes que han realizado magistrados de tribunales superiores de distintas especialidades para trabajar desde casa. Se comenta, incluso, que son tantas las solicitudes que, de aceptarse todas, los edificios de esas corporaciones se convertirían en lugares fantasma.

Elsa Noguera

La gobernadora Elsa Noguera. Foto: Cortesía

La ola invernal del año pasado destruyó la antigua vía que comunica a Puerto Colombia con Barranquilla. Esta vía está ubicada junto al 'Lago del Cisne', pero allí no había ni un ejemplar de este animal. Por esa razón, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, decidió adelantar acciones para repoblar el cuerpo de agua con un grupo de cisnes y además, rebautizar la carretera que ahora se llama 'la vía del Cisne'.

¿Concertación?



Aunque el Gobierno aseguró que se logró la concertación de 86 de los 89 artículos de la reforma pensional, algunos sectores que participaron en la discusión cuestionan tal acuerdo. Señalan que en muchas de las reuniones de trabajo lo que realmente sucedió es que el Ministerio del Trabajo les mostró cómo quedaron los artículos, pero no hubo tal concertación.

A la espera de Fico

Federico Gutiérrez Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Los uribistas siguen esperando a que Federico Gutiérrez se lance a la Alcaldía de Medellín para apoyarlo. En el Centro Democrático todavía no ven candidatos fuertes que puedan competirle al partido del alcalde Daniel Quintero, así como al petrismo, que no descarta una alianza con el ‘quinterismo’. Por eso, la esperanza es Fico, que tuvo una buena noticia esta semana cuando su movimiento Creemos recibió la personería jurídica, por lo que en unas semanas estaría definiendo su futuro, el cual se ve más cerca de la campaña por la Alcaldía.



La Agencia de Minería pone la lupa a minas de Sutatausa



La Agencia Nacional de Minería (ANM) iniciará esta semana el proceso de fiscalización sobre 35 de las 41 minas ubicadas dentro del título minero de Sutatausa, en Cundinamarca, donde se registró el pasado 14 de marzo una explosión que dejó 21 muertos. Las minas que demuestren que cumplen las condiciones de seguridad para los mineros podrán ser reabiertas gradualmente. Las seis que resultaron afectadas por el siniestro seguirán cerradas.



REDACCIÓN POLÍTICA

