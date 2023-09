La reforma de la salud volvió a tomarse la agenda del Congreso. La iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro aparece de primera este martes en el orden del día en la plenaria de la Cámara para continuar con su segundo de cuatro debates.



Pero hay más dudas que certezas sobre si este se va a llevar a cabo. La semana pasada se aprobó, vía proposición, la creación de una subcomisión para construir un texto consensuado, ya que hay resistencia al proyecto, por ejemplo, porque se reviviría la estatización. Argumentaron que era respuesta al llamado de acuerdo nacional del presidente Petro.



(Además: Cámara le dio un nuevo aire a la reforma de la salud y busca concertar el texto)

Se está a la espera de que se defina el funcionamiento de la subcomisión y de que la mesa directiva lo defina. Por ejemplo, no es claro si mientras avanza la nueva construcción del texto se suspende el debate.



(Le puede interesar: La alerta por el decreto del Minagricultura que revive el fantasma de la expropiación)



Sin embargo, desde el Gobierno y el Pacto Histórico aseguran que se trató de una “jugada” de los opositores al proyecto, ya que se votó con el orden del día que suele ser avalado por unanimidad.

Facebook Twitter Linkedin

Carta con la proposición para crear la subcomisión que debatirá nuevamente el texto de reforma de la salud. Foto: Archivo particular

Precisamente este caso desató polémica ayer. Algunos sectores señalan a Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) de aprovechar que la bancada del Pacto “estaba distraída” para que se votara la proposición.



(En otras noticias: Desaprobación del presidente Gustavo Petro se mantiene en 62 %, dice encuesta)



“La cultura del vivo, del avión, de la jugadita tiene que dejar de ser la regla; la confianza en una deliberación argumentada no puede ser vista como ingenuidad o debilidad. Me niego a creer que el debate público tenga que basarse en desconfiar del otro. Si la premisa es la desconfianza, cualquier acuerdo es imposible”, aseguró David Racero, representante del Pacto.



De hecho, se espera que este martes se radique una proposición para dejar sin efecto la aprobación de la subcomisión, lo que desde ya rechazaron varios congresistas porque consideran que va en contra del acuerdo nacional que busca el Gobierno.



(Lo invitamos a leer: El regreso de la mano derecha del presidente Gustavo Petro: Laura Sarabia se posesionó)

¿Somos conspiradoras por hablar entre nosotras las representantes? ¿Tenemos la culpa que los representantes se registren y se vayan?



Si se dan cuenta es el representante Racero el que se acerca a conversar.



¿Dónde estaban los otros representantes del Pacto Histórico? Son 25… https://t.co/m44jWroDzf — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) September 4, 2023

Y la representante Miranda, por su parte, cuestionó la actitud del Pacto y rechazó que hayan fraguado una jugadita: “Al Congreso se llega a trabajar y no a farandulear. En el primer punto del orden del día se votan las proposiciones y así se hizo, como lo ordena la Ley 5 de 1992. Si no leen, no escuchan, no estudian, lo lamento, no es mi problema”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA