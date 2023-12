Reforma de la salud: Duvalier Sánchez califica de 'canalla' al presidente de la Cámara

Un duro choque se presentó este jueves durante la continuación del segundo debate de la reforma de la salud. Durante la plenaria, el representante Duvalier Sánchez (Alianza Verde) calificó de "canalla" al presidente de la Cámara, Andrés Calle, luego de que este último cortó la intervención del parlamentario.



Sánchez, quien tenía el uso de la palabra, estaba cuestionando a Calle por no permitir que algunos congresistas de la bancada expusieran sus argumentos sobre el proyecto del Gobierno cuando, a falta de un minuto para que finalizará su intervención, le cortaron el micrófono.



"Representante, yo tengo que llamar al respeto a esta corporación. Nos están esperando para discutir la reforma de la salud. Estamos en el artículo 129, me han pedido que se discuta solo y se está discutiendo solo (el proyecto)", señaló Calle y luego dio pasó a la votación de una proposición no avalada del artículo 129.



Mientras los congresistas votaban, Sánchez se levantó de su asiento e increpó a Calle. Lo cuestionó por no permitir la participación de un partido de Gobierno y lo calificó de irrespetuosos. "Canalla", le gritó el representante verde.



Hay que recordar que los representantes de la Alianza Verde volvieron a la discusión de la reforma de la salud este jueves luego de que la Comisión de Ética de la Cámara rechazó la recusación interpuesta por Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional.



La recusación llegó en la tarde del viernes -dos días después de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo- lo que le dio a la Comisión de Ética hasta este jueves para resolver el recurso. Aunque inicialmente se pensó que le jugaba en contra a los intereses del gobierno, la salida de los verdes fue aprovechada para sacar adelante algunos de los puntos más controversiales.



"Agradezco a los integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara haber rechazado la recusación a la bancada de la Alianza Verde. Hoy regresamos al debate en plenaria", celebró la representante Catherine Juvinao, una de las afectadas por la recusación.

REDACCIÓN POLÍTICA

