Reforma de la salud: denuncian incumplimientos en acuerdos de artículos polémicos

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, ha sido una de las voces que más se opone en Cámara a la reforma de la salud. Ha prendido las alarmas frente a supuestas irregularidades y vicios en el trámite del articulado.



Ahora último, cuando quedan los artículos más polémicos del proyecto, el representante ha denunciado un supuesto incumplimiento a la metodología que se había decidido con los voceros de las bancadas. De acuerdo con Forero, se habría omitido el compromiso de votar los artículos más polémicos de forma individual y no en bloque.



“Se han violado los acuerdos de la reunión de voceros. Se había establecido que se iban a votar de manera independiente los artículos más sensibles de la reforma. Lamentablemente eso no ha pasado”, dijo el representante Forero.

Siguen destruyendo el sistema de salud en @CamaraColombia



Aprobaron 12 artículos en 2 bloques limitando discusión. Aprobaron CAPS como deficiente puerta de entrada al sistema, afectando al usuario.



Probablemente aprueben la reforma mañana, pero daremos la pelea hasta el final. pic.twitter.com/ndtyHULxoC — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 30, 2023

En ese sentido, señaló que varios representantes han presentado proposiciones para pasar a una votación artículo por artículo, pero no han sido aceptadas por el presidente de la Cámara, Andrés Calle.



El representante agregó que una de las mayores observaciones es que los bloques que se están votando no tienen unidad temática. “Sentimos que no permiten tener un debate profundo y riguroso”, concluyó el representante de Centro Democrático.



No ha sido solo Forero: hay otros contrarios al proyecto han hecho saber su molestia en medio de las sesiones. Han sido varios los casos en los que se ha buscado apartar artículos de los bloques de votación debido a que son sensibles.



Es el caso del artículo 70, que establece nuevas condiciones para los pagos a las IPS. Se votó en la jornada del martes y se solicitó discutirlo de forma individual, pero al final se incluyeron otros textos en la votación de este.