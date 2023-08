El debate de la reforma de la salud que estaba programado para este 29 de agosto no se hizo. Pese a que estaba en el orden del día, la Cámara de Representantes levantó su sesión y no alcanzó a discutirse.



El proyecto quedó incluido en la plenaria que fue citada para este miércoles a la 1:00 de la tarde.



El miércoles pasado, el presidente de la Cámara Andrés Calle, señaló que esta semana se retomaría el debate de este proyecto que está pendiente para continuar su trámite en el Congreso. El primer debate fue aprobado el semestre pasado y se está a la espera del segundo, que se quedó estancado en la discusión de los impedimentos.

A esta hora se lleva a cabo el segundo debate Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora bien, distintos sectores coinciden en que el ambiente no es muy favorable en este momento. Por un lado, el Gobierno no cuenta con las mayorías y en el Legislativo se está a la espera de ver qué tanto progresa el acuerdo nacional que está buscando el primer mandatario. Hasta el momento, solo hay avances con el partido de ‘la U’.



Por otro lado, en lo que tiene que ver con el sector de salud, el país está en medio de una discusión por la alerta que emitieron las EPS Sanitas, Sura y Compensar, pues le advirtieron al Gobierno Nacional de una grave crisis financiera, que de no tomarse los correctivos podría comprometer su operación desde septiembre.



El presidente Petro, por su parte, en entrevista con la revista Cambio, insistió en que este proyecto es la solución ya que, según él, “si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban por sí mismas porque es un modelo económico insostenible”.



REDACCIÓN POLÍTICA