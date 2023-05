Esta semana no aparece agendado el proyecto de reforma de la salud para continuar su primer debate en la Comisión Séptima de Cámara. La iniciativa recibió el voto afirmativo en su ponencia, pero se diluyó el quórum justo cuando iban a comenzar a discutir el articulado.



Eso pasó hace una semana y media y fue uno de los causantes de la crisis ministerial en la que salieron siete ministros. Aunque parece que el país político está volviendo a la calma, aún no hay fecha para el debate del proyecto. Esta semana no fue agendado para su discusión.



La razón principal es que las plenarias de Cámara y Senado estarán dedicadas hasta el viernes en sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por determinación legal, el proyecto debe ser discutido, votado y aprobado antes del 7 de mayo. De no hacerlo, el primer mandatario puede expedirlo por decreto.



Por eso, durante estos próximos días, las dos corporaciones del Congreso estarán centradas al máximo en el Plan Nacional de Desarrollo. Se espera entonces que el proyecto de la salud retome su curso en la segunda semana de mayo.

El presidente petro pidió la renuncia protocolaria a sus ministros y sacó a siete de su gabinete. Parte de la molestia fue por la reforma de la salud. Foto: Archivo EL TIEMPO

El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se expresó frente al tema en distintas entrevistas y confirmó que el proyecto entraba en pausa para para poder seguir el trámite ordinario del PND.



El parón también sirve para bajar los ánimos y tratar de destrabar una discusión que por el momento está caldeada. Los partidos que antes eran de la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y la U) no llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo y, por ende, dieron la orden que no podían apoyar el articulado propuesto por el Gobierno.



Esto fue lo que terminó de romper la coalición de Gobierno el pasado martes. Una semana extra podrá ayudar a acercar posiciones para destrabar una discusión que, por el momento, el único indicio que dejó en la Comisión Séptima de Cámara es que no tiene los votos suficientes para salir adelante, más allá de la aprobación de la ponencia.



El proyecto tiene los tiempos suficientes para salir adelante. El fin de sesiones de este primer año legislativo es el 20 de junio. Quedan seis semanas y media y este articulado tiene prelación en la Comisión Séptima de Cámara.



Lo más probable, como han señalado algunos como el senador Roy Barreras, es que el proyecto sea debatido la semana del 8 al 12 de mayo. Luego, en plenaria podría ser discutido en la siguiente semana. De acuerdo con la ley quinta, que reglamenta el procedimiento del Congreso, se deben esperar dos semanas para que pase de una corporación a otra.



​

Eso implica que en la segunda semana de junio podría ser debatido en la Comisión Séptima de Senado y la semana siguiente en plenaria. Los tiempos son reducidos, pero si el Gobierno destraba el trámite, el proyecto puede estar listo antes del 20 de junio.

La reforma de la salud fue radicada en febrero, pero ha tenido un trámite lento, ni siquiera ha completado su primer debate. Foto: Prensa David Racero

Incluso, si los tiempos no dan para esa fecha, el proyecto puede ser tramitado en sesiones extraordinarias. Como el Gobierno ha hecho saber, hay intención de convocar a extras hasta antes del 20 de julio, cuando comienza el nuevo año legislativo. Como la reforma de la salud es un proyecto de ley ordinario, como ha insistido el Ejecutivo, podría debatirse en esas fechas.