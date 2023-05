Tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, se espera que el Congreso reanude las discusiones de los proyectos más importantes para el gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, la reforma de la salud. De acuerdo con el cronograma del gobierno, debe estar aprobada antes del 20 de junio.



Sin embargo, en la Comisión Séptima de Cámara, que debe adelante el primer debate, aún no hay fecha para reanudar la discusión. Cercanos al presidente de dicha célula, Agmeth Escaf, se limitaron a decir que se está estudiando la agenda para fijar la fecha en la que se reanudará la discusión del proyecto, que hasta el momento no tendría los votos suficientes para su aprobación.

Comisión VII de la Cámara en el debate de la reforma de la salud. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El proyecto tuvo una leve victoria pues su ponencia fue aprobada, aunque se salvó por apenas un voto de su hundimiento. Apenas se aprobó el informe de ponencia, se iba a proceder a votar el articulado y el quórum se diluyó, por lo que el trámite quedó estancado.



De eso ya fueron tres semanas y no se ha podido avanzar en las discusiones. Lo ocurrido en el trámite en la reforma de la salud fue uno de los detonantes del fin de la coalición de Gobierno. Al no lograr los apoyos necesarios, el presidente Petro anunció que no tenía sentido mantener dicha figura y que tal vez se podría proceder a una más pequeña.



Tras el revolcón ministerial, no se reanudó la discusión y la semana pasada estuvo centrada en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, debate dado en las dos plenarias del Congreso. Tras la aprobación del PND, se esperaba que se reanudara la discusión, pero por el momento no hay fecha fijada para esto.



Antes de que se reanude la discusión de la reforma de la salud, el panorama no ha cambiado. ‘La U’, conservadores y liberales emitieron una orden de que no podían apoyar el proyecto de Gobierno y hasta el momento no hay una directriz señalando lo contrario.



Sin embargo, por el lado de los liberales, hay varios representantes que aseguran que la orden de su colectividad no tiene validez, puesto que no fue tomada por el pleno de la bancada, sino únicamente por el sector de Senado.

La exministra Carolina Corcho escucha las intervenciones de los ponentes del proyecto de reforma de la salud. Su salida tuvo que ver con el poco avance en el trámite. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En cuanto a la colectividad dirigida por Dilian Francisca Toro, esta ha sido la más moderada en el debate y estuvo a punto de apoyar el proyecto de Gobierno. Sin embargo, la decisión de los conservadores hizo modificar sus pretensiones. Ahora, hay varios sectores que señalan que terminarán apoyando la iniciativa.