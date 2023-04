Otro día en el que nada ocurrió con la reforma de la salud. El futuro del proyecto liderado por la ministra Carolina Corcho tuvo dos tiempos, en el hotel de la ópera y el recinto de la Comisión Séptima de Cámara, el resultado fue el mismo que en las últimas jornadas. Se quedó en el mismo lugar. El tire y afloje entre Gobierno y tres de los partidos de su coalición sigue y las tensiones solo van en aumento.



(Además: Choque de Petro y su coalición empantana la reforma de la salud, ¿qué viene?).

La jornada comenzó temprano con el canto de victoria del Gobierno. Fue desde este que salieron versiones de que habían logrado el consenso esperado y que se destrababa la conversación. Nada más alejado de la realidad. La información indispuso a los congresistas de la U y los conservadores que habían sido citados en el hotel para sendas reuniones con sus bancadas.



"No se ha tomado ninguna decisión", comentó el representante Manuel Salcedo de 'la U' hacía las 9 de la mañana. Una misma versión tuvo un senador de dicha colectividad, que pidió reserva de su nombre. En los conservadores también hubo comentarios similares, aunque en un primer momento algunos confirmaron que el texto tenía muchos avances y que era posible que cedieran y procedieran a debatir el texto y tramitar las pocas diferencias que tenían a través de proposiciones.



El rumor vino acompañado de las fotos en las que la presidenta de la U, Dilian Francisca Toro, estaba junto con el secretario de las Regiones, Luis Fernando Velasco, desayunando en el edificio en el que se iban a celebrar las reuniones de las dos colectividades. El funcionario aceptó el encuentro, aunque dijo que fue mera “coincidencia”. “Estaba desayunando con unos amigos congresistas y ella llegó. Por supuesto la saludé y hablamos de su esposo, de sus hijos y de la reforma de la salud”.



El encuentro captado en fotos antecedió a una banca de la U en la que fueron los primeros en todo: tanto en comenzar como en terminar. En ese pulso también ganaron el salón más grande del hotel.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, sale tan solo minutos después de aplazado el debate sin dar declaraciones a medios. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La discusión en la U fue rápida. Duró menos de dos horas. En dicha bancada se destacó que el Gobierno habría acogido gran parte de los puntos que consideraban fundamentales, por lo que podrían votar la ponencia y proceder a debatir los cambios. Tan corta fue la deliberación que hubo muchos que llegaron tarde y con las mismas salieron, pues ya habían tomado la decisión de apoyar la ponencia del Ejecutivo.



Cada uno de los senadores y de los representantes de la colectividad que salían del alojamiento confirmaban la posición favorable. “Ya va a salir la doctora Dilian. Estamos de acuerdo con varios de los puntos que nosotros propusimos y hoy vemos de la ponencia que va a presentar el gobierno”, fueron las palabras de la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima y cercana a Toro.



(Le puede interesar: ¿Estatizar o no el sistema de salud?, la cuestión crucial de la reforma).



Sin embargo, Dilian Francisca Toro se demoró más de tres horas en salir. Mientras tanto, por la calle décima, bajaban otros congresistas de la colectividad con el mismo mensaje. Incluso uno de los senadores salió e hizo el comentario que la ponencia seguía, pero la que se iba a ir era la ministra Corcho. El ambiente, hasta las 10 de la mañana, era favorable al Ejecutivo.



El panorama cambió cuando llegó el presidente de los conservadores, Efraín Cepeda. En una breve declaración a la prensa, el atlanticense bajó las revoluciones. "Se acogieron varios de los puntos, pero no todos. Apenas voy a conocerlos y ahí la bancada tomará la determinación", dijo, para luego añadir que solo habían conocido la ponencia final hacia las 6 de la mañana, por lo que esperarían a escuchar el concepto de los técnicos para tomar una decisión final.



Mientras tanto, la presidenta de la U se quedó esperando a una determinación de los azules en el primer piso del hotel de la Ópera para hacer un pronunciamiento oficial. Varios congresistas confirmaron que esta era la razón del silencio. La discusión en las toldas conservadoras fue mucho más demorada y contraria al Gobierno.



Varios de los asistentes a la bancada azul le confirmaron a este diario que escucharon el concepto de los expertos, en el que se anunciaba que había 33 puntos con los que no estaban de acuerdos, incluyendo un artículo que daba facultades extraordinarias al presidente para reorganizar el sistema de salud. En palabras del senador José Alfredo Marín, “daba lo mismo si nos incluían todas las proposiciones porque con ese artículo el presidente podía deshacer todo lo que aprobáramos”.

Facebook Twitter Linkedin

Prada,y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO



Ante el informe cuestionando varios puntos, la posición que predominó en los conservadores fue en contra del proyecto del gobierno. Solo algunas voces, la de los representantes Juan Carlos Wills y Gerardo Yepes y otros dos congresistas, habrían sido más cercanas a apoyar el texto del Ejecutivo. El primero, como confirmó, expresó que las posiciones debían moderarse y destacar que ya el Gobierno había cedido en varios puntos. Yepes, que firmó la ponencia, se mantuvo en que lo adecuado era “darle debate al proyecto” y en esa instancia hacer los cambios necesarios.



La mayoría asumió posiciones en contra de la nueva ponencia gubernamental. En la molestia, pues aparecieron más reparos que en ocasiones anteriores, volvieron a alzarse voces proponiendo que abandonen la coalición de Gobierno y pasen directamente a ser oposición, pues el costo electoral en las regiones sería “demasiado alto”.



(Lea también: Molestia en el petrismo porque Presidente llevó a Roy Barreras a Estados Unidos).



Ante una clara mayoría en contra del texto presentado, la posición que se acordó fue pedir que se retirara el proyecto y que se volviera a presentar el 20 de julio, pero conciliado con los partidos. Incluso, como conoció este diario, alcanzó a haber un comunicado con el membrete conservador con dicha decisión.



Hacia la 1:30 de la tarde, los conservadores abandonaron el último piso del Hotel de la Opera. La mayoría de los congresistas coincidían en el no al texto de gobierno. Mientras tanto, el senador Efraín Cepeda se dirigió al salón donde estaba Dilian Francisca Toro. Los vidrios del lugar dejaban ver que fue una discusión acalorada, en la que la cabeza de ‘la U’ habría insistido en la posición de su partido.



Incluso se alcanzó a captar en video a Toro diciendo que moderaran la posición en una especie de “sí pero no”. Del diálogo entre Toro y Cepeda participan esporádicamente otras figuras azules como el representante Wadith Manzur y el senador Juan Samy Merheg.

Reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas (...). FACEBOOK

TWITTER

Afuera del recinto se alcanzó a escuchar comentarios en contra de Toro. Una de las presentes dijo “yo le dije a Efraín que la controlara”. Sin embargo, presentes en la discusión aseguran a EL TIEMPO que se llevó en total cordialidad. Al final, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda salieron a la puerta del Hotel La Opera para dar un comunicado oficial.



"Reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma de salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras colectividades", fue el pronunciamiento. Asimismo, anunciaron que votarían en negativo la ponencia del Centro Democrático, que pedía el archivo, pero que los miembros de sus colectividades no tenían permitido votar la de Gobierno, pues aún no estaban de acuerdo con ella.



Detrás de bambalinas estaba el Partido Liberal. Un senador de dicha colectividad aseguró que el tema era “complicado, pues el gobierno se estaba moviendo”. Sin embargo, al final mantuvieron su posición de que “o incluyen las líneas liberales en la ponencia o votamos negativo”.



El segundo tiempo de esta discusión se vivió en la Comisión Séptima de Cámara. El debate inicial de la reforma de la salud estaba planillado para este martes a las 10 de mañana, pero se fue corriendo a medida que los partidos Conservador y de la U se iban demorando en dar su nueva posición.



Tras el no, la sesión quedó fijada para las tres y así comenzó. El presidente de la comisión, Agmeth Escaf llamó a lista y fueron varias las sillas vacías pero hubo el quórum suficiente para iniciar. Las barras de prensa estaban más llenas que los escaños. Mientras tanto, en la mesa directiva estaban los ministros del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de la Salud, Carolina Corcho.



Las curules se fueron ocupando y se trató de dar inicio al debate con el estudio de la recusación de toda la comisión por un supuesto impedimento a debatir el proyecto, pues cada uno estaba afiliado a una EPS. La acción, que fue interpuesta por Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, incluía la entidad a la que estaba afiliado cada uno de los representantes.

Facebook Twitter Linkedin

Así se veía la Comisión Séptima durante el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Siga leyendo: Cancelan desayuno con el que el Gobierno buscaba cambiar votos de la reforma).



Se trató de pasar por alto el pedido, pero a la comisión llegó la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, que insistió en que la discusión no podía seguir, debido a que debía pronunciarse la Comisión de Ética de la Cámara. Agmeth Escaf estaba empecinado en seguir con el debate y en varias ocasiones lo hizo saber a los otros representantes.



Incluso llamó a los exponentes de la ponencia negativa para que expresaran sus argumentos y ante la negativa de estos a hablar, les advirtió que su tiempo estaba corriendo. Moción iba y moción venía. Ante los argumentos tan distintos, se convocó a un receso para tomar la decisión.



Pasaron 20 minutos en los que se vio al ministro Alfonso Prada muy activo hablando con la mesa directiva. Tanto la oposición como otros sectores reclamaban que no se podía seguir y señalaron que sus curules estaban en peligro si continuaban sin un concepto de la Comisión de Ética.



El tiempo de receso acabó y hubo un breve intercambio entre Prada y el representante Andrés Forero. “Aquí no dan garantías, pido que me dejen hablar y nada”, dijo el congresista del Centro Democrático. “Pero si ha pedido la palabra cinco veces y cinco veces se la han dado”, respondió el ministro.



El debate se reanudó con una moción de suspensión pedida por Forero, que fue votada de forma negativa por la célula. Luego, la representante María Fernanda Carrascal pidió que se revisarán las recusaciones y no fueran aceptadas. Al final se impuso una moción para que el debate fuera aplazado.



La oposición cobró victoria ante los medios porque nuevamente se pospuso la discusión. En cambio, desde el Gobierno no cayó bien la determinación, que se sintió como un nuevo revés. Así lo dejó ver la ministra Carolina Corcho que salió de la comisión con un gesto amargo y con una simple declaración a la prensa: “no les voy a hablar”.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

@JuanLombo

