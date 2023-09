En el partido de 'la U' hay bastante molestia con un grupo de representantes de esa colectividad que votó de manera positiva la ponencia de la reforma de la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Juan Felipe Lemos, codirector del partido que hasta hace unos meses dirigía Dilian Francisca Toro, hoy candidata a la Gobernación del Valle del Cauca, aseguró que el apoyo los sorprendió, por lo que se decidió citar a la bancada para que explique su actuar.



(Además: 'Tramposo, tramposo': dura pelea tras aprobación de ponencia de reforma de la salud)

“No todos votaron pero la mayoría de la Cámara si lo hizo y nos sorprendieron en senado porque esa decisión fue inconsulta. Vamos a citar a bancada para sincerarnos” dijo el senador Lemos.



El senador aseguró que había un acuerdo entre Cámara y Senado de 'la U' de que no se iban a votar las reformas hasta que no se reuniera la bancada completa del partido para decidir y definir el rumbo a seguir.



(Lea también: Con la aprobación de 52 artículos avanza ley que busca regular la eutanasia en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el debate de la reforma de salud. Foto: César melgarejo. EL TIEMPO

"Tenemos el objetivo de que la bancada pueda actuar conjuntamente en todos estos temas que se vienen discutiendo en el Congreso. Pero lo que sucedió este martes es deplorable", afirmó el senador.



(En otras noticias: Piedad Córdoba: 'Detesto a Roy Barreras y a Armando Benedetti... son un par de ratas')



La reunión de bancada se llevará a cabo la siguiente semana y el objetivo es determinar cuál va a ser el rumbo del partido de 'la U' en los próximos meses.

#AEstaHora se aprobó, con 93 votos a favor y 43 votos en contra, el informe de ponencia positiva de la #ReformaALaSalud. Como lo prometimos, se suspende la discusión hasta que la Comisión Accidental presente el informe a la Plenaria. ¡Cumplimos! ✅ pic.twitter.com/wAMfX4P2GK — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) September 20, 2023

"El Gobierno Nacional nos ha invitado a hacer parte del acuerdo nacional. Nosotros hemos manifestado, de manera insistente, que no seremos palo en la rueda para el gobierno" y señaló que serán parte del acuerdo "en la medida en que esas reformas no se impusieran, que las mismas pudieran ser discutidas, debatidas, no solo con los sectores políticos, sino con los demás que puedan verse afectados o beneficiados con las mismas. Eso no está pasando. Por eso habíamos decidido poner un freno temporal a la decisión de apoyar o no la reforma de la salud".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA