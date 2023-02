La reforma de la salud no fue el único proyecto que se radicó hoy en el Congreso. Los miembros del Centro Democrático, que no están de acuerdo con la iniciativa presentada por el Gobierno, radicaron un proyecto de ley para mejorar el sistema de salud. Es prácticamente una contrarreforma.



Su texto se llama "Ley por la cual se adoptan medidas para mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.



En este, aseguran que quieren mejorar y fortalecer el "Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, mejorar los resultados en salud hasta ahora alcanzados en la población, la experiencia de los usuarios respecto a la calidad de los servicios, la sostenibilidad financiera y el adecuado y transparente flujo de recursos".



Entre los argumentos que señalan está que en Colombia tenemos "uno de los sistemas más solidarios y garantistas, con cobertura de aseguramiento universal". Según lo anterior, el CD considera que cualquier ajuste para mejorarlo debe partir de lo ya construido y no iniciar de cero.



El representante del Centro Democrático Andrés Forero es quien lidera la iniciativa. Foto: Prensa representante Andrés Forero.

Afirman que no se necesita una reforma estructural como la que propone el Gobierno, por eso ellos proponen un texto alternativo que incluye 10 ajustes "partiendo de los logros y beneficios que se han alcanzado y los desafíos que se han afrontado".



Entre lo que proponen está fortalecer la gobernanza y la coordinación intersectorial. Dicen que para esto, se retomarán tres instancias: el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la Comisión Intersectorial de Salud Pública y los Consejos Regionales de Salud.



Sobre las EPS, señalan que estas son las encargadas de asegurar la salud para la población. Eso sí, dicen que estas deben cumplir "con todos los requisitos necesarios para proteger a su población a cargo y asegurarle un buen servicio, operando de forma obligatoria en ambos regímenes, subsidiado y contributivo, en los territorios que definirá el Ministerio de Salud como Regiones para la Gestión Integral del Riesgo".



La Ministra de Salud le entrega al presidente Petro el texto de la reforma. Foto: Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

Señalan que debe haber redes integrales e integradas de prestadores y proveedores conformadas y gestionadas por las EPS "a partir de la real capacidad de oferta de servicios que existe en las regiones".



Respecto a la atención primaria en salud, dicen que esta tiene que estar a cargo de lo que llaman "Equipos Básicos de Salud y Centros de Atención Primaria en Salud" como parte de las redes integrales e integradas y siendo la puerta de entrada a los servicios del sistema. Esto es una propuesta similar a la del Gobierno.



La diferencia es que, contrario a lo que propone el Ejecutivo, dichos equipos tendrían que reportarles la información del paciente a las EPS y no a la Adres, como lo propone el texto del Gobierno.



Sobre los centros de atención primaria, dicen que en estos se resolvería la mayor parte de necesidades de salud de la población a cargo, "desde consultas de medicina y odontología general, especialidades básicas como medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, y desde ellos se realizarán las remisiones para la atención complementaria y de alta complejidad, de acuerdo con la articulación de las EPS".



El proyecto del Centro Democrático contempla un modelo de atención en "zonas marginadas dispersas o de baja densidad poblacional a cargo del Estado" definidas según las necesidades en salud de la población, la capacidad de oferta de servicios, las condiciones geográficas de acceso a los servicios y las prácticas tradicionales de los grupos poblacionales.



Para esos lugares proponen impulsar el uso de la telemedicina, "con incentivos económicos y no económicos para el talento humano en salud y el Gobierno definirá la reglamentación específica de las Asociaciones Público-Privadas para la prestación de servicios de salud e infraestructura hospitalaria".



Otra de las propuestas consiste en la creación de un modelo de atención y prestación de servicios de salud de enfermedades huérfanas y la contratación de servicios sociales complementarios a cargo del Estado.

Se contempla “la atención de enfermedades huérfanas en centros especializados con diagnóstico y tratamiento integrado, contratados directamente por la Adres, de acuerdo con las reglas que establezca el Gobierno nacional, mitigando riesgos de cartelización y malversación de recursos”, se lee en el documento.



Dentro del texto también se hace referencia a la “adopción de medidas de salvamento para las entidades del sector por dificultades económicas”, esto mediante dos acciones: la adopción de normas de insolvencia para las entidades del sector salud y la creación del Fondo de Garantías para el Sistema (equivalente al FOGAFIN del sector financiero).

Aunque empezó con 2 horas de retraso y al final rellenaron con funcionarios del congreso y ministerios, @carolinacorcho no llenó su fastuoso evento.



Sectarismo, improvisación y derroche se dan la mano en torno a un texto que ni siquiera convenció al gabinete de @petrogustavo. pic.twitter.com/4x9yJpMcYL — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) February 13, 2023

Asimismo, proponen un mecanismo efectivo de flujo de caja que incentive el pago oportuno de las EPS a los prestadores y proveedores y que además “responda a un sano comportamiento de la cartera” de estas entidades.



Además, plantean un sistema de información de acceso público que les permita a los usuarios “desde su atención primaria la información de los prestadores disponibles en la región”, así como ejercer la vigilancia a los recursos del sector. Finalmente, proponen un sistema de vigilancia y control enfocado en la supervisión de los conglomerados empresariales del sector salud.



Aura Saavedra y Camilo Castillo

REDACCIÓN POLÍTICA