Reforma salud: Cámara de Representantes retoma el debate de con los temas más sensibles

Este miércoles, a la una de la tarde, está citada la plenaria de la Cámara de Representantes para continuar con la discusión del segundo debate de la reforma de la salud, que ya fue aprobada en el 49 por ciento.



Hay bastante expectativa por la manera como se comportarán las principales fuerzas políticas después de los resultados de las elecciones regionales, ya que el partido de gobierno es considerado como uno de los perdedores.



Pero el Gobierno está confiado en el avance del proyecto porque cuenta con el apoyo de sectores liberales y de ‘la U’, claves en el avance de los primeros artículos.



Sin embargo, falta por votar los temas más sensibles y no están claros los apoyos. Por ejemplo, están pendientes los artículos que transforman a las EPS los Centros de Atención Primaria (Caps), que serán el pilar del nuevo sistema.



También falta la discusión del nuevo modelo de atención y aseguramiento, que hace parte de los temas más polémicos.



Asimismo, se debe abordar cómo será el funcionamiento de la Adres, que, según el articulado, se convertiría en el pagador único del sistema.



De otro lado, todavía no se conoce el impacto fiscal de la reforma, hecho que causó polémica a comienzos de octubre, pues la representante Martha Alfonso, ponente del proyecto, dijo que no era necesario. No obstante, esto sería un vicio de trámite.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA