Este jueves se llevó a cabo la votación de los primeros artículos de la reforma de la salud: se trató de los artículos 30, 91 y 103 de la agenda del proyecto. Fue poco lo aprobado, pero el Gobierno usó esta situación para enviar un mensaje de fortaleza y de que se comenzó la aprobación en forma del articulado.



En total, los tres primeros artículos fueron aprobados con una votación de 14 a favor -hubiesen sido 15, pero la representante María Fernanda Carrascal se enfermó- y 6 en contra.



Los únicos partidos que rechazaron la propuesta del Gobierno fueron los del Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador. A pesar de estar de acuerdo con el proyecto, los representantes Gerardo Yepes y Jorge Alexánder Quevedo recordaron que su colectividad (los conservadores) decidieron en bancada no apoyar la iniciativa.

Ministro en sesión de debate de la Comisión Primera Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

Por otro lado, para algunos, fue llamativo el voto de los del Partido Liberal. Los tres miembros en dicha célula votaron a favor de los tres artículos. Esto causó alguna controversia, pues el expresidente César Gaviria, director de la colectividad, había dicho que no votarían el proyecto si no se “incluían sus líneas rojas”.



Germán Rogelio Rozo, uno de los liberales, justificó su voto en que se aprobó un tema en el que no tienen reparos. Sin embargo, señaló que no acompañarán aquellos puntos que consideran contrarios al partido. Esto confirmaría el debate de si hay o no decisión de bancada en firme sobre la reforma de la salud.



Por otro lado, el Partido de la U comenzó a mostrar sus acercamientos a la propuesta de Gobierno. Durante esta semana, Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, confirmó algunas reuniones con el nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y anunció que apoyaría el proyecto, siempre y cuando incluyan sus propuestas.



La votación de este jueves dejó ver que los tres representantes de ‘la U’ estarían compaginados en el sí al texto. Aunque aún falta ver a los acuerdos que se lleguen, pues solo se votaron tres artículos y aún faltan más de 150 por discutir. No se ha presentado una ponencia o adenda nueva, por lo que parece que los acuerdos se lograrán a través de la discusión de cada una de las proposiciones.



Por otro lado, los más cercanos al Gobierno, Pacto Histórico y Alianza Verde, funcionaron sin mayores contratiempos. Solo el voto de Carrascal no pudo ser tenido en cuenta por una situación de salud. Por lo menos, en este primer round del articulado, el Gobierno dejó ver que sí puede reunir las mayorías para sacar su proyecto adelante.



Contrastó con lo ocurrido en la votación de hace dos semanas, en la que se aprobó la ponencia. En ese momento, apenas lograron un 11-9 para sacar adelante el proyecto. El Partido de la U dieron el no, los conservadores se abstuvieron de votar y el futuro del proyecto se salvó con el voto sorpresivo de María Eugenia Lopera.

Así votó la Comisión Séptima de la Cámara los tres primeros artículos de la reforma de la salud. Foto: El Tiempo

REDACCIÓN POLÍTICA