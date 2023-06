La Cámara de Representantes aún no puede discutir oficialmente la reforma de la salud. De nuevo, no pudo superar la fase de votación impedimentos en el trámite. Se quedaron a un bloque de impedimentos. En varias ocasiones pareció que se iban a quedar sin quórum, y así ocurrió cuando se estaba votando el último bloque de impedimentos, que llegó cuando ya habían discutido todos los anteriormente registrados en la mesa directiva. De esta forma, aún no se puede avanzar en la fase previa a la discusión formal del proyecto.

A pesar del llamado del presidente Gustavo Petro en su discurso de este miércoles para dar aprobación a los proyectos de reformas sociales, la Cámara se mantuvo en su intención de dar poco avance en el trámite legislativo de este texto.

Desde el inicio estuvo el contraste entre los afines del Gobierno que querían darle debate a la iniciativa y los otros sectores que matuvieron su posición de que no es el momento para discutir un proyecto de ese calado.



(Le puede interesar: El presidente Gustavo Petro radicaliza su discurso en la calle)



Por el primer grupo estuvo el representante Luis Alberto Albán, del Partido Comunes, que en la etapa de las constancias hizo un llamado a seguir con las discusiones de la reforma de la salud y a dejar las "malas prácticas" de romper el quórum.

Mauricio Lizcano durante el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Por el otro sector estuvo el representante de 'la U' Alfredo Ape Cuello, que en medio de la votación de los impedimentos pidió que se quedaran en esta etapa y que no se diera avance en el trámite. Asimismo, defendió el rompimiento del quórum que han venido realizando como una forma de expresar la opinión contraria al proyecto, esto en respuesta a Alban . Por último, le reclamó al presidente la Cámara, David Racero, por haber incumplido su palabra de "congelar el trámite".



(En contexto: ¿Podrá Petro aprobar sus reformas en medio de la crisis por escándalo de Benedetti?)



La respuesta de Racero fue que se seguiría con las reformas y que irían en la sesión hasta donde lo permitiera la Cámara. Fue esta declararación la que dió inicio a una salida de representantes que casi termina rompiendo el quórum mínimo en varias ocasiones. Los partidos de oposición, buena parte de los conservadores y uno que otro liberal se marcharon de la sala con la intención de acabar la sesión por falta de congresistas para votar.



Al igual que en la sesión de elección de presidente en Senado, la labor de los ministros, sobre todo el del Interior, Luis Fernando Velasco, fue crucial para que el quórum se mantuviera en cada una de las votaciones, salvó en la última que, coincidencialmente, ya no se contaba con la presencia de Velasco, que fue llamado a reunión con el presidente Gustavo Petro. Durante todo el debate, los miembros del gabiente estaban pendientes de que hubiera el mínimo de representantes y que esto permitiera seguir con la sesión.

Sillas vacías durante el debate de la reforma de la salud este miércoles en la Cámara. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La plenaria se alargó más de lo esperado puesto que la poca cantidad de representantes presentes hizo que las votaciones tomaran más tiempo, casi llegando a los 20 minutos por cada ronda, cuando normalmente no se supera los 2 minutos. Además, desde la mesa directiva se tuvo que llamar más de una vez a varios representantes para garantizar que votaran. Solo cuando se alcanzaban el mínimo de votos necesarios, cerraban el registro.



Como parte de la estrategia para no romper el frágil quórum que había, desde la mesa directiva se comenzaron a agrupar en pequeños grupos los impedimentos. Esto debido a que cada vez que se vota uno de estos, los representantes implicados deben salir del recinto. Si salían muchos, no había la cantidad mínima para mantener el quórum decisorio.



Al final, la estrategia no resultó efectiva. Cuando ya se habían depurado todos los impedimentos, llegó un nuevo bloque y en este ya no tuvieron la cantidad de votos suficientes para decidir sobre ellos. Se quedaron a tres votos.



Tras darse cuenta de la derrota, el representante Alfredo Mondragón pidió aclaración de lo que se estaba votando, como una forma de no hacer visible que no tenían el quórum suficiente, y se suspendió la sesión. Esta quedó reprogramada para el próximo martes. Ya son tres sesiones en las que no se logra entrar al debate propiamente.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA