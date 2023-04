Las cuentas para que la polémica reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro sea aprobada todavía no están claras. A un día de la continuación del primer debate del proyecto impulsado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, el Ejecutivo no cuenta con las mayorías.



Los partidos Conservador y 'la U' siguen teniendo serias diferencias con la ponencia oficial, por lo que si el debate fuera hoy, ambas colectividades no acompañarían. Sin estos votos, el proyecto no sobrevivirá.



Aunque el Gobierno se ha movido durante las últimas semanas para consolidar las mayorías, e incluso se aplazó la continuidad del debate para esta semana con el objetivo de ganar tiempo, lo cierto es que a los partidos tradicionales que hacen parte de la coalición de Petro en el Congreso les sigue sin gustar el articulado que Corcho pretende que sea aprobado, aunque ya se hizo una enmienda a la ponencia en la que, según los ponentes, se incluían los reparos de las colectividades.



"Necesitamos una reforma que le sirva a la comunidad, no una reforma que acabe con las farmacias de los municipios y de los barrios, que generan empleo. No una reforma que sea totalmente tapizada y, posiblemente, politizada. No una reforma que no construya sobre lo construido. No voy a hacer un análisis de la reforma, solo sepan que desde el Partido Conservador estamos pensando en ustedes, estamos pensando en los colombianos. Si hay una reforma, que sea para bien", dijo este fin de semana el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, durante un evento en Cali.



Los conservadores se han apartado durante los últimos días de la intención de votar positiva la reforma oficial, pues consideran que luego de más de dos meses de diálogos no se ha avanzado. Incluso, ha trascendido que le pedirían al Gobierno que retiren el proyecto y en julio presenten uno nuevo que tenga el respaldo de todos los partidos.

Fuentes del Partido Conservador le dijeron a este diario que si la votación fuera este lunes, no la votan, pues los acuerdos que fueron hechos con el presidente Petro de manera verbal siguen sin materializarse.



Quien se ha visto más conciliadora es Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', quien ha insistido en la necesidad de esperar cómo transcurren los debates y cómo se logran modificar los artículos que les preocupan.



"Debe de haber una unidad de pago por persona, que sería una UPC. Tiene que haberla porque debe de haber un tope para decir “con esta plata vamos a atender a la persona”. No es que esa persona va a tener eso, sino que va a ser solidario, habrá gente que no se enferma. Tiene que haber esa unidad de pago, la ministra dice que está implícita, pero no la vemos en el proyecto y es importante que se vuelva explícita", comentó Toro en entrevista con EL TIEMPO sobre el futuro de la reforma y reconoció que es no es fácil la aprobación del proyecto.



Esta martes la bancada se reunirá y se espera que ahí se tome una decisión de cara a la continuación del primer debate.

Por eso, insiste en que la pelota está en la cancha del Gobierno, pero en la Casa de Nariño no se han puesto de acuerdo si se acogen o no las proposiciones de los dos partidos.



Ha trascendido que hay serias diferencias entre la ministra Corcho y el ministro del Interior, Alfonso Prada. Prada ha dicho que es necesario acoger las proposiciones de estos partidos para así no solamente salvar esta iniciativa, sino mantener la sólida coalición de gobierno que el semestre pasado fue una aplanadora en el Congreso.



Pero Corcho insiste en su radical reforma. Las diferencias entre Prada y Corcho, han señalado fuentes de los partidos, son la causa de que no se haya logrado acuerdo.

Una señal de estas diferencias es que cuando se radicó la ponencia, el viernes antes de Semana Santa, el ministro Prada no estaba enterado.

"Es en el articulado donde tenemos diferencias. La ministra Corcho dice que su texto refleja los acuerdos con el Presidente, los ponentes y los partidos. Los presidentes de los partidos dicen que no es exactamente así. Entonces, para eso es el debate en el Congreso. Seguramente uno de los dos tiene razón. Lo vamos a definir en el Congreso", dijo hace unas semanas en entrevista con Yamid Amat para este diario.



​Y el Partido Liberal parece cada vez más alejado de acompañar al Gobierno e insiste en la votación de su ponencia alterna que tiene tres líneas rojas básicas: sistema de aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados, libre elección del usuario de la entidad gestora de salud y no burocratización ni estatización del sistema.



César Gaviria, jefe de la colectividad y quien tiene en sus manos si el partido acompaña o no, ha subido el tono en las últimas semanas y ha cuestionado a Corcho. "No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos y dirigentes, entonces se metió a desconocer a todo el mundo".

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que el acuerdo final con los partidos se ha "venido tejiendo" de manera muy cuidadosa y agregó que esperan que esta semana se apruebe la ponencia positiva y que en dos semanas se esté desarrollando el segundo debate en la plenaria de la Cámara.

"Lo importante aquí es que si se tiene el acuerdo en la Comisión, muy fácilmente se va a poder aprobar en los próximos debates. Estamos en el momento de mayor tensión, de mayor diálogo, pero seguimos con el optimismo y esperamos que entre miércoles y jueves se tenga la votación positiva", aseveró Racero.

Así están las cuentas para reforma de la salud

La semana pasada, los tres partidos tradicionales de la coalición le enviaron dos mensajes al Gobierno sobre cómo quedan las fuerzas de la Comisión VII de la Cámara de Representantes si ellos acompañan o no.



El martes, cuando comenzó el debate, los partidos Liberal, Conservador y 'la U' se unieron a la oposición (Centro Democrático y Cambio Radical) y lograron aplazar la discusión mientras se resolvía una recusación contra lo miembros de esa célula legislativa. Fueron 12 votos a favor y 9 en contra del aplazamiento, que fue una derrota para el Gobierno.



Pero el miércoles, estos tres partidos cambiaron de bando y hundieron la ponencia negativa. Fueron 17 votos en contra y 4 a favor en la continuación del primer debate.



Sin duda, es un claro mensaje que le envían estos partidos al Ejecutivo. Si definitivamente el Gobierno no acoge esas proposiciones, durante el resto de la discusión de la reforma de la salud se repetirá la escena del martes. Pero se aceptan las objeciones, se repetirá la escena del miércoles, lo que significaría la aprobación de la reforma en este y en sus siguientes tres debates.



Además, la coalición saldría oxigenada de cara a las discusiones de las reformas laboral y pensional.



Así las cosas, será este martes cuando se inicie la discusión del articulado, si es hundida la ponencia alterna, cuando se defina si estos partidos acompañan o no.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA