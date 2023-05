Una nueva sesión de la reforma de la salud se llevó a cabo este jueves, 11 de mayo. Cuando se esperaba que se fuera a proceder a discutir el articulado, ante los anuncios de acercamientos del Partido de la U con la propuesta del Gobierno, nuevamente la discusión se pospuso. En esta ocasión, por una propuesta de que se cree una subcomisión accidental que ponga en orden el proyecto con todas las proposiciones recibidas.



De esta forma, la discusión de la reforma de la reforma al sistema de salud nuevamente se pospone, aunque esta vez por una propuesta que puede ser la llave para destrabar una vez por todas el debate sobre la propuesta, que ahora está siendo liderada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue destacado por buena parte de los representantes de la Comisión Séptima por su interés en negociar. Solo se sacaron adelante tres artículos, que fue tomado como un gesto hacia la ciudadanía para que confíe en el Congreso.



Desde muy temprano, la sesión estuvo en peligro. Fue convocada a las 8 de la mañana y hacia las 9 se abrió el registro para que los representantes anunciaran su llegada. Sin embargo, a las 9:30 de mañana no se contaba con el quórum mínimo para iniciar la discusión. Había una gran posibilidad que el debate no se celebrara. La representante María Fernanda Carrascal llegó a cuestionar el compromiso de la célula con los proyectos que de tramitar.

Ministro en sesión de debate de la Comisión Primera Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

Hacia las 9:45 de la mañana se completó con la cantidad mínima de representantes para poder deliberar. Se abrió la discusión del orden del día y de inmediato el representante Andrés Forero, de Centro Democrático, cuestionó la falta de garantías en el debate y los supuestos vicios que se ha incurrido en el trámite. Hizo énfasis en que la votación del articulado se interrumpió de manera intempestiva en la sesión del 25 de abril, por lo que se habría violado el procedimiento parlamentario debido.



Luego de los reclamos, que fueron acompañados por la representante Betsy Pérez, el coordinador ponente de la reforma de la salud, Alfredo Mondragón, propuso la creación de una subcomisión accidental par que los ponentes pudieran analizar el texto y las cientos de proposiciones que habían radicado los partidos.



La solicitud tuvo distintas reacciones. La primera en apoyarla fue la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde y otra de las que ha hecho parte integral del proyecto. Por otro lado, Forero y otros congresistas rechazaron el pedido, pues señalaron que las discusiones debían hacerse en público ante la Comisión Séptima.

Martha Alfonso, representante a la Cámara de la Alianza Verde. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

En esta última línea estuvieron los representantes Germán Rozo (Liberal), Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical) y otros. Estos coincidieron que se debía pasar a discutir el texto del proyecto en la Comisión y no hacerlo en un espacio cerrado como es una subcomisión.



Además de estos mensajes, la sesión contó con el discurso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este reiteró el mensaje de querer dialogar con el resto de las bancadas. No obstante, criticó la posible resistencia al proyecto y señaló que la propuesta debía buscar más que los beneficios de la “burguesía”.



A pesar del duro tono en esos puntos, la sala procedió a aplaudir el mensaje del ministro. Al parecer, caló en los representantes el mensaje de negociar. Los gestos a favor del discurso tuvieron que ser controlados por el presidente Escaf, que recordó que en los recintos del Congreso están prohibidos los aplausos.



Luego, Escaf ordenó un descanso de 10 minutos para estudiar la propuesta de la subcomisión. El receso sirvió para ver que en el salón de sesiones estaban varias voces del Gobierno.

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

No solo estaba el ministro de Salud y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sino que también estaba en el recinto las ministras Catalina Velasco (Vivienda) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo), las dos han sido visitantes asiduas de esta discusión. Por la bancada de Gobierno estaba el representante Heráclito Landinez, que también ha estado muy pendiente del debate. Una visita llamativa fue la del senador suspendido Germán Pachón.



A su regreso, confirmó que aceptaba la petición y que se nombraría un representante por cada partido para conformarla. Solo hizo una excepción con los liberales, que tuvieron a Héctor David Chaparro y a María Eugenia Lopera, esta fue la liberal que no siguió la directriz de Gaviria y votó a favor de la ponencia hace dos semanas. Su determinación fue crucial para que el proyecto saliera adelante.



De todos los designados, se abstuvieron de participar el representante Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), ambos de posición. “No podemos participar en una subcomisión porque estaríamos validando su resultado”, dijo el representante Corzo a El Tiempo.

Andrés Forero, Representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Se dictó un receso de tres horas para que la subcomisión estudiara las 400 proposiciones que habría sobre la ponencia y presentara un informe nuevo frente al tema. La intención de la presidencia era que hacia las tres de la tarde se reanudara el debate y que se sacara adelante la mayor cantidad de artículos.



No obstante, la representante Martha Alfonso, nombrada en la subcomisión, expresó que la tarea era muy ardua y su resultado muy extenso como para debatirlo de inmediato. Esta hizo la solicitud de que la aprobación del proyecto se pospusiera hasta el lunes de la siguiente semana.



Escaf no hizo mayor referencia y anunció que la subcomisión tendría tres horas para trabajar. Estas se convirtieron en más de cuatro horas, en las que ocuparon el salón principal de sesiones. Luego de terminar las discusiones de la subcomisión, varios miembros de la Séptima no llegaron a tiempo para la reanudación.



Ante la demora, algunos representantes aprovecharon para echar pullas al Gobierno. “Qué diría el presidente Petro si estuviera acá”, “esto no fue lo que el anunció el 7 de agosto”, fueron algunos de los comentarios lanzados al aire. Otros hicieron bromas con las barras, que casi no pueden entrar a seguir la sesión puesto que por un momento se perdieron las llaves de acceso al espacio destinado a ellas.

Alfredo Mondragón Garzón, Representante de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Hacia las 4:40 de la tarde se reanudó la sesión con la lectura del informe parcial de la comisión accidental. Esta dio cuenta del trabajo que realizó durante cuatro horas. Expresaron que se debían hacer bloques de artículos para organizar la discusión y pidieron proceder comenzar a votar los artículos que no tenían proposiciones o debates sobre sí.



El representante Mondragón también tomó la palabra para responder a los temores sobre el trabajo de la subcomisión. “Hubo presencia de asesores de la oposición y se dieron cuenta de los planteamientos”, dijo el miembro del Pacto Histórico. “Más de 30 artículos que no tiene proposición, más de 548 proposiciones, más de 38 proposiciones avaladas. Teníamos más de 20 proposiciones”, fueron algunas de las cifras dadas por el coordinador ponente.



A pesar de que había 30 artículos sin proposición, solo se solicitó la aprobación de tres puntos: los artículos 30, 91 y 103 de la ponencia. Parte de este articulado está enfocado en la creación de las comisiones intersectoriales de alcaldes y gobernadores para que hagan un análisis epidemiológico y el sistema de quejas y reclamos para que la Superintendencia de Salud disponga de medidas cautelares para proteger los derechos de los pacientes.



El presidente de la Comisión pidió leer los artículos a votar e intentó abrir de una el registro para votarlos. Los representantes Manuel Salcedo, Andrés Forero y otros expresaron su molestia, pues consideran que el presidente “está corriendo para sacar unos artículos” y podría estar viciando la discusión.

Comisión Séptima de Cámara de Representantes de la República. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

Salcedo y Forero apuntaron a que no había claridad en cuanto al texto a votar, pues entre la ponencia original y la enmienda había distinta numeración. “No corra tanto que solo va a quedar el cansancio”, reiteraron. La representante Betsy Pérez también llamó la atención en ese mismo sentido.



Ante el debate sobre las formas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llamó al orden. “Hay una sentencia de la Corte Constitucional que ya dijo que las formas no pueden ser más importantes que el fondo”, dijo el ministro, que señaló que los representantes ya sabían que artículos se iban a votar al ser leídos por la secretaría, por lo que pidió que no se quedaran en esos temas de mera numeración.



Por cerca de media hora más se debatió sobre cuáles eran los artículos que se iban a votar. La discusión fue zanjada por la representante Martha Alfonso, que pidió votar los artículos tal como se habían leído y que luego se aclararía con precisión la numeración en la ponencia.



Se procedió a votar. Por el lado de los conservadores, los dos representantes se ciñeron a la decisión de su bancada y votaron no. En cuanto a dos de los tres liberales, votaron a favor de los tres artículos. Esto fue suficiente. Con los primeros tres artículos aprobados, de inmediato se levantó la sesión.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

