'No es correcto decir que no hay garantías': presidente Calle por reforma de la salud

El presidente de la Cámara, Andrés Calle, habló con los medios este martes. El tema fue la reforma de la salud y la expectativa por el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, cita en la que el liberal es uno de los invitados. En un pronunciamiento general, el representante se mantuvo en que esta semana se discutirá el proyecto y que "va a haber votación".



En esa línea criticó lo ocurrido la semana pasada en el debate del proyecto, en el que solo se pudo avanzar en menos de cinco artículos, hubo duras disputas entre representantes y hasta se presentaron incidentes en las barras. "La semana pasada fue desafortunada por las formas. No puede permitirse esto en este espacio", señaló.



La cabeza de la Cámara también reveló que se han reunido con distintas bancadas para destrabar el proceso de la reforma de la salud. "Nos vamos a reunir con varias bancadas, un llamado a los voceros para organizar y coordinar el debate de la reforma de la salud", comentó. "Vamos a asistir a todas las reuniones que llamen para que el escenario de la democracia sea el más tranquilo posible", concluyó.



Luego, el representante habló en exclusiva con EL TIEMPO para dar mayores detalles de su participación mañana en el encuentro con el primer mandatario y el líder del Centro Democrático.



¿Qué va a pasar con el trámite de la reforma de la salud?





Seguimos avanzando en la reforma de la salud. El país requiere el mejor debate para sacar la mejor reforma.

Mañana usted va a participar del tinto con el presidente Petro y el expresidente Uribe, ¿Va a llevar alguna propuesta puntual?



Mi posición siempre ha sido que nos podamos escuchar en un ambiente tranquilo. Ese es el mensaje. No es correcto que el representante Andrés Forero o la representante Katherine Miranda digan que no hay garantías en la Cámara, cuando sus voces siempre han sido escuchadas. Aquí hemos dado todo el tiempo suficiente para debatir.

Dicen que no hay garantías porque se está votando en bloque...



No podemos cambiar la metodología. La votación debe ser en bloques, no puede ser artículo por artículo en un proyecto de ley que tienen más de 146 artículos y 25 avalados nuevos. La votación debe ser en bloque, ellos lo saben y lo entienden. No puede quedar en la opinión pública que no somos sinceros y garantes.

Se han demorado todo el semestre, ¿la Cámara se va a quedar sin aprobar otros proyectos?





El Congreso de la República es una institución que llama al interés de todas las regiones. Los congresistas vienen con las iniciativas, pero los debates deben ser suficientes y tranquilos. No hay que correr. La reforma ha llamado tanto la atención que por supuesto ha tenido una discusión muy amplia y nuestro rol como presidente es darle el debate que necesitan los colombianos.

En la comisión Primera de Senado están votando la contrareforma si llega a Cámara, ¿qué va a hacer con ese proyecto?





Lo que esperamos es llegar a acuerdos. Tenemos que debatir lo que llegue al Congreso y hoy estamos en la agenda de la reforma de la salud.

Lo han visto muy cercano al Gobierno en eventos y más, por eso dicen que no hay garantías...





Yo soy cercano al gobierno. Voté por el presidente Petro y creo en su proyecto político. Creo que hay que hacer una reforma a la salud, y creo que esta tiene cosas muy buenas como la atención preventiva, y creo que la reforma busca el mejor pago a los profesionales y llegar a los territorios más olvidados. Hay cosas muy positivas. No puedo negar mi amistad con el presidente. Hemos estado dando las mismas luchas.

¿Qué va a pasar con las otras reformas sociales en trámite?





Eso es una pregunta para los presidentes de las comisiones.

¿Algún resultado que espera del encuentro de mañana?





Buscamos tener un ambiente más tranquilo para que todos los sectores sean escuchados en democracia.