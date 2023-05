Este jueves se llevó a cabo una nueva sesión para discutir el proyecto de reforma de la salud. No hubo muchos avances, apenas tres artículos se votaron. Sin embargo, lo más importante de la jornada fue la creación de una subcomisión con la que se espera organizar el debate del proyecto y clarificar las proposiciones a discutir. La célula temporal fue impulsada por el coordinador ponente de la reforma, el representante Alfredo Mondragón.



Mondragón habló con EL TIEMPO de su propuesta y de cómo servirá para depurar el debate. Negó los rumores de que va a haber una nueva ponencia producto de esta subcomisión. Asimismo, dio detalles de los avances en las negociaciones con el Partido de la U. Dio un parte positivo sobre esta y hasta celebró que han presentado proposiciones juntos.

¿Qué pasó ayer en la subcomisión? ¿Cómo sirvió para avanzar?





Esta propuesta de subcomisión la hice yo y la acompañaron mis colegas de la Comisión Séptima. Esta tiene el propósito de avanzar y ordenar el debate, porque se han presentado hasta el momento más de 450 proposiciones desde el comienzo de la radicación del proyecto.

Además vamos a presentar otras proposiciones en conjunto con el Partido de la U. De tal manera que la subcomisión nos permitió a nosotros identificar de manera precisa más elementos en común y poder ordenar el debate. Por ejemplo, pudimos tener claridad sobre cuáles eran los artículos que definitivamente no tenían proposiciones. Identificamos que, hasta ese momento, eran 30 y que eso nos permitía a nosotros iniciar un proceso de votación. Si no hay proposiciones sobre un artículo, significa que no hay discusión sobre ellos. Hicimos un informe parcial que nos permitió votar tres de los 30 artículos sin proposiciones. Ahora, el resto de fin de semana, nuestros equipos van a estar trabajando para ordenar el resto de los de los artículos y presentar un informe en los próximos días para continuar la votación la próxima semana.

Hay un temor de que la subcomisión termine con una nueva ponencia...





No va a haber un nuevo texto. Eso es una distorsión que hace la oposición para tratar de generar ruidos inexistentes. Lo que estamos haciendo, e insistimos ayer, es ordenar el debate. Yo presenté y planteé que tan solo en ese momento habían llegado por lo menos unas 100 proposiciones más de las que se tenían y que ese barrido nos permitió identificar cuál eran los artículos que no tenía proposición y comenzamos a votar. Esa fue una forma de ordenar el debate. Cuando tengamos todo el rastreo de los artículos con proposiciones que tienen aval y los que no, vamos a poder votar de una forma más detallada y así adelantar el primer debate.

Acaba de decir que van a presentar algunos artículos con 'la U', ¿ya es seguro el apoyo de esta colectividad?





Tenemos coincidencias muy grandes y las hemos venido trabajando y fortaleciendo en la última semana. Por eso presentamos algunas proposiciones conjuntas que ya cuentan con el aval del Ministerio de Salud. Avanzamos en acuerdos y precisiones de temas. Uno es es el caso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Yo he venido explicando que la UPC seguirá siendo un instrumento para la financiación de la mediana y alta complejidad con los criterios de territorialización, epidemiológicos y demográficos. Ellos tenían la la preocupación de que eso quedara difuso y se logró tener acuerdos en ese sentido. Estábamos viendo si el Gobierno Nacional tuviese asiento en las juntas directivas de la gestoras y con la negociación lo negamos. En las negociaciones se plantea y se ratifica que va a ser un 5 por ciento el pago de la administradora pública o privadas y con un 3 por ciento de reconocimiento por resultados en salud. De tal manera que ese tipo de acuerdos se han ido materializando por la vía de las proposiciones, muchas de ellas conjuntas. De 38 proposiciones nuevas con aval, más o menos unas 20 eran conjuntas entre ellos y nosotros.



¿Qué va a pasar entonces con los otros partidos, conservadores y liberales?





Con el Partido Liberal ha habido unas diferencias, pero principalmente con el expresidente César Gaviria. Pero ha habido muy buenas conversaciones con los congresistas. De hecho, una de ellas asumió su responsabilidad de votar con nosotros la ponencia desde un comienzo, la representante Lopera. Nosotros seguimos buscando espacios de coincidencia con los demás colegas. De hecho, este jueves votaron con nosotros los artículos que fueron discutidos.

La sesión del jueves inició con una hora de retraso y se retomaron las conversaciones a las 4:30 p.m Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

¿Y qué va a pasar con los conservadores? ¿No les harán falta esos votos?





Si mantenemos las posibilidades de esas mayorías con que ganamos los tres artículos del jueves, uno diría que estamos asegurando la aprobación. Sin embargo, reconozco, y tengo que ser leal con esto, que los representantes conservadores de la Séptima se manifestaron a favor de la reforma y a lo medular de esta, pero reconocen que tienen una dificultad que se las impone la dirección del partido. Yo debo ser leal en que los congresistas del Partido Conservador han sido claros en su postura de reconocer fortalezas de la reforma. Yo esperaría que logremos las coincidencias para que todos podamos unificarnos y votar la reforma de la salud como una gran mayoría .

Usted dice que espera reunirse este fin de semana con la subcomisión accidental. ¿Qué es lo que viene para el proyecto? ¿La próxima semana ya habrá una reforma votada en primer debate?



Yo siempre he sido optimista. Yo tengo un compromiso con el pueblo colombiano, que está exigiendo reformas. La Comisión Séptima ha dado un debate permanente, así que yo espero que no sigamos deteniendo el proyecto de ley en la comisión, sino que lo podamos aprobar para que siga su curso en la plenaria de la Cámara y luego en el Senado. Yo seguiré siendo optimista en la reformas sociales que le prometimos al pueblo colombiano, porque es nuestro compromiso y nuestra lealtad con este. Esperamos que el Congreso de la República, en su conjunto, no termine impidiendo que se hagan estas reformas que nos están exigiendo.



Apenas ayer se aprobaron los primeros tres artículos, ¿eso no demuestra que la discusión va a estar demorada?





Yo creo que sí ha sido realmente lento el proceso en la Comisión. Hay un principio de celeridad en el trámite legislativo que nosotros deberíamos honrar. Yo creo que la Comisión debe mandarle un mensaje al país de que no está deteniendo más el proyecto y debería facilitar los procedimientos. Por eso fue acogida mi propuesta de hacer la subcomisión para tratar de destrabar y permitir ubicar claramente los escenarios que tenemos de artículos y proposiciones para darle celeridad al debate. No podemos olvidar que tenemos otra reformas que hay que adelantarlas en la Comisión y en el Congreso.

¿Qué papel jugaron los nuevos ministros de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) y del Interior (Luis Fernando Velasco) para destrabar el debate?





Los ministros han jugado un papel clave para destrabar la reforma de la salud. Pero hay otros actores que han contribuido. Yo creo que los presidentes de partidos tienen que tomar la determinación de si van a continuar buscando excusas para no avanzar en el trámite o si empiezan definitivamente a responder, no solamente al cálculo del interés político inmediato, sino al interés de todos los colombianos. Espero que se empiecen a dar gestos para que efectivamente no siga ese atasco legislativo.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en sesión de debate de la Comisión Primera. A la derecha, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

¿Habrá reforma de la salud antes del 20 de junio, fecha en que termina el periodo ordinario?





Yo espero eso. Estoy trabajando permanentemente. Nuestro equipo y los equipos de nuestros colegas, coordinadores y ponentes y del ministerio, siguen trabajando en este momento en el ejercicio de la subcomisión para que nosotros consolidemos una propuesta para que la próxima semana avancemos. Como se ha dado tanto debate en la Comisión Séptima, incluso de congresistas que no hacen parte de ella, seguramente los otros debates serán más rápidos.

