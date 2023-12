‘Esperamos tener quórum y liberarnos del sabotaje’: Mondragón sobre reforma de la salud

Alfredo Mondragón es el representante del Pacto Histórico que ha liderado el debate de la reforma de la salud. Esta semana tuvo un trabajo más intenso debido a que la otra coordinadora ponente, Martha Alfonso, estuvo recusada. Aun así, el proyecto pudo sacar adelante 50 artículos esta semana. El representante habló con EL TIEMPO sobre el avance de la iniciativa y los pocos artículos aún en debate.



¿Cómo lograron destrabar el debate de la reforma de la salud?



Hacer reformas que busquen resolver los problemas estructurales de la sociedad siempre va a ser difícil. En este caso, hay problemas en el diseño estructural en el sistema de salud que dejan deudas millonarias por los manejos ineficientes de las EPS. Por eso es difícil enfrentar eso. Pero hemos hecho un manejo muy intenso para lograr mayorías y que el Congreso entienda que hay que dar pasos para transformar la salud, sin desaprovechar lo que hay actualmente. Creo que la mayoría está entendiendo eso y por eso hemos logrado superar las trabas de los últimos meses.

Pero, es que solo habían logrado aprobar 10 artículos desde el 29 de octubre. ¿Hubo alguna gestión especial?



Los sectores que están buscando que se caiga la reforma de la salud se inventaron cuentos y prejuicios para decir que no había futuro para la reforma cuando ya habíamos logrado mayorías desde la Comisión Séptima. Algunos creían que las reformas después de las elecciones no iban a pasar porque no se iban a tener mayorías. Pero se les olvida que los gobierno territoriales deben gobernar con base al plan nacional de desarrollo del gobierno nacional, y para que eso funcione debe haber un relacionamiento institucional entre ambas instancias. Los congresistas apuestan las dinámicas políticas a lo territorial. Entonces, Congreso y Gobierno desarrollan un mayor entendimiento para tratar de llevar buenos gobiernos territoriales. Eso termina armonizando y es el resultado que vemos ahora. Lo otro es que hemos logrado tener encuentros en las fallas estructurales del sistema y se han dado cuenta de que hay que modificarlo.

Con eso que dice. ¿La reunión del presidente con los gobernadores de Gobierno influenció la reforma de la salud?



Eso contribuye, no lo descarto. Creo que contribuyen también las conversaciones con los que vienen en una línea de independencia. Todo alcalde y gobernador sensato sabe que debe hacer un trabajo mancomunado con el gobierno. Y esos ejercicios hacen saber que la reforma les permitiría a todas las poblaciones tener resultados importantes. Eso lo están entendiendo los gobernantes que llegan.

Esta semana probaron gran parte del articulado sin la Alianza Verde, ¿qué mensaje le da a esa bancada y al país?



El mensaje es que la oposición no debe estar mandando saboteadores a sueldo. Enrique Gómez es un saboteador a sueldo de la oposición que se la pasa recusando y esta vez quería impedir que participaran los Verdes. Yo no sé por qué Catherine Juvinao dijo que fue el Gobierno, cuando fue el señor Gómez. No sabemos por qué quería sacar a los verdes. Lo bueno es que quieren institucionalizar esa práctica de sabotaje y no lo lograron. Deja un precedente de que el Congreso no deja que estos mecanismos sean utilizados para sabotear y alterar el Congreso.



Parece que al gobierno le funcionó tener a Juvinao y Miranda fuera del debate...



A mí Miranda se me parece a Polo Polo. Nunca habla en las plenarias. No sostiene un debate serio con nadie. Incluso, nunca me ha salido a dar un debate en medios o en foros. Casi siempre lo que hace es tener expresiones subidas de tono, como si le diera más fuerza a lo que dice, pero termina repitiendo al Centro Democrático y a Acemi, la asociación de EPS. Yo no veo que tengan fortaleza argumentativa. Lo que sí lamento es que esos días tampoco estuvo la doctora Martha Alfonso porque ha demostrado su capacidad de argumentación con el proyecto. Juvinao o Miranda no son un obstáculo. Solo se sumaron al coro de Centro Democrático y Cambio Radical. Quedaron diluidas allí. No hay un debate serio. Incluso llegaron a decir que la reforma quería entregar la selección de los directores de hospitales a los alcaldes y gobernadores, cuando ya es algo que ya está en la Constitución.

Hay sectores que alertan que el artículo 70, aprobado esta semana, abre la puerta a que se entregue el 85 por ciento de los recursos a las IPS y que solo se audite el 15 por ciento de las cuentas. ¿Es así?



Las gestoras -antes EPS- tienen 24 funciones, entre ellas la integración de las redes y las auditorías. Hay representantes, que los medios han calificado de rigurosos, pero que siguen buscando el archivo del proyecto con temas que se han modificado. Antes la Adres iba a hacer las auditorías, pero ese se cambió desde la Comisión Séptima. Pero estos siguen insistiendo en esos temas, cuando ya son las gestoras las que harán esas auditorías. Teniendo en cuenta eso, lo que dice el artículo 70 es que se le entregarán el 85 por ciento de los recursos a la IPS antes de las auditorías, cuando actualmente se le entrega el 100 por ciento a las EPS de forma anticipada. Se escudan en que las EPS auditan, pero eso es falso. Ellos se auditan a sí mismas, lo que implica que se autoreportan. Lo que proponemos nosotros es que se entregue el 85 por ciento mientras las EPS, ahora gestoras, auditan toda la cuenta. No sé cuál es el riesgo que ellos alertan. No hay justificación para mantener el modelo del 100 por ciento.

Se cuestionó a los conservadores que se quedaron en la sesión haciendo quórum al gobierno. Se habla de mermelada del gobierno...



Si la conclusión es que el Gobierno entregó mermelada para que se quedaran, la otra pregunta sería: ¿cuánto le está dando las EPS a los que quieren tumbar la reforma y rompen el quórum? En esa lógica uno se preguntaría si es que las EPS están sobornando a los que están en contra del proyecto para que se salgan de las sesiones.

Quedan nueve artículos, ¿cómo será el trámite en estos días? ¿Terminan antes del otro viernes?



Yo he dicho que esta reforma es importante, y por eso los sectores de poder están evitando que suceda. Si hubiera sido una reforma para beneficiar a las EPS, no se hubiera demorado ni una semana el trámite. Yo espero que la próxima semana terminemos de aprobar. En el 95 por ciento aprobado están varios artículos medulares, pero esperamos aprobar todo lo que queda y estamos resolviendo algunos artículos nuevos. Solo esperamos tener el quórum para aprobarlo todo y librarnos del sabotaje de esos congresistas que incluso dicen que se oponen a las EPS pero que con sus acciones los favorecen. Por ahora ha predominado la sensatez en el Congreso y no han logrado el sabotaje.



Ya que habla de los se oponen a las EPS pero supuestamente los beneficia, usted ha señalado de ello a Catherine Juvinao. Sin embargo, esta ha alertado que el proyecto termina dando cuantiosas cantidades de dinero a las gestoras, antiguas EPS, y le quita funciones.¿No lo contradice eso?



Yo le he respondido a ella: o es falta de conocimiento de la reforma o es parte de la astucia de la representante. Les falta rigurosidad para decir que actualmente a las EPS reciben entre el 8 y 10 por ciento de la UPC, cuando lo que proponemos es darle entre el 5 y 8 por ciento, además dependiendo de algunos objetivos. Ellas dicen que les quitamos las funciones y aún así les damos plata por hacer casi nada, pero se olvidan que le estamos dando el control del gasto y las auditorías. Ellas solo buscan que se caiga la reforma para que todo siga igual. No tienen sustento serio para decir que le estamos dando más a las EPS de lo que reciben actualmente.

Después de Cámara, viene Senado, donde el presidente Name no es cercano al gobierno y es mayor la proporción de contrarios al proyecto. ¿Cuál es la estrategia?



Nos va a tocar la misma paciencia que tuvimos en Cámara. Todos los días nos decían que no iba a avanzar el proyecto y nos tocaba desmentir los supuestos micos. Tendremos que seguir desmintiendo todo eso que están diciendo de supuestas dádivas. Nos va a tocar seguir en el debate, que es lo que enriquece los proyectos de ley. Será difícil, pero no será imposible.



JUAN S. LOMBO

