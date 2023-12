Reforma de la salud a punto de salir de Cámara: ¿A qué se enfrentará en Senado?

Este lunes, a las dos de la tarde, se reanuda el debate de reforma de la salud. Apenas son nueve artículos los que hacen falta de la ponencia de segundo de debate. El Gobierno busca repetir el buen ritmo y favorabilidad que tuvieron en la semana.



Entre martes y jueves, el Gobierno logró sacar adelante la mayor parte del proyecto. Desde que se reanudó la discusión, después de las elecciones del 29 de octubre, no se habían aprobado más de 10 artículos. En cambio, en los tres debates de esta semana logró la aprobación de más de 50, entre ellos, varios de los más polémicos.



Han pasado 42 semanas desde que el proyecto fue radicado en la secretaría de Cámara, el pasado 13 de febrero, y ni siquiera ha podido superar el segundo debate, el de la plenaria. A medida que el proyecto avanza, el Ejecutivo ha visto decrecer su capital político. Cuando el proyecto llegó al Congreso, el presidente Petro tenía una amplia coalición. Nueve meses después, las tensiones del proyecto dejaron la coalición con tres sectores y dos están pensando en la independencia.

Bogotá noviembre 30 de 2023. En la Cámara de Representantes se lleva acabo el debate a la Reforma a la Salud.

Sin embargo, a pesar del difícil panorama político, esta última semana el Gobierno ha recuperado cierta maniobrabilidad en el Legislativo, lo que se tradujo en que la mayoría del articulado más sensible fue avalado.

Fantasma de ‘mermelada’

Como las semanas anteriores, la que acaba de terminar comenzó con la incógnita de si el Gobierno iba a lograr o no destrabar el trámite. El miércoles 22 de noviembre se había llevado a cabo uno de los intentos más ambiciosos por retomar el camino de la reforma: la reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe.



Sin embargo, en el papel, el encuentro fue un fracaso. El ‘tinto’ con Uribe sirvió para confirmar que las posturas con el Centro Democrático eran casi irreconciliables. A esto hay que sumarle que las palabras posteriores al encuentro del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que le reclamó a la Alianza Verde que los cargos entregados no se habían traducido en apoyos a la reforma, distanciaron aún más a varios representantes de dicha colectividad.

Bogotá noviembre 30 de 2023. En la Cámara de Representantes se lleva acabo el debate a la Reforma a la Salud.

El lunes 27 de noviembre se iba a llevar a cabo inicialmente una nueva sesión de la Cámara para discutir la reforma de la salud, pero se aplazó para el día siguiente a la espera de la reunión de bancadas ‘verdes’. Estos convocaron a una reunión de urgencia para discutir si seguían en el Gobierno, ante la molestia que les causó Jaramillo. Después de cuatro horas de diálogo, se informó que por el momento seguían en el Gobierno. “No se va a decidir hoy (...) esa decisión le corresponde a la Dirección Nacional”, dijo el copresidente Carlos Amaya.



En medio de las tensiones, la permanencia temporal de los ‘verdes’ era una buena noticia. Sin embargo, el martes en la mañana se conoció que los representantes de esa colectividad habían sido recusados a partir de las declaraciones de Jaramillo. No podían participar en el debate mientras se resolviera el recurso. Inicialmente, como lo comentaron representantes de dicho partido, era un golpe para el Gobierno, pues aunque salían de la discusión figuras críticas como Katherine Miranda y Catherine Juvinao, también se marginaba del debate a la coordinadora ponente, la representante Martha Alfonso, y otros votos positivos. Estaría más difícil lograr el quorum y los apoyos mínimos.



Pero no fue así. El Gobierno logró sacar la discusión adelante sin los ‘verdes’. No se necesitó de ellos ni siquiera para el quorum. Esta vez los contrarios del proyecto no lograron la coordinación necesaria para salirse de las sesiones. “Daremos la discusión, pero no haremos quorum al momento de votar ese esperpento” fueron las palabras de Cambio Radical en medio del debate y así actuaron la mayoría de opositores del proyecto.



Sin embargo, hubo un grupo de conservadores que, a pesar de su voto negativo al proyecto –cumpliendo las órdenes de bancada–, terminó favoreciendo el trámite. Al no salirse del recinto, le garantizaron al Ejecutivo el mínimo de congresistas para votar. Esa actitud no fue compartida por toda la bancada. Incluso, varios representantes ‘azules’ hablaron con EL TIEMPO y cuestionaron a los que se quedaron en la sesión.

Bogotá noviembre 30 de 2023. En la Cámara de Representantes se realiza el debate por la Salud.

Otros aceptaron que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, les ha pedido en ocasiones anteriores que le hagan quorum, pero que no se habían quedado en el recinto por esta razón, sino que debían estar un tiempo mínimo en la plenaria para evitar que les contaran “la falla”, dado que pueden perder su investidura por acumulación de ausencias.



Sin embargo, el fantasma de la ‘mermelada’ volvió al ambiente, como señaló la oposición, cuando al día siguiente seis representantes conservadores fueron citados a Casa de Nariño, sin el presidente del partido, Efraín Cepeda, para una reunión exprés con el presidente Petro, que incluso aplazó su salida hacia Dubái.



Los seis representantes fueron: Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Alfredo ‘Ape’ Cuello, Íngrid Sogamoso, Nicolás Barguil y Fernando Niño. Apenas estuvieron 20 minutos, en los que el presidente Petro, según comentaron los propios voceros, les pidió su apoyo a la reforma de la salud. “Manifestamos que no la acompañaríamos por una decisión de bancada. Hay unas líneas azules a defender”, dijo Niño.



La sesión de ese miércoles tampoco tuvo a los ‘verdes’ y contó con la particularidad de que se hizo sin el presidente de la Cámara, Andrés Calle, también recusado.

La batuta la asumió el vicepresidente, Fernando Niño, el mismo que horas antes había estado reunido con el presidente Petro. “Se han violado los acuerdos de la reunión de voceros. Se había establecido que se iban a votar de manera independiente los artículos más sensibles de la reforma. Eso no ha pasado”, dijo el representante Andrés Forero al finalizar esa sesión.



El jueves se retomó con el regreso del presidente de la Cámara y los ‘verdes’. Se comenzó la sesión con 102 artículos aprobados y se llegó a los 123. Cuando parecía que se había aprobado el proyecto del todo, se tuvo que levantar de nuevo por ruptura de quorum. Este lunes retomarán los nueve artículos finales, sin saber si serán depurados en una misma jornada.

Ambiente complejo

La reforma ahora debe pasar por el Senado. En esta instancia debe salir antes del 20 de junio del próximo año, de lo contrario se hunde por superar los tiempos dispuestos por la ley.



El panorama posiblemente adverso al proyecto comienza desde la presidencia de Iván Name, elegido por encima de la candidatura gobiernista. El senador ‘verde’ ha dicho “que tiene el mayor respeto por lo que viene de Cámara”, pero advirtió que se harán los cambios necesarios a la propuesta.



Expertos como Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador, apuntan a que el Senado aparentemente no es favorable al Presidente y a esto hay que sumarle “la fragmentación de los partidos de gobierno por cuenta de la reforma de la salud”.

Plenaria del Senado.

Aunque la Comisión Séptima de Senado está dirigida por Martha Peralta –de gobierno–, la célula no es tan cercana al Ejecutivo e incluso extendió hasta último momento otros proyectos oficialistas como la reforma pensional. Este proyecto también puede complicar el trámite, pues la plenaria debe despacharlo antes.

​

Hay que sumarle la presencia de pesos pesados como Efraín Cepeda, que ha estado vigilante de que su partido vote no al proyecto. También hay una fuerza liberal más afín a César Gaviria, que ha dicho que el proyecto del Gobierno “destruye el sistema” y es “altamente ineficiente”.



Ante este panorama adverso, el experto Gonzalo Araujo, fundador de Orza, señaló que el proyecto lleva 288 días en el Congreso y no lleva la mitad del trámite, por lo que en menos de “cinco meses debe corregir todos los errores que ha acumulado en Cámara”.



Para este, las cuentas en Senado indican que no hay mayorías para el gobierno, por lo que casi todos los escenarios apuntan al fracaso del proyecto. Incluso se arriesgó a decir que lo más probable es que “se hunda por falta de trámite ad portas de su cuarto debate”. Por otro lado indicó que ve difícil que Senado apruebe el proyecto sin una viabilidad fiscal seria emitida por el Ministerio de Hacienda.

Panorama de las EPS

El martes pasado se acordó que la Contraloría hará de mediador y árbitro entre las EPS y el Gobierno frente a la discusión financiera que libran. El Ejecutivo asevera que apenas adeuda 1 billón de pesos a dichas entidades, mientras que estas últimas elevan el pasivo a 6 billones, lo que las tendría en una situación financiera compleja, como lo ha venido alertando Sanitas y otras.

Bogotá. 27 de Noviembre de 2023. El vicecontralor en funciones de Contratos General, Carlos Mario Zuluaga, cito a una mesa de trabajo con las EPS y el Gobierno.

“Va a haber requerimientos oficiales de información que va a hacer la Contraloría tanto al Gobierno, a la Adres, como a las diferentes EPS, con el fin de hacer una depuración que tiene como regla principal cuáles son hoy las condiciones en las que está establecida la operación jurídica de la prestación del servicio de salud”, dijo el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, para explicar la intermediación que busca aclarar lo que está ocurriendo en el sector salud.



El tema del pasivo y la alerta financiera emitida por las EPS ha cobrado relevancia en el debate de la salud. Mientras que para sectores de gobierno es una muestra de los manejos inconvenientes de las entidades y de la necesidad de la reforma, opositores dicen que es la estrategia usada por el Ejecutivo para presionar a las EPS y así obligar a que se acoja su proyecto. “El Gobierno pretende ahogar financieramente a las EPS. A eso juegan para justificar sus reformas”, dijo el representante Hernán Cadavid.



