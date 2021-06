La molestia en la Judicatura por el proyecto de reforma de la Justicia

El trámite en el Congreso del proyecto de ley de la reforma de la Justicia se han evidencia algo más que denuncias sobre artículos que pueden considerarse no muy viables.



Hay miembros del Consejo Superior de la Judicatura no están muy contentos con la iniciativa. Sienten que les quitan buena parte del manejo, sobre todo presupuestal, que hasta ahora había tenido.



El punto es que en juego está el manejo de unos 5,2 billones de pesos, y eso parece ser uno de los asuntos que más tiene molestos a miembros de la Judicatura -que es el órgano que administra prácticamente todo lo de la rama- con las otras altas cortes.



Además, de aprobarse el cambio en la elección del director ejecutivo de la Rama, en el proyecto de reforma a la Justicia, será la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas cortes, quienes pasarían a tener mayor decisión en el destino de estos recursos.



En otras palabras, ya no sería la Judicatura la que nombraría al director Ejecutivo, quien es quien en últimas dispone del manejo presupuestal, ni podría tener injerencia directa en la disposición de los recursos.



Hasta ahora ningún gobierno ha podido quitarle estas cuestionadas facultades a la Judicatura, pero de aprobarse este proyecto el asunto sería diferente.



'Corazón del proyecto'

“El corazón del proyecto es quién se queda con la posibilidad de nominar al gerente de la rama y por eso hay tensión” dijo el senador Roy Barreras.



“Hay una gran puja y una gran presión desde la Judicatura”, dijo el Congresista.



Y no es para menos, pues en el proyecto, como va hasta ahora, le quita muchas de las facultades que tenía el Consejo Superior, que pasarían a manos de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.



El proyecto está previsto que este miércoles tenga su último debate en la plenaria del Senado. De todas maneras por tratarse de una ley estatutaria tendrá revisión de la Corte Constitucional.



Qué dice la Judicatura

“El proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia ha avanzado aceleradamente sin mayor discusión y a espaldas de las necesidades de la ciudadanía y de las reales necesidades de la administración de justicia”, señaló en su momento la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo.



Destacó que para la Corporación, las modificaciones incorporadas durante el trámite de la iniciativa destruyen la autonomía e independencia del gobierno y administración de la Rama Judicial y genera ineficiencia en la función de impartir justicia.





La magistrada ha destacado que en el trámite en el Congreso se le han incluido artículos que serían abiertamente inconstitucionales, como la incorporación de iniciativas que otorgan nuevas facultades a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.



“La Comisión Interinstitucional se encuentra integrada por operadores de justicia, pero cuya labor no es la de gobernar ni la de administrar la Rama Judicial, sino la de servir de mecanismos de información recíproca entre las instancias judiciales, y la de servir como canal de comunicación entre el sector justicia y el gobierno (…) factor que deviene en la supresión del principio de autonomía (…) porque el órgano de gobierno judicial se ve desprovisto de todas las herramientas que le permitirían asumir su rol de gobernanza judicial”, señaló la presidenta de la Judicatura.



