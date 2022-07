Los senadores de la bancada de gobierno, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, junto con la representante electa a la Cámara por el partido Alianza Verde, Cathy Juvinao, presentaron este martes una primera reforma constitucional que busca transformar esta corporación.



La iniciativa propuesta por los tres congresistas se encamina a:



- Limitar la reelección indefinida de los Congresistas, estableciendo un límite de tres (3) periodos en cada Cámara. Con esta medida se busca lograr una renovación gradual del Congreso que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos, y ponga fin a los congresistas “atornillados” que tienden a crear redes de clientelismo y corrupción al interior de la institución.



- Disminuir de manera drástica el período de receso legislativo del Congreso de la República con el fin de ampliar el semestre de sesiones que compone cada legislatura. En la propuesta, el primer período de sesiones comenzaría el 20 de julio y terminaría el 20 de diciembre; el segundo período iniciaría el 20 enero y concluiría el 20 de junio.



Según los legisladores que impulsan la reforma, esta iniciativa permitirá contar con más tiempo para cualificar la discusión de los grandes temas que interesan al país, así como, fortalecer el ejercicio del control político que el Congreso ejerce sobre el ejecutivo y sus entidades adscritas.



- Fortalecer las causales de pérdida de investidura de los Congresistas, combatiendo el ausentismo parlamentario de forma decidida, y creando una nueva causal por obtener cuotas o prebendas burocráticas a cambio del voto de proyectos y mociones de censura.



Los legisladores proponen que la inasistencia a Comisiones Constitucionales Permanentes también genere la pérdida de investidura de los congresistas -actualmente no es obligatorio asistir a comisiones-, estableciendo además el deber de asistir a más sesiones, ya que las seis (6) inasistencias se contabilizarán en toda la legislatura y respecto de las sesiones en las que se discutan proyectos, no solo en aquellas en las que voten los mismos, el cual es el criterio actual del Consejo de Estado.



Respecto de la nueva causal, esta buscaría "poner en cintura" a los congresistas que obtengan cuotas o prebendas burocráticas a cambio de su voto en las sesiones, fortaleciendo los mecanismos de lucha contra corrupción y evitando que los congresistas rompan el 'quorum' o promuevan el ausentismo como mecanismo de chantaje al Gobierno Nacional para la aprobación de proyectos.



Esta reforma constitucional será la primera de tres iniciativas legislativas que presentarán los congresistas Juvinao, Cepeda y Bolívar para reformar el Congreso.



Otras iniciativas en el Congreso

Los congresistas anunciaron que en las próximas semanas se dará a conocer una iniciativa de ley orgánica que reforma la Ley Quinta, "con el fin de hacer el trámite legislativo más limpio, transparente y eficaz".



Asimismo, se anunciarán un proyecto de ley estatutaria para crear el Sistema Integral de Rendición de Cuentas.



Los congresistas electos, Juvinao, Bolívar y Cepeda, han asegurado “(…) estar listos para ordenar al Congreso y dignificar la labor parlamentaria”.