En el Congreso de la República fue radicado este miércoles un proyecto de ley que, en el marco de la reforma agraria, pretende agilizar el proceso de entrega de tierras despojadas a víctimas.



Básicamente, la iniciativa parlamentaria plantea que la Unidad de Restitución de Tierras tendrá facultades para entregar predios a víctimas reclamantes. Este proceso se hace actualmente vía judicial.



Según el representante Toro, la restitución solo ha avanzado en un 3,94 por ciento desde que se promulgó la Ley 1448 del 2011, lo que significa que de más de 300.000 víctimas de despojo, solo han sido restituidas 11.839.



Es por esta razón que el representante plante que “El ejercito debería determinar en qué lugares ya existen las condiciones para entregarle a las víctimas, pues haciendo cuentas nos demoraríamos más de 80 años en entregarle las tierras a las víctimas.

Alejandro Toro durante la radicación del Proyecto. Foto: Prensa Alejandro Toro

Y las facultades que tendría la Restitución de Tierras serían "únicamente para los casos en los que en el predio a restituir no tenga propietarios o poseedores distintos al reclamante".



Esta ley, que cuenta con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, así como de los representantes de las curules de paz, tiene como propósito destrabar entrega de tierras a las víctimas, que se congestiona, entre otras razones, por congestión en los despachos judiciales.



"La facultad que se le entregaría a la Unidad de Restitución de Tierras sería únicamente para resolver los casos en los que no haya un tercero interesado en esa terreno, al no haber litigio, no sería necesaria la actuación del juez", aclara el autor de la iniciativa.