La reforma a la salud se ha convertido en un fenómeno de controversia política singular: varios de los actores más reconocidos de los partidos expresan sus planteamientos, pero sin que se conozca el texto real porque la ministra Carolina Corcho aún no revela la versión definitiva. "Se han hecho unas presentaciones en PowerPoint. Pero realmente el contenido de la reforma no se conoce", dice Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, ente que agrupa a las diez principales EPS del país y que sería uno de los sectores con mayores cambios en caso de que el proyecto vea la luz.



La ministra Carolina Corcho estuvo este martes diez minutos, según la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, adelantando el contenido del proyecto con un grupo de congresistas. Después se marchó y los dejó, según la congresista, con un "señor García", quien les anticipó que el proyecto plantea que los médicos y enfermeras pasen a ser empleados públicos. Además, establece que las instituciones privadas y mixtas se regularán por un régimen especial.



“Todos los que tienen que ver con el desarrollo propio de la prestación del servicio dentro de una institución, ingresan a la planta de personal de la institución prestadora de servicio de salud pública (...) Con un salario justo y oportuno”, dijo la legisladora.



Varios congresistas, incluso, no asistieron a esta socialización en el Ministerio de Salud porque, señalan, "estaban cansado de las diapositivas" y pedían conocer el articulado. Esto no sucedió.



Al margen de la discusión de si la estrategia para socializar unos de los proyectos más trascendentales para el presidente Gustavo Petro ha sido el adecuado, lo concreto es que este deberá pasar por un duro examen en el Congreso de la República. Como están las cosas al día de hoy, ¿el Gobierno tendría las mayorías necesaria en el Congreso para sacar adelante la reforma a la salud?



En el Senado hay 106 curules. La fuerza mayoritaria es el Pacto Histórico, con 20. Sin embargo, hay fisuras que encabeza el propio presidente del Congreso, Roy Barreras.



“Acabar con el sistema de salud y construir otro"? El actual sistema lleva 30 años de construcción y aún requiere mejorar. ¿Y mientras se construye el nuevo quién atenderá la salud de los 50 millones de colombianos? ¿Sin transición? Reforma sí, pero sin poner en riesgo la salud de todos", dijo hace apenas unos días uno de los hombres de mayor influencia en el Legislativo.



Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

La segunda fuerza política es el Partido Conservador, con 15 curules, y que ya empezó a marcar distancias. La colectividad conservadora indicó en un comunicado que “convoca al directorio nacional y a su bancada en el Congreso a un encuentro para abordar de manera conjunta posiciones frente a las reformas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro y lo que implicaría esto en el futuro del país”.



En este documento, dice en particular sobre la reforma a la salud que su “impacto es monumental para todos los colombianos: Escucharemos de manera especial a los distintos actores del sistema, teniendo en cuenta la posición de gremios como Gestarsalud, que agrupa a las EPS del régimen subsidiado; Acemi, que representa a las EPS del régimen contributivo y prepagadas; Asocajas, que agremia a las cajas de compensación familiar que prestan servicios de salud; y por supuesto a los usuarios; así como a otras voces fundamentales en la discusión”.



Reforma pensional busca que usted al cumplir su edad de pensión y los requisitos de ley, tenga efectivamente una pensión cercana a sus últimos salarios en promedio y que si tiene conyuge sobreviviente tambien la tenga



Busca que los viejos de hoy todos tengan ingresos pensionales — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2023

A continuación, por número de curules, 13 -perdió la de Mario Castaño-, está el Partido Liberal, que orienta el expresidente César Gaviria Trujillo. Se espera que el dirigente de a conocer un documento donde tira línea por el proyecto. Hasta ahora se sabe que en la sede de la Avenida Caracas con 37 en Bogotá están inquietos por los alcances que pueda tener la reforma a la salud que presentará en esta legislatura el Gobierno Nacional.



"No permitiremos que arrasen el sistema de salud", se lee en una imagen de una campaña de esta colectividad. "Lo fortaleceremos", asegura el mensaje.



Con 13 curules sigue la Coalición Verde y Centro Esperanza. Aunque de la reforma a la salud no han hecho un pronunciamiento, el notorio un distanciamiento de esta fuerza con el Gobierno Nacional frente a otras políticas públicas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE

Luego sigue el Centro Democrático, con 13 curules. La colectividad que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez muy seguramente se opondrá, al igual que lo ha hecho con otros proyectos presentado por su gran contradictor político, el presidente Gustavo Petro.



Con 11 senadores continúa el partido Cambio Radical. Su jefe natural, el expresidente Germán Vargas Lleras dijo en su columna de este diario, el domingo pasado, que prefería no opinar sobre borradores, pero todo apunta a un No.



Previamente escribió: "Desde su posesión en agosto, la ministra Corcho no ha hecho cosa diferente a recorrer el país agitando y ambientando su reforma. Aseveró que tocaba acabar con el sistema actual. Para precisión, lo refiero textualmente: “Acabar con este sistema de salud y construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen”. En el marco de esa estrategia ha difundido información falsa, como aquella relacionada con el fallecimiento de millones de colombianos por mortalidades evitables, o cifras amañadas sobre las deudas y situación financiera del sector. Incluso dijo que nuestro sistema era uno de los peores del mundo, en contravía de todos los estudios y mediciones de prestigiosos centros mundiales que señalan el nuestro como uno de los buenos sistemas de salud del mundo".



Y está el Partido de 'la U', que orienta Dilian Francisca Toro, que ya anunció: "El Sistema de Salud hay que fortalecerlo, no destruirlo. Es por eso que, frente al proyecto de Reforma del Gobierno, desde el Partido de la U trabajaremos activamente en el Congreso para apoyar todo lo que tenga que ver con mejorar el derecho al acceso a la salud de los ciudadanos, sobre todo, de los más vulnerables".



En el Congreso, hay además voces como la de Humberto de la Calle Lombana, que si bien no tienen una bancada robusta que lo acompañe, son escuchados con atención: "Reforma a la salud en Colombia: Un debate que necesita cuentas claras. Le pedimos al gobierno y a la ministra @carolinacorcho una discusión rigurosa y con fundamento en realidades y no en situaciones ficticias e ideológicas. Está en juego la salud de 50 millones de colombianos.", dijo el exvicepresidente y exjefe del equipo negociador en La Habana.



En este contexto, Nadia Pérez, politóloga de la Universidad Nacional e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pronostica un tránsito muy difícil en el Congreso.



"Aunque es un tema central de Gustavo Petro desde la campaña, en realidad en su momento no tuvo la difusión necesaria y ahora en el Gobierno tampoco. Por el talante de la ministra, porque se trata de un tema que divide y porque no ha sido bien socializado es muy complejo su camino en el Congreso", dice la profesora.



Al analista Andrés Segura dice, por su parte: "El futuro de la Reforma a la salud estará soportado en: a) la capacidad de negociación de la Ministra, en la cuál hasta el momento está en deuda; b) las exigencias que le harán los partidos que saben que no es un buen momento para el Gobierno, y; c) los textos de las otras dos propuestas (laboral y pensional) y su impacto en el debate público. Dependiendo de hacia donde gire la conversación, el Gobierno tendrá la opción de empujar una reforma sobra la otra en la negociación con el Congreso, y ya veremos cual reforma estaría dispuesto a sacrificar".



Pero habrá que esperar una vez se conozcan las decisiones de bancadas, pues este mismo escenario se vivió el año pasado cuando se iba discutir la reforma tributaria.



Eran muchas dudas de los liberales, conservadores y 'la U', que tuvieron varias reuniones de bancada y con el Gobierno para expresar sus reparos, así como en los puntos en lo que no estaban dispuestos a ceder.



Por ejemplo, el impuesto a las iglesias era uno de los temas más delicados para algunos sectores, así como a las megapensiones, pero finalmente el Gobierno cedió y se hundieron. Así las cosas, estos partidos, tras semanas de deliberaciones y especulaciones, finalmente apoyaron la iniciativa del Gobierno y, como una aplanadora, pasó la tributaria.



Sin embargo, ahora el escenario es diferente, pues la salud es un tema mucho más sensible, de alguna manera, y la aprobación de la reforma se ve más complicada. Los partidos han expresado muchos reparos al proyecto y hay dudas sobre el liderazgo de la ministra Corcho en el Congreso.



