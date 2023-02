La reforma a la salud, radicada por el Gobierno nacional el pasado lunes ante el Congreso, será debatida en sesiones extraordinarias.



El Gobierno radicó el mismo lunes ante el Congreso de la República la solicitud, y fue el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien dio a conocer la noticia este miércoles.

"Al incorporarlo (el proyecto de la reforma) a las sesiones extraordinarias el Gobierno fija posición en torno al contenido de la ley. Es una ley en esencia ordinaria que desarrolla la ley estatutaria 1751 del año 2015", dijo Padra.



De acuerdo con el funcionario, esta reforma "no modifica la definición ni el contenido principialista" del concepto del derecho fundamental de salud. "Solamente recoge los instrumentos a través de los cuales se dota de eficacia material, de eficacia plena, el derecho fundamental a la salud", señaló.



El documento de la reforma fue radicado el pasado lunes ante el Congreso luego de un acto simbólico realizado en la la plaza de Armas de la Casa de Nariño, el cual contó con la presencia de los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, la vicepresidenta Francia Márquez y decenas de profesionales de la salud, usuarios del sistema y colombianos del común.



En el momento de la radicación del proyecto, el presidente Petro Urrego dijo: “Hemos llegado a otro momento clave de este gobierno. Después de la reforma tributaria, hoy entramos a las reformas sociales. Esperamos que nadie quede excluido, para mejorar el diario vivir de todos los colombianos”.

¿La reforma se puede enredar por vicios de trámite?

El evento de radicación se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Foto: Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Desde ese momento el debate en cuanto al curso legislativo que debe seguir el proyecto no ha parado.



Si bien el Ejecutivo insiste en darle carácter ordinario al proyecto, desde el Capitolio advierten que debe ser estatutario, pues se toca el derecho fundamental de la salud.



Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se mantiene firme en cuanto al trámite que se planea adelantar en el Legislativo.



De hecho, este martes en la noche, publicó desde su cuenta de Twitter: “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”.



La discusión no es de poca monta, porque de haber vicios de trámite la Corte Constitucional podría tumbar la iniciativa, si esta es aprobada y se realiza una eventual demanda ante el alto tribunal. Esto tendría un alto costo político para el presidente Gustavo Petro.



REDACCIÓN POLÍTICA

